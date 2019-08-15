Очевидцы рассказали о жесткой посадке самолета в поле возле Жуковского

Находившийся на борту самолета А321, совершившего жесткую посадку в подмосковном Жуковском, сообщил, что двигатель несколько раз хлопал, его пытались запустить, после чего лайнер начал падать.

«Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана…» – приводит его слова РИА «Новости».

«Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в Бога», – добавил очевидец.

«Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем Богу», – добавил он.

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет



Еще один пассажир рейса «Уральских авиалиний», Федор Галин, опубликовал видео, в котором рассказал, что самолет начало трясти сразу после взлета, в салоне начали мигать лампы, появился запах гари.

Экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке.

Сообщается, что пострадали 10 человек, среди них трое детей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД