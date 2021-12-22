Как связаны Минские соглашения и российские предложения по безопасности

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Зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса

Морозы в Европе добавили жару в энергетический кризис Иван Руднев/РИА «Новости»
Впервые в истории Европы стоимость газа превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. В Европе делают намеки, а Украина напрямую винит в этом Газпром, который якобы намеренно снижает поставки газа через Польшу и Украину в ЕС ради запуска «Северного потока – 2». Однако никто не обращает внимание на то, что европейским покупателям сейчас нет смысла покупать лишние объемы газа. Подробности...
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«Бомбу» Ленина в основании СССР хотел взорвать Берия

Как марксист, Ленин верил в мировую революцию. Сталин не верил Общественное достояние
С развала СССР прошло ровно тридцать лет. Самоуничтожение могучей ядерной державы стало возможным, поскольку Ленин в 1923 году взял верх над Сталиным, но могло случиться гораздо раньше, если бы Хрущев не расстрелял Берию. В основание советского государства с его первых дней была заложена «бомба», которая ждала своего часа долгие 70 лет. Подробности...
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Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину

Страна видела как минимум несколько самолетов с «Кинжалами». А нужно их гораздо больше Антон Денисов/РИА Новости
В российских Вооруженных силах впервые появилась строевая часть, оснащенная гиперзвуковым оружием воздушного базирования. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, сформирован целый полк самолетов МиГ-31, вооруженных ракетой «Кинжал». С одной стороны, это очень важная новость. С другой, неизвестно, когда полк станет полноценной боевой единицей. Почему? Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как связаны Минские соглашения и российские предложения по безопасности

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Непринятие американцами «красных линий» заставит Москву искать другие способы обеспечения своей безопасности, уже не оглядываясь на мнение Запада, что может очень благотворно сказаться на будущем Донбасса. Подробности...

Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Стоит воспользоваться передовым опытом китайских военных. Китай строит в Южно-Китайском море искусственные острова и располагает на них взлетно-посадочные полосы для военной и транспортной авиации. Это выдающаяся военная инновация. Подробности...
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Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке. Подробности...
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«Бомба» от Ленина в основании СССР

Обсуждение: 11 комментариев

Порошенко вне закона

Роль СССР в убийстве Кеннеди

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Миркин

    Как связаны Минские соглашения и российские предложения по безопасности

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		22 декабря 2021, 12:16

    Россия сделала предложения относительно геополитической безопасности США и НАТО. Причем меры, обнародованные РФ, очень жесткие. По сути, Россия требует от Вашингтона и Брюсселя умерить свою политическую и военную активность в регионах, которые Россия считает жизненно важными для своей национальной безопасности. Эти предложения преданы гласности, что нехарактерно для дипломатической практики. МИД обычно предпочитает решать вопросы непублично.

    Думается, на формулировки в предложениях и тактику их продвижения немалое влияние оказал опыт Минских соглашений. Оба договора, кроме основной цели прекращения войны в Донбассе, имели и сопутствующие задачи. Одна из них – обеспечить военный и политический нейтралитет Украины. В самих Минских соглашениях об этом нет ни слова, но это следует из логики документа. Если бы в 2015 году ЛДНР, пусть и под названием ОРДЛО, вернулись в состав Украины со своей милицией (ополчением), с правом на использование русского языка, с правом на трансграничное сотрудничество с Россией, это привело бы и к изменениям внутри самой Украины.

    Во-первых, появилась бы территория, которая противостоит процессу тотальной украинизации и дерусификации Украины, показывая альтернативную модель развития и альтернативную идеологию. Это могло стать примером для других русскоязычных регионов. Во-вторых, руководители в Киеве ввиду наличия милиции в Донбассе должны были бы аккуратно проводить свою как внешнюю, так и внутреннюю политику, чтобы не вызвать новое восстание народа в регионе, которое будет поддержано ополчением. Сближение с НАТО могло стать поводом для акций протестов. В-третьих, тогда на Украине прошла бы реальная, а не формальная децентрализация. Пример Донбасса подвиг бы и другие региональные элиты добиваться увеличения прав своих регионов, что могло бы привести к ослаблению центральной власти. В данной ситуации Киеву было бы не до геополитических экспериментов, и, конечно, при таких раскладах никакие изменения в Конституцию относительно стремления Украины вступить в НАТО внесены бы не были. Также стало бы невозможным размещение иностранных военных баз на Украине. В Конституции от 1996 года была норма, которая это прямо запрещала. Ее бы никто не отменил.

    Однако этот политический алгоритм мог сработать в 2015–2016 годах, когда майданный режим еще недостаточно укрепился на Украине, а пропаганда еще не так сильно промыла мозги гражданам страны, сделав из многих людей законченных русофобов и донбассофобов. В 2022 году даже теоретически впихивание ЛДНР в состав Украины уже не сможет обеспечить ее нейтралитет. У такого шага будет только один результат – геноцид русскоязычных в Донбассе, притом что у многих уже паспорта граждан РФ. Единственное, что может заставить Украину пойти по пути нейтральных Финляндии или Австрии, – это смена режима, когда вместо майданных политиков у руля встанут вменяемые люди. Но это похоже на фантастику.

    В предложениях США и НАТО формулировки точные, они не допускают разных толкований. Минские соглашения, являясь компромиссным документом, изначально в своих нормах содержали размытые формулировки, которые потом позволили Украине уклоняться от их исполнения. Самый яркий пример – это обязанность Киева вести переговоры с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но так как названия ДНР и ЛНР ни разу не упоминались, то из самого текста непонятно, с кем майданные политики должны вести переговоры. Тогдашние главы республик подписали документ, но там не указаны их регалии.

    Фото: Александр Кравченко/ТАСС

    И это потом дало формальные основания Киеву уйти от прямых переговоров с Донецком и Луганском. Переговоры между Украиной и Донбассом согласно «Минску-2» должны проходить в рамках Минской контактной группы, но в документе она называется трехсторонней. То есть ее участниками являются Украина, ОБСЕ и Россия, а ЛДНР лишь неофициально участвуют в работе этой организации как приглашенные стороны, что опять дает Украине повод не вести диалог с Донбассом. Это говорит о том, что с сателлитами Вашингтона, а равно и с самим Белым домом, в договорах нельзя оставлять лазеек, которые потом можно использовать для невыполнения пунктов документа.

    Поэтому можно сказать, что опыт, полученный в ходе заключения и реализации Минских соглашений, имел немалое влияние на составление и публикацию предложений по безопасности. А теперь – наоборот: судьба предложений по безопасности повлияет на будущее Донбасса. Шансы, что США и НАТО согласятся на ключевые для России пункты предложений (такие как отказ от приема в НАТО бывших республик СССР и отказ от размещения на их территории военных баз) – мизерные. В этом случае коллективному Западу придется признать, что Россия имеет свои национальные интересы, для обеспечения которых некоторые страны должны оставаться нейтральными.

    Непринятие же предложений заставит Москву искать другие способы обеспечения своей безопасности, уже не оглядываясь на мнение Запада, что может очень благотворно сказаться на будущем Донбасса, и не очень – на положении нынешних украинских властей.

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