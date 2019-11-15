Правительство ФРГ подтвердило участие Меркель в саммите «нормандского формата»

Правительство Германии подтвердило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в саммите в «нормандском формате».

Встречу лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже также подтвердили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции Эмманюэля Макрона сообщило, что встреча лидеров «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже.