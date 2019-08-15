В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке самолета возле Жуковского

После аварийной посадки самолета в Подмосковье госпитализированы 23 человека, из них пятеро детей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

«В результате жесткой посадки самолета Airbus, следовавшего по маршруту Жуковский – Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых пятеро детей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, уточнили в Минздраве.

Совершивший жесткую посадку экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

При взлете самолет столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП. Пассажиры рассказали, что что двигатель несколько раз хлопал, его пытались запустить, после чего лайнер начал падать. По данным подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.

Прокуратура начала проверку ЧП с самолетом. После инцидента с самолетом возбуждено уголовное дело.

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