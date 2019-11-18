Лавров назвал российское условие проведения саммита «нормандской четверки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Германию и Францию повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению Минских соглашений. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

«И еще, давайте назовем это условием (саммита «нормандской четверки» – прим. ВЗГЛЯД), которое мы выдвигали, заключалось в том, чтобы помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей участники нового саммита были готовы предпринять дополнительные шаги, которые будут способствовать реализации минских договоренностей в полном объеме. Нас заверяют наши французские и немецкие партнеры, что это в полной мере отражает и их подход, и рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы они осознали безальтернативность движения именно в направлении полного выполнения минского Комплекса мер», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря.