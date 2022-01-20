Захарова заявила о многодневном завозе оружия на Украину самолетами ВВС Британии

Зеленский пообещал украинцам год без войны

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к согражданам, в котором заявил, что на майские украинцы будут готовить шашлыки, осенью болеть за сборную на Чемпионате мира, а с наступлением зимы – готовиться к новогодним праздникам. Он призвал не поддаваться на провокации о войне, не бежать за гречкой и спичками.

«Сейчас все новости и информационное пространство заполнены похожими сообщениями. Про войну с Россией, про то, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент и это «уже точно», – заявил Зеленский в видеобращении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

При этом, по словам Зеленского, «эти риски существуют уже не один день и они не стали больше». «Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не [на] нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное чувство тревоги, а также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса – ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам. Создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», – считает президент Украины.

Он отметил, то если «снимать со счетов деньги, снимать все с полок, скидывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки», то можно спровоцировать панику. «Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ – быть средствами массовой информации, а не массовой истерии», – заявил Зеленский.

«Что делать вам? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах (…). Не накручивайте сами себя. На все реагируйте мудро, не эмоционально. Головой, а не сердцем. Не кричать «Все пропало», а знать, что все под контролем и все идет по плану», – заявил президент Украины.

«22 января мы с вами отпразднуем День Соборности Украины, – сказал Зеленский. – В апреле отметим Пасху, в мае - солнце, шашлыки, выходные, День победы. А дальше лето, мы будем сдавать ВНО. Поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять на свадьбе. А дальше осень, где, надеюсь, мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима - и будем готовиться к новогодним праздникам».

«Как всегда 31 декабря [мы] всей семьей соберемся за столом и я уверен, что в новогоднем обращении я скажу: «Дорогие украинцы, я же говорил – вы молодцы. Мы не паниковали, не поддавались на провокации. Мы были спокойными, сильными и встречаем следующий новый год без паники. Без страха. Надеюсь, без вирусов. И искренне верю, без войны», – заявил Зеленский.

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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