Суицидбаты – новая старая опасность Донбасса

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22 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

Марк Розовский и Олег БасилашвилиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС
Акция протеста грузинских актеров против гастролей российского театра нашла понимание у их коллег внутри России. Это в очередной раз ставит перед нами вопрос о генезисе советской интеллигенции и причинах того, почему ее представители раз за разом встают на сторону врагов Москвы, будь то грузинские, украинские или прибалтийские националисты. Подробности...
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Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

Наши подлодки вооружились ракетами типа Р-29Р (или «Скат») более 40 лет назад Фото: makeyev.ru
На маневрах «Гром-2019» случилась техническая осечка, одна из баллистических ракет Р-29Р после залпа не улетела в условного противника, а осталась в шахте субмарины. Ставит ли такая осечка под сомнение надежность ядерного сдерживания у ВС РФ? И почему на том же учении ни разу не запустили новую ракету «Булава»? Подробности...
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Как чешская контрразведка обнаружила «шпионскую сеть России»

Михал Коуделка считает, что Прага очищена от российских шпионовФото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press
Целую «российскую агентурную сеть» ликвидировала контрразведка Чехии – по крайней мере, если верить словам главы этой чешской спецслужбы. Почему же в таком случае руководителем контрразведки так недоволен президент страны, на чем основываются подозрения в адрес «шпионов» – и кого именно собирается обвинить Чехия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Суицидбаты – новая старая опасность Донбасса

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сейчас многие недооценивают добровольческие батальоны Украины, «добробаты». Их приструнили, постарались встроить в официальные силовые структуры. А в Донбассе еще прекрасно помнят, что это и чем они отличаются от «регуляров». Подробности...

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              Анна Долгарева

              Суицидбаты – новая старая опасность Донбасса

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 22 октября 2019, 10:10

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              Недавно должно было состояться разведение войск в Донбассе – вроде бы и Владимир Зеленский пошел на определенные уступки, подписав «формулу Штайнмайера», и ЛДНР выразили готовность. Казалось бы, да, но нет. Под предлогом нарушения режима тишины Украина сорвала разведение сил; страшно, впрочем, даже не это. Страшно то, что в Золотое, откуда должны были увести войска, пришел полк «Азов», выразив неподчинение президенту Украины. Командир полка Билецкий заявил, что останется тут в любом случае с оружием в руках.

              Сейчас, в 2019-м, многие недооценивают добровольческие батальоны Украины, «добробаты». Их приструнили, постарались встроить в официальные силовые структуры и стараются держать в узде. А в Донбассе еще прекрасно помнят, что это и чем они отличаются от «регуляров». Я не буду объяснять, я покажу,

              Очень хорошо понимали разницу между «айдаровцами» и ВСУшниками пленные. Одним из первых людей, с которыми я познакомилась в Донбассе, был священник, протоиерей Владимир Марецкий. Когда в Луганск пришли чужие люди, он снял рясу и встал на блокпост.

              А далее – библейская история: ехала машина с ополченцами, тринадцать человек, и один из них – предатель, который и оповестил «айдаровцев», где будет проезжать машина. Окружили. Стали стрелять; пули, как заговоренные, пролетали мимо. Но «айдаровцев» было банально больше.

              Мы сидели с отцом Владимиром на лавочке, среди теплого и солнечного луганского дня, в дворике, который казался бы спокойным, если бы не выбитые окна домов и не выкорчеванные прилетами мин деревья. Он признался: его и его товарищей спасло только то, что среди «айдаровцев» было несколько харьковских СБУшников. Они не позволили убить пленных сразу.

              Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

              Короче, их избивали. Надевали на головы мешки, полные пыли, чтобы этой пылью приходилось дышать. Перетягивали руки и ноги веревками так, что конечности чернели, потом снимали веревки – чтобы онемевшее тело снова начало чувствовать боль – и возвращали.

              Другой пленный тоже мне рассказывал. Его звали Виктор, он помогал в тылу.

              Тогда воду не подавали – так он возил воду на своей машине из Станицы Луганской в осажденный Луганск. Его арестовали «айдаровцы». Назвали пособником сепаратистов, корректировщиком артогня.

              Ну тоже били. И электрошоком тоже. Посадили в яму, там и держали, и били. Всего в яме сидело тринадцать человек. Постреливали, чтобы напугать. Загноившиеся раны, естественно, никто не лечил.

              А отпустили их призывники-срочники ВСУ. Вывели, в райотделе дали бумажки об установлении личности. Там уже местные переодели и дали денег, и пленные уехали попросту на маршрутке, это был хаос, это было лето-2014...

              Или вот про грабежи. Я знала одну женщину в Донецке, у нее был добротный частный домик под Мариуполем, там она и жила до войны. Выехала в Россию летом 2014-го. Вернулась в пустой дом. Вывезли даже стиральную машину, монотонно повторяла она, даже стиральную машину.

              Соседи рассказали: приехали люди с шевронами батальона «Днепр-1». На вопрос выскочившей бабушки-соседки объяснили: ведется специальная операция. «Да какая ж такая операция? – удивилась соседка. – Тут Анька с детьми живет, я ее сто лет знаю». Боец «Днепра-1» щелкнул предохранителем автомата. «Выявляем сепаратистов, – ответил он. – А вы домой идите, потом и к вам зайдем».

              К той соседке не зашли – видно, домик показался бедным. А вот дома побогаче в дачном поселке обнесли. На «Новую Пошту» несли все: телевизоры, постельное белье, стиральные машины... (Потом «Новая Пошта» специальное какое-то заявление сделала, что из зоны АТО стиральные машины не принимаются).

              Даже в отчете комиссариата ООН по правам человека задокументирован случай, когда бойцы «Днепра-1» ограбили жилой дом в Авдеевке, а попытавшегося возмутиться хозяина жестоко избили, душили полиэтиленовым пакетом, грозили расстрелять. Это не единичный случай, я просто не буду все перечислять – хватает и того, с чем я столкнулась лично.

              Суицидбаты – так ласково называют добровольческие батальоны даже среди украинских патриотов. Их бросают туда, где не жалко, потому что и сами они не боятся смерти, идут в бой со странной радостью, едва ли не языческой.

              – Очень заметно, когда регулярные войска сменяются на нацбаты, – говорил мне один из луганских офицеров, несущий службу на передовой. – Если, допустим, стоит регулярная бригада, то напряженность намного меньше. С некоторыми командирами даже удается созвониться и договориться о временном прекращении огня. Есть такие, что и сами не хотят обострения – оно им надо, людей терять? С нацбатами это невозможно. Там служат совершенно невменяемые люди.

              Основные зверства «суицидбатов» приходятся на 2014–2016 годы. Потом на Украине сообразили, что это оружие может быть обоюдоострым. «Патриотов» начали загонять в регулярную армию, рассредотачивать по линии соприкосновения. Но мне страшно представить, что будет, если они дорвутся до человеческой крови.

              Сейчас все другое. Сейчас в ВСУ не испуганные призывники, готовые отпускать врага просто так, там контрактники сейчас. Сейчас привыкли к порядку «суицидбаты», но нельзя забывать, насколько это поверхностно, насколько меняются люди, стоит им почувствовать силу. Нельзя забывать.

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