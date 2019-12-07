Президент Украины Владимир Зеленский оценил позицию Киева перед «нормандским саммитом».

По словам Зеленского, у Украины «очень сильная» позиция перед саммитом в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

«У нас очень позиция очень сильная, это наша страна. Я ничего не боюсь», – заявил Зеленский в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

При этом он отметил, что Киев выполнил все требования для проведения встречи, в том числе по разведению сил в Донбассе, а также по согласованию «формулы Штайнмайера».

Зеленский добавил, что во время саммита в «нормандском формате» должно быть определено, кто должен нести ответственность за прекращение огня в Донбассе, а также сколько человек и кода будут участвовать в обмене задержанными лицами.

Накануне Зеленский назвал свой главный страх перед встречей с Путиным в Париже.

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. В рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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