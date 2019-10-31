Киев заявил об уходе большей части националистов из Золотого

Заместитель главы Нацполиции Украины Вадим Троян заявил, что большая часть украинских националистов покинули город Золотое в Луганской области, где проходит разведение сил ополченцев и силовиков.

«Большая часть их (националистов, – прим. ВЗГЛЯД) выехала, там уже только волонтеры. В Золотом-4 их находится десять человек», – приводит РИА «Новости» слова Трояна в эфире телеканала «Громадское».

По его словам, в течение двух последних дней «военные выполняют свои задачи, а Нацполиция – свои».

Он добавил, что в Золотом находится взвод Нацгвардии, охраняющий общественный порядок совместно с полицейскими. Троян подчеркнул, что пока внештатных ситуаций не было.

Напомним, на этой неделе началось разведение сил у населенного пункта Золотое. Позже сообщалось, что украинские националисты пытаются помешать процессу. В ДНР заявили, что в район разведения сил приехали украинские радикалы, которые начали обустройство полевых лагерей.

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