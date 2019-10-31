В ДНР подтвердили дату начала разведения сил в районе Петровского

Полномочный представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова сообщила, что разведение сил в районе Петровского начнется 4 ноября.

«29 октября контактная группа в Минске согласовала две ключевые, фиксированные даты мероприятий на участке разведения в районе населенного пункта Петровское в соответствии с ранее утвержденным контактной группой планом-графиком: 4 ноября – для начала практических действий по устранению нарушений на данном, разведенном еще в 2016 году, участке и 2 ноября – для начала проведения подготовительных мероприятий», – сообщила Никонорова, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД республики.

По словам представителя ДНР, республика готова возобновить обязательства по разведению сил.

Никонорова отметила, что 4 ноября станет понятно, «воспринимают ли соответствующие силы президента Украины как своего верховного главнокомандующего, приказ которого они должны выполнить».

«2 и 3 ноября мы направим соответствующие уведомления СММ ОБСЕ, а четвертого ноября в согласованное ранее время 12.00 (13.00 мск) будет запущена белая ракета», – заключила Никонорова.

Стороны конфликта в Донбассе во вторник приступили к разведению сил и средств в Золотом. После этого в Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

В ДНР заявили, что в район разведения сил приехали украинские радикалы, которые начали обустройство полевых лагерей. Националисты «Азова» решили держать под своим контролем ситуацию в районе разведения сил в Донбассе.