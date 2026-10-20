МИД: Нагнетание ситуации вокруг Кубы грозит кризисом Латинской Америке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Усиление давления на государство, переживающее крайне сложные времена из-за беспрецедентной торгово-экономической и энергетической блокады, способно спровоцировать масштабный кризис, говорится в заявлении МИД.

«Дальнейшее нагнетание обстановки вокруг Острова свободы <...> может повлечь дестабилизацию ситуации во всем регионе Латинской Америки и Карибского бассейна», – подчеркнули в дипломатическом ведомстве, комментируя выдачу ордера на арест исторического кубинского лидера.

В министерстве отметили, что вероятный социальный взрыв на Кубе вызовет массовую миграцию граждан в соседние государства, что чревато для них переходом ситуации в критическую фазу.

При этом российская сторона выразила уверенность, что кубинский народ и его руководители достойно ответят на очередной выпад зарубежных недоброжелателей. В ведомстве также пожелали бывшему руководителю страны Раулю Кастро здоровья, отваги и крепости духа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд во Флориде выдал ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Президент островного государства назвал решение американской инстанции жалким цирком.

Ранее во вторник МИД осудил выдачу ордера на арест Рауля Кастро в США