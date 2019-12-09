Встреча Путина и Зеленского запланирована до пресс-конференции «нормандской четверки»

Встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского планируется до пресс-конференции по итогам «нормандского саммита».

Об этом сообщили в офисе украинского президента, передает РИА «Новости».

«Нормандский саммит» продолжит работать до полуночи, сообщила французская сторона, передает «Европейская правда». После этого к прессе выйдут Путин и Зеленский.

Представители пресс-служб предупредили, что эта информация позднее может также уточниться, так как переговоры затягиваются.

Ранее сообщалось о прибытии Владимира Путина на саммит «нормандской четверки» в Париже, который должен начаться в 18.00 (мск). До это глава государства также встретится с Эмманюэлем Макроном, а уже после четырехсторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский лидер также провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.