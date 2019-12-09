Во встрече Путина и Зеленского в Париже примут участие Новак и Миллер

Глава правления Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак примут участие во встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже, сообщил источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.

«Оба примут участие», – сказал он, передает РИА «Новости».

Кроме того, как ожидается, в беседе примут участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. Также в рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Россия занимает жесткую позицию на переговорах в «нормандском формате» по вопросу последовательности выполнения Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о вредных советах, которые получил Зеленский в преддверии встречи с Владимиром Путиным, а также анализировала, почему нормандский саммит не поможет Донбассу.

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