Стало известно о жесткой позиции России перед «нормандским» саммитом

Россия занимает жесткую позицию на переговорах в «нормандском формате» по вопросу последовательности выполнения Минских соглашений, пишут СМИ со ссылкой на источник в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе и занимавшийся подготовкой к встрече во Франции.

«Для них (украинской стороны – прим. ВЗГЛЯД) эта встреча политический акт, а для нас – рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», – сообщил источник газеты «Коммерсант».

Он выразил уверенность, что намерение Киева пересмотреть, отредактировать или как-то адаптировать, как выразился глава МИД Украины Вадим Пристайко, Минские соглашения, не будет реализовано.

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Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



Источник издания напомнил, что в Париже и Берлине неоднократно заявляли о безальтернативности Минских соглашений.

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. В рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Газета ВЗГЛЯД писала о вредных советах, которые получил Зеленский в преддверии встречи с Владимиром Путиным.

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