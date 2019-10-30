«Азов» собрался взять ситуацию в районе разведения сил под свой контроль

Националисты «Азова» собираются держать под своим контролем ситуацию в районе разведения сил в Донбассе, для этого будут созданы «мобильные группы», заявил боевик «Азова» и глава киевского центра запрещенного в России «Национального корпуса» Сергей Тамарин.

«Добровольцы и ветераны силовой операции намерены создать мобильные группы для объективной фиксации нарушений со стороны ополченцев на участках разведения сил в Донбассе», – передает его слова ТАСС.

Тамарин отметил, что националисты не доверяют информации штаба силовой операции и ОБСЕ.

Кроме того, он заявил о намерении радикалов увеличить в районе Золотого число участников движения «Нет капитуляции», выступающего против разведения сил. Сейчас, заявил он, на блокпосту в Золотом остаются около 50 бывших военных.

Ранее в ДНР заявили, что в район отведения сил и средств в Донбассе приехали украинские радикалы, которые начали обустройство полевых лагерей в населенных пунктах.

Напомним, на этой неделе республики Донбасса и Киев приступили к разведению сил в Золотом. Россия позитивно оценила эти действия, однако призвала дождаться завершения процесса.