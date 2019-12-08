В Киеве предсказали «послевкусие разочарования» от саммита «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала украинцев не ждать окончания конфликта в Донбассе сразу после встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», – написала она в Facebook.

Вместе с тем Мендель считает, что встреча лидеров «четверки» в Париже – это реальная возможность для прекращения огня.

Она также отметила неудачи предыдущей власти на пути урегулирования конфликта, заявив, что «за последние три года прогресса в окончании войны почти не было».

Ранее Зеленский заявил, что у Украины очень сильная позиция перед саммитом «нормандской четверки».

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. В рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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