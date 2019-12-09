Путин начал встречу с Меркель в Париже

Президент Владимир Путин начал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Елисейском дворце перед саммитом «нормандской четверки».

Беседа российского лидера и канцлера ФРГ проходит без прессы в Зале послов Елисейского дворца, передает ТАСС.

О возможных темах беседы стороны ранее не сообщали. При этом в правительстве Германии отмечали, что есть «широкий спектр тем» для обсуждения. Сама же Меркель ранее уточнила: «Мы вам сообщим, о чем там поговорим».

Данная встреча проходит на фоне объявления Германией двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили.

В прошлый раз Путин и Меркель встречались на полях саммита G-20 в Осаке в июне этого года.

Параллельно в Елисейском дворце проходит двусторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось о прибытии Владимира Путина на саммит «нормандской четверки» в Париже, который должен начаться в 18.00 (мск). До это глава государства также встретится с Эмманюэлем Макроном, а уже после четырехсторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.