Антироссийские планы Британии обнулил коронавирус

Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом, из-за чего вынуждена работать из дома и отменить визиты в Киев и Москву. На протяжении нескольких недель Лондон целенаправленно готовил антироссийский информационный фон: пугал санкциями, делал громкие фейковые «разоблачения» России и снабжал Киев оружием. Как отмена визита британского дипломата отразится на пропаганде Лондона и диалоге с Москвой?

В понедельник глава МИД Британии Лиз Трасс написала в Twitter, что у нее оказался положительным тест на коронавирус и ближайшее время она будет работать из дома в условиях самоизоляции. При этом ранее Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоится 1 февраля. После она должна была приехать в Москву.

Известно, что Лондон старательно готовил визит главы МИД Британии в Москву, в том числе создавал «подходящий» информационный фон. В понедельник источники The Times в кабмине Соединенного Королевства сообщили, что британское правительство представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний.

За день до этого глава МИД допустила, что возможное ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов». Чуть позже она назвала это «самым жестким санкционным режимом» против России. «Спрятаться будет негде», – предупредила она.

В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств. А Кремль пообещал ответные меры в случае атаки Лондона на российский бизнес.

Неделей ранее британский МИД со ссылкой на разведку и ее «источники» заявил о желании Москвы посадить в Киеве «пророссийское правительство», которое держалось бы на штыках российской армии. На роль «диктаторов» были предложены двое: бывший премьер-министр Николай Азаров и лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

Кроме того, именно Британия накачивает Украину тоннами вооружений, спекулируя на теме возможного российского «вторжения» в эту страну. В середине января Британия поставила Киеву несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, включая комплексы NLAW, предназначенные для наступления. При этом министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что поставляемые Украине системы «не являются стратегическим оружием» и поэтому «не представляют угрозы для России».

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Сама Трасс любит разного рода экстравагантные шаги. Например, в начале декабря 2021 года в ходе визита в Эстонию прокатилась на танке возле российской границы, повторив аналогичный жест в исполнении Маргарет Тэтчер 1986 года в Западной Германии. Перед поездкой она выразила поддержку Украине и предостерегла Москву от «агрессии».

По мнению посла России в Лондоне Андрея Келина, антироссийские сюжеты используются в Великобритании, чтобы отвлечь от кризиса во внутриполитической ситуации. «Одна из них – внутренняя причина, поскольку оппозиция сейчас сильно давит на премьер-министра Великобритании. Все связано с прошлогодними скандалами, вечеринками, которые проводились в разгар пандемии», – пояснил дипломат. Однако у срыва визита есть и другое значение.

«Несмотря на болезнь министра, диалог Москвы и Лондона будет продолжаться. Насколько известно, министр обороны Великобритании все еще собирается с визитом в Россию. Очевидно, что Лондон претендует на некую автономную роль в отношениях с Москвой.

Однако антироссийские настроения в политическом дискурсе и СМИ Британии приобрели существенную инерцию и устойчивость, так что их уже не остановить. Скорее всего, мы много всего услышим в свой адрес – будут новые «разоблачения», манипуляции и предложения по санкциям», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Но если не произойдет какой-то очень серьезной эскалации вокруг Украины, то скорее всего все ограничится негативным информационным фоном, а не преобразуется в конкретные решения по санкциям, которые могли бы затронуть российскую финансовую систему или крупных российских предпринимателей, – полагает эксперт. – Наверное, после визита главы Минобороны Британии мы сможем сделать какие-то выводы: достигла антироссийская риторика своего пика в Лондоне или нет».

«Я не думаю, что Трасс потребовалось «специально заболеть», чтобы не ехать на Украину и в Россию. Бывали случаи, когда британские политики отказывались от визита вообще без каких-либо уважительных причин. Поэтому вряд ли надо было изобретать такую отговорку, если по каким-то причинам Трасс решила отменить поездку», – предположил Кортунов.

«В принципе «ковидная история» еще раз подчеркивает, что нужно менять приоритеты и вместо того, чтобы бросаться обвинениями, было бы неплохо ускорить вопрос признания вакцин, начать проводить какие-то совместные медицинские исследования и так далее. Но что имеем, то имеем. Быстро изменить это не получится», – добавляет собеседник.

«Кроме того, в современном мире существует множество возможностей эффективно работать удаленно. Это касается и проведения политических контактов высокого уровня. Разумеется, у Москвы и Лондона существуют открытые каналы коммуникации, поэтому вопрос заключается в том, какие направления сотрудничества Лондон сможет выявить на двустороннем треке», – указал политолог.

«Это могли бы быть договоренности по мерам доверия в военной области или вопрос о деньгах и собственности «российских олигархов» в Лондоне и так далее. Россия давно ставила вопрос о противостоянии незаконному отмыванию российских денег, так что, может быть, здесь что-то проявится», – допускает эксперт.

«При наличии политической воли в удаленном режиме можно много чего сделать.

Вопрос в том, настроены ли британцы на какие-то конкретные шаги или все сведется к тому, чтобы «предотвратить» гипотетическую угрозу российского «вторжения» на Украину», – добавил Кортунов.

«Глава МИД Британии, думаю, действительно заболела, поскольку у нее нет ни одной причины изображать коронавирус и откладывать визиты в Москву и Киев», – высказал схожее мнение политолог Евгенией Сатановский. «Несмотря на отмену визита Трасс в Россию и на Украину, шумиха и спекуляции Запада на российско-украинской теме, конечно, продолжатся. США велели Лондону нагнетать – и волна не прекратится», – указал эксперт.

По его словам, Белому дому нужно преодолевать «афганский синдром» – провальный прошлогодний уход из Афганистана. «К тому же, самого Байдена уже почти победил Трамп на выборах в 2024 году, а в Демократической партии разброд и шатания», – напомнил собеседник.

В этой ситуации, подчеркнул Сатановский, сценарий успешной операции США по деэскалации потенциального конфликта между Россией и Украиной – один из немногих положительных моментов для нынешней администрации. «Трасс вообще малозначимая фигура в происходящем – просто один из проводников «забросов», вроде тем о пророссийском правительстве Украины и об «эвакуации» российских дипломатов», – добавил аналитик.

В свою очередь профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко отметил, что болезнь Трасс «случилась исключительно вовремя», «потому что ехать ей в Москву не с чем».

По его словам, отказ от поездки связан с новым пакетом антироссийских санкций. «Угрозы выглядели неприлично, а сами рестрикции совершенно ни с чем не связаны и вряд ли могут быть реализованы», – полагает эксперт. –

Поэтому, если бы Трасс приехала в Москву, она бы лично услышала малоприятную оценку ее заявлений».

«Стоит обозначить: ту роль, которую взяла на себя Трасс, должен играть Джонсон. Думаю, во время общения с Путиным британский премьер как раз и будет обсуждать все принципиальные вопросы, отодвинув таким образом Трасс на второй план», – сказал Ткаченко.

«При этом, продолжение нагнетания фона вокруг украинского вопроса и возможное создание альянса Великобритания – Польша – Украина болезнь Трасс не отменяет. Как и потенциальное вхождение Турции в этот союз. И это неприятная новость для России», – заключил собеседник.

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