Страны Балтии собрались передать Украине американские вооружения

Эстония, Литва и Латвия запросили у Соединенных Штатов разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем, сообщило американское издание Politico.

Как сообщается в материале, «не менее трех европейских союзников ожидают от Госдепартамента США одобрения их запроса на отправку вооружений Украине». По словам источников издания, «союзники по НАТО Эстония, Литва и Латвия хотят передать Украине произведенные США вооружения поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и ракеты класса «земля – воздух». Как поясняется в публикации, нормы экспортного контроля Соединенных Штатов предписывают этим странам получить разрешение Госдепартамента США, прежде чем передавать эти вооружения, передает ТАСС.

Согласно оценке издания, «на эту процедуру могут потребоваться месяцы». Рассмотрением вопроса занимаются профильные структуры в Вашингтоне. Выдача разрешения на передачу американской техники третьей стороне является трудным делом, для которого требуется разрешение ряда ведомств Соединенных Штатов, отмечается в статье.

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джим Риш сообщил изданию, что рассчитывает на рассмотрение запроса в ускоренном порядке. По его словам, «учитывая срочность ситуации, администрации [президента США Джо] Байдена следует найти политическую волю и решить, как работать быстрее». Риш также напомнил, что законодатели призвали администрацию США принять ряд мер для помощи Украине. По его словам, «дополнительные оборонные средства направляются на Украину». «Кроме того, пара наших союзников попросила освободить их от лицензионных обязательств, чтобы они могли предоставить средства. Как я понимаю, этим занимаются», – сказал сенатор.

Ранее посольство России в Соединенном Королевстве предупредило, что поставка оружия Украине лишь разожжет конфликт. Накануне в Кремле подчеркнули, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности вокруг Украины.

В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД