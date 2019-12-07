В СНБО назвали четыре главных вопроса для Украины на «нормандском» саммите

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить четыре ключевых вопроса на встрече «нормандской четверки» в Париже.

«Первый вопрос – это возвращение всех удерживаемых лиц в России и в Донбассе. Второе – это прекратить огонь, чтоб оружие не убивало наших военных. Третье – возвращение контроля на границе, и последнее – выборы», – сказал Данилов, назвав эти четыре вопроса «ключевыми для Украины в рамках переговоров в нормандском формате», передает ТАСС со ссылкой на украинский «5 канал».

Ранее Зеленский оценил позицию Киева перед «нормандским саммитом» и назвал свой главный страх перед встречей с Путиным в Париже.

Напомним, переговоры «нормандской четверки» запланированы на 9 декабря. В рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.