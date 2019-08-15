Стало известно о пострадавших детях при посадке самолета в поле возле Жуковского

При аварийной посадке самолета А321, экстренно севшего в районе Жуковского в Подмосковье, пострадали десять человек, среди которых трое детей, сообщили в медицинских службах.

«Пострадавших, по предварительной информации, – десять человек», – сказал источник ТАСС.

В медицинских службах отметили, что у восьми пострадавших ссадины, один получил ушиб, у еще одного подозрение на перелом позвоночника. Было принято решение о госпитализации всех 10 пострадавших, среди которых трое детей.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

В свою очередь в Росавиации сообщили, что только четверо пассажиров были доставлены в больницу.

Отмечается, что «на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, из-за чего возникли перебои в двигателе.

В Росавиации уточнили, что приземление было произведено с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. При этом пожара на борту не было.

Напомним, ранее в четверг при взлете авиалайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавшего из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, произошло возгорание двигателя, самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В экстренных службах сообщили, что загоревшийся при взлете в Жуковском двигатель самолета Airbas 321 отвалился при аварийной посадке.