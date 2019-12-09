Переговоры в Париже не помогут Донбассу

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9 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 11:09  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Антироссийские митинги в Минске выгодны Лукашенко

Украинские радикалы прибыли поделиться опытом с белорусскими оппозиционерамиФото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Очередные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи об экономической интеграции в Союзном государстве прошли на фоне русофобского митинга в Минске. В отличие от других акций белорусской оппозиции, протестующие два дня подряд свободно ходят по городу под лозунгами «Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты». По мнению экспертов, в акциях националистов у белорусских властей есть прямая заинтересованность. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Украинская власть ненавидит и копирует Россию

Глеб Простаков, журналист
Непростая российская «регуляторная гильотина» предполагает анализ тысяч законов на предмет выявления устаревших норм. На Украине эта же благородная инициатива приобрела вид кавалерийских наскоков на молоко, трудовые книжки и радиоточки. Подробности...

Как портовые гопники стали иконой революции

Владимир Можегов, публицист
В этот день – 8 декабря 1980 года – был убит Джон Леннон. Но эпидемия «Битлз» на это не закончилась. Как и любая эпидемия, она была очень недолгой — три с половиной года. И полной странностей и загадок. Подробности...
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Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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    Что думают украинцы о войне в Донбассе

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      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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              Переговоры в Париже не помогут Донбассу

              Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменится   9 декабря 2019, 10:30
              Фото: Alexander Ermochenko/Reuters
              Текст: Василий Стоякин

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              Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем?

              Ключевым моментом встречи в «нормандском формате», которая состоится в Париже 9 декабря, будет позиция президента Украины Владимира Зеленского. Ничего в этом удивительного нет, если вспомнить, что единственным субъектом Минских соглашений является Украина, в то время как Россия, Германия и Франция являются их гарантами.

              Планы Владимира Зеленского были обширные. Он собирался обсуждать прекращение огня и развод войск; обмен пленными; возвращение контроля над границей; формат переговоров относительно статуса Крыма; контракт по транзиту газа. Однако 3 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что перечень вопросов сократился до трех: определение следующих пунктов развода войск (именно пунктов, а не развода вообще), обмен пленными, определение участков разминирования.

              Почему так скромно? Ведь хотя «нормандский формат» был задуман для обсуждения выполнения Минских соглашений, российская сторона согласна обсуждать в нем и прочие проблемы двусторонних отношений (это, кстати, противоречит официальной позиции относительно того, что конфликт в Донбассе сугубо внутренний, но будем надеяться, что российские дипломаты знают, что делают).

              Ну смотрим.

              Если говорить о газовых переговорах, то они так или иначе будут проходить во время саммита, но не в рамках его (как говорят дипломаты – «на полях»). Просто потому, что Эммануэль Макрон заинтересованной стороной не является.

              Если говорить о теме Крыма, то попытка ее обсуждения – серьезная заявка на срыв переговоров еще до их начала. Потому что российская сторона ни в каком формате обсуждать принадлежность региона не будет.

              Что касается возвращения контроля над границей, то он увязан с выполнением политических пунктов Минских соглашений, а именно их Зеленский выполнять категорически не хочет.

              Впрочем, в прямом эфире шоу Савика Шустера вечером 6 декабря и на Telegram-канале «Резидент», связанным с офисом президента, появилось достаточно информации о намерениях украинской стороны. Подход этот называют «формулой Зеленского». Ключевые ее элементы на сегодняшний день выглядят следующим образом.

              Во-первых, Зеленский пошел на уступки в части внесения изменений в конституцию, которые требуются в соответствии с Минскими соглашениями. Раньше он был против этого и предлагал предоставить новые права ОРДЛО (отдельным районам Донецкой и Луганской области, так на Украине называют территорию ДНР и ЛНР) в рамках децентрализации – так, чтобы они имели такие же права, как и другие регионы страны. Это соответствует предпочтениям большинства жителей Украины. Данные исследований показывают, что большинство граждан Украины выступают за возвращение Донбасса на общих условиях, без предоставления ему каких-то эксклюзивных прав.

              Тут, правда, есть одно но – Минские соглашения дают самоуправлению очень большие права, включая, например, автономию в сфере языковой политики. Если бы речь шла о распространении этих прав на всю территорию Украины, то, пожалуй, даже и Россия не стала бы против этого возражать... Однако украинская власть таким путем пойти не может – слишком сильно давление со стороны радикальных националистов.

              Впрочем, путем предоставления эксклюзивных прав Донбассу власть пойти не может по той же самой причине. Начавшийся 8 декабря «Петромайдан» выдвигает требование отказа от каких-либо уступок в сторону федерализации, а предоставление таких прав ОРДЛО рассматривается в качестве шагов в этом направлении и в Киеве, и в Москве (трактовать таким образом Минские соглашения нельзя, но такая расшифровка имеет чисто пропагандистский характер).

              Во-вторых, Зеленский пошел на уступки в вопросе получения Украиной контроля над границей до проведения выборов. Правда, уступка эта только частичная – властям ЛДНР он не доверяет, потому предлагается комплекс мер по обеспечению режима безопасности.

              1. Иностранные войска с территории ЛДНР должны быть выведены, а незаконные вооруженные формирования – разоружены.

              Это все прекрасно, но по Минским соглашениям это все нужно сделать на всей территории Украины. Интересно, будет ли поднят вопрос о разоружении «Правого сектора*» и вывода с территории Украины американских военных строителей, оборудующих военно-морскую базу в Очакове? Увы, политика – искусство возможного, и такие требования Зеленскому выдвинуты не будут...

              2. Контроль над границей следует передать полицейской миссии ОБСЕ или миротворцам ООН. В общем, тут главное препятствие – долгое согласование размещения миротворцев. Процесс займет не менее года, к тому же потребуется привлечь очень много войск.

              3. Охрану правопорядка на территории ЛДНР возьмет на себя смешанный контингент из местной милиции, украинской нацгвардии и миротворцев. Такая практика была опробована в бывшей Югославии, в частности – в Хорватии («хорватский опыт» включает в себя не только операцию «Буря», но и более мягкие формы реинтеграции отколовшихся территорий). В сущности, такой подход не предполагает оккупации территории ЛДНР и не противоречит Минским соглашениям.

              В-третьих, Зеленский пошел на уступки в вопросах амнистии. Раньше он ее вообще исключал, а теперь согласен амнистировать людей, не принимавших участие в боевых действиях.

              Вообще-то это прекрасно... Украина милостиво соглашается простить людей, которые перед ней ни в чем не виноваты.

              Да-да – именно так. В соответствии с действующим законом о деоккупации, Донбасс – оккупирован российской армией. То есть жители региона оказались в ЛДНР не по своей воле, а потому что Украина не смогла защитить их от агрессора. Но Зеленский согласен их простить... Вот вам плоды двоемыслия – когда говоришь об оккупации, а знаешь нечто прямо противоположное.

              В-четвертых, в ЛДНР проводятся выборы по украинскому законодательству, с участием украинских партий и с участием общеукраинской ЦИК, а не местных комиссий. По Минским соглашениям все это полагается согласовывать с представителями ОРДЛО (на практике – ЛДНР), но Зеленский против этого.

              Тут, кстати, самый фееричный момент. Зеленский настаивает на том, что «право участвовать в выборах имеют только лица, которые не нарушали украинское законодательство». Не уточняя, идет ли речь об активном (право выбирать) или пассивном (право быть избранным) избирательном праве. По идее, активным правом обладают даже заключенные, но мало ли что...

              Он же предлагает провести амнистию после выборов. То есть по умолчанию всех жителей ЛДНР на момент проведения выборов, включая грудных младенцев (а чего родились не в самой свидомой стране мира?), можно считать нарушителями украинских законов. И из выборов исключить. Проведение выборов в ОРДЛО без участия жителей ОРДЛО – отличная идея.

              Зеленский даже подсказал, кто будет голосовать – те жители региона, которые выехали оттуда на территорию Украины. Справедливости ради надо сказать, что люди просто бежали и именно идеологическая составляющая при выборе России или Украины была не самой важной. Тем не менее логично предположить, что за пять лет эти люди от своего родного региона несколько оторвались.

              * * *

              Рассмотрев подходы Зеленского к политической составляющей Минских соглашений, легко понять, что компромисс в этих вопросах пока невозможен. Логично остановиться на тех моментах, которые не требуют политического согласования – развода войск и обмена пленными.

              Ну а «нормандской четверке» остается ждать, пока одна из сторон (или обе) будут готовы к какому-то разумному компромиссу, или сам вопрос принадлежности Донбасса утратит актуальность.

              Хорошо эту ситуацию пояснил киевский журналист Вячеслав Чечило в своем Facebook: «Почему в Париже ни о чем не договорятся? Потому что ни о чем в принципе не могут договориться два... победителя.

              Да, именно победителем считает себя украинская сторона. Цель Украины в войне ведь была не вернуть Донецк и Луганск (они, если откровенно, тут и даром никому не нужны). Цель была «отстоять Украину» и «отстоять право на европейский выбор». Грубо говоря – сохранить антироссийскую власть. Эта цель достигнута. А на территории плевать. Украина – она не на карте, Украина – она в головах.

              А вот Россия – это прежде всего территория. И там никогда не поймут, как можно победить, потеряв почти две области.

              Поэтому Украина ждет, что Россия будет платить и каяться. А Россия ждет, что Украина будет платить и каяться. И вот такие вот у нас будут мирные переговоры».

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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