Украинские радикалы устроили лагеря в районе отведения сил в Донбассе

В район отведения сил и средств в Донбассе приехали украинские радикалы, они начали обустройство полевых лагерей в населенных пунктах, заявили в Народной милиции ДНР.

«С 28 октября нами отмечается прибытие в район Богдановки и в близлежащие населенные пункты разрозненных групп радикалов, которые обустраивают полевые лагеря. Некоторые бандформирования местом для проживания выбирают дома местных жителей», – сообщил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Напомним, республики Донбасса и Киев приступили к разведению сил и средств в Золотом. В Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

Россия позитивно оценила начало разведения сил и средств в районе Золотого, однако призвала дождаться его завершения.