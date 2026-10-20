Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.2 комментария
МИД осудил выдачу ордера на арест Рауля Кастро в США
МИД осудил выдачу в США ордера на арест Рауля Кастро
В Министерстве иностранных дел заявили, что выдача ордера на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро в США вызывает категорическое неприятие и решительное осуждение.
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.
«Категорическое неприятие и решительное осуждение вызывает выдача судьей в Майами (США) ордера на арест исторического лидера Кубы генерала армии Рауля Кастро», – заявили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Кубы назвал жалким цирком выдачу ордера США на арест Кастро.
В тот же день суд во Флориде выдал ордер на арест бывшего кубинского лидера.
В сентябре США ввели санкции против внука Рауля Кастро.