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В России усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у «российских олигархов»
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Законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у «российских олигархов» сомнительна и вызовет отток капиталов из страны, например, в Швейцарию или Гонконг, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
«Президент России еще несколько лет (назад) предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств. Не секрет что многие из них вкладывались в «Лондонград». Они наивно доверились джентльменам-англосаксам», – сказал Климов РИА «Новости».
По его словам, «технически реализация подобных «санкций» возможна, но их законность будет под очень большим вопросом и вызовет отток капиталов из Британии, например, в Гонконг или Цюрих».
Он добавил, что «сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани».
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. Возможное ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов».
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В МИД ответили швейцарским журналистам русской поговоркой
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МИД раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о якобы стягивании российских войск к границе Украины, пояснив русской поговоркой, что речь идет о подготовке к российско-белорусским учениям «Союзная решимость–2022».
«Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Российские дипломаты рекомендовали швейцарским журналистам обращаться к Минобороны РФ, где их ознакомят с фактурой и расскажут, что такое «проверка оборонного потенциала».
«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения – или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной», – отмечается в сообщении.
По данным министерства, кадры видеосюжета напоминают «случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу «Россия, зима, военная техника».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Украина впервые в истории запустила в работу все 15 энергоблоков АЭС
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Украинский «Энергоатом» в воскресенье утром подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков.
«30 января 2022 года в 05.45 энергоблок № 4 Ровенской атомной станции подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», – сообщается на сайте НАЭК.
Согласно сообщению, оборудование работает в заданном режиме. Отмечается, что впервые за всю историю атомной энергетики Украины «Энергоатом» работает со всеми пятнадцатью энергоблоками одновременно.
Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что из-за высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.
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Доклад разведки Чехии о взрыве во Врбетице оказался уничтожен
Администрация президента Чехии Милоша Земана сообщила, что доклад разведки о якобы причастности России ко взрыву на военных складах во Врбетице уничтожен, заявили источники.
Источники Чешского радио рассказали, что полиция хотела получить доклад для изучения отпечатков пальцев и следов ДНК. Полиция собиралась выяснить, кто работал с этим документом. Однако в администрации сообщили, что документ уничтожили в ноябре. Полиция проводит расследование того, намеренно ли уничтожен доклад, передает РИА «Новости».
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Трамп назвал причины кризиса вокруг Украины
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Россия может взять под контроль Украину, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас). По его словам, причинами кризиса на Украине является мягкая политика Джо Байдена и его уступки в Европе.
Он заявил, что глава американского государства Джо Байден, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер продемонстрировали «фиглярство высшей пробы».
По словам Трампа, в США «инфляция взлетела, цены на бензин растут, цепочки поставок рассыпаются». «Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые. Я написал книгу, но ее не могут больше публиковать: нет бумаги и чернил. Кстати, купите ее, вам понравится», – приводит его слова ТАСС.
Трамп заявил: «Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?». Он сказал, что в период его президентства Россия «даже не мечтала об этом, не осмелилась бы это сделать». Трамп заявил, что у него с главой российского государства Владимиром Путиным «были хорошие отношения», хотя Путин «не был рад» тому, что Трамп, как заявил сам экс-президент, «разрушил сделку» по строительству газопровода «Северный поток – 2».
Экс-президент США прокомментировал разговор Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским: «Если даже половина из того, что говорят (правда), это не был удачный звонок». «Президент Украины вроде бы говорил ему: «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?» – приводит РИА «Новости» слова Трампа.
Трамп напомнил, как требовал от европейских союзников по НАТО платить за защиту своих границ. По его мнению, «большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами». Другие страны решили, что «им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями», пусть «все делают тупые американцы», сказал Трамп. Он добавил, что и в торговле европейцы обманывают США почти так же, как Китай, но никто об этом не говорит.
Как вы относитесь к идее поставок российских вооружений в ЛНР и ДНР для повышения их обороноспособности?
Трамп считает, что некомпетентность Байдена создает угрозу Третьей мировой войны, и заверил, что при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Он заявил, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые «абсурдные» войны, исповедуя рейгановский принцип «мир посредством силы».
Кроме того, он заявил, что «все в Вашингтоне сейчас одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире прямо сейчас» для американцев – «не украинская, а американская граница». Он посетовал, что США ничего «не делают по этому поводу – впускают людей и понятия не имеют, кто они такие».
В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников начали заявлять о «скором нападении России» на Украину. В результате это привело к панике на Украине, поставившей страну на грань финансового коллапса.
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Президент Хорватии отказался извиняться перед Украиной
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Над Украиной издеваются бюрократы из Брюсселя; самому Киеву нужно разговаривать с Донбассом, а не идти на конфронтацию с Россией, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
Миланович полдчеркнул, что «Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно». Киев, по его словам, «ничего не получил от ЕС, а им обещали миллиарды и миллиарды». Миланович отметил, что он не хочет «кого-то обидеть» и что «не является ни недругом Украины, ни другом России». «То, что они - коррумпированная страна, написано в докладах ЕС», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTL.
Как заявил Миланович, у Украины «есть проблемы», которая страна «должна начать решать». В частности, «с сепаратистами, которых не признала и Россия», Киеву следует «продолжить переговоры, не игнорировать факт, что там есть переговорщики, которые не самые лучшие ребята, но и с ними надо разговаривать».
«А не идти постоянно путем конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой – Россией, это вам не Сербия. И кто бы их к этому не подстрекал – он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно», – заявил он, добавив, что владеет русским языком, наблюдает годами за ситуацией на Украине и у него нет «ни любви, ни ненависти к ней».
При этом Миланович указал, что «Украина прославляет «героев» Второй мировой войны, которые были массовыми убийцами поляков и евреев», например, Степана Бандеру.
«Протесты на Майдане, которые имели все элементы госпереворота и свержения легитимно избранной власти при сердечной помощи ЕС, Совета Европы и Вашингтона», – сказал он. По его мнению, «национальные герои части Украины также плохи как Павелич (лидер Независимого государства Хорватия во Второй Мировой войне)». «Бандера и его соратник Роман Шушкевич, или как его зовут – на почтовых марках», сказал президент Хорватии.
Он отметил, что есть серьезные проблемы, и когда речь идет о страхе и неврозе, который привел к сепаратизму и Крыму, тогда «на вещи надо смотреть по-другому». По его словам, «над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами». Киеву «продают туман, обещают некий ассоциированный статус». При этом «страна по данным ЕС находится в очень плохом положении, когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово». «Это успех европейской и брюссельской политики?» – заявил он.
Миланович также ответил на критику со стороны премьера Хорватии Андрея Пленковича: «Пленкович пусть извиняется. Он ведет себя как украинский агент. А я – как президент Хорватии. Это огромная разница. Я не снюхался с русскими. Я никогда там не был с рабочим визитом, ни разу не попил кофе с российским послом».
Миланович сказал, что «не собирается извиняться», а Пленковича назвал «обычной пешкой, которая идет туда, где ей не место». «Он это делал и во время (экс-президента Хорватии) Колинды Грабар-Китарович, которая пыталась, когда украинская власть не была еще такой милитаристски настроенной, что неразумно, это не Сербия, а Россия с другой стороны. Так, Грабар-Китарович пыталась дипломатическим тоном выстроить нечто с Россией, а Пленкович – наоборот», – сказал Миланович.
Президент считает, что не только он, но и хорватское правительство оказалось на странице «Миротворца». «Потому что оно (правительство) имеет слишком близкие отношения с Советским Союзом, о боже, с Россией. Недавно там был и (глава МИД Гордан) Грлич-Радман, который везде представляется как министр иностранных дел и говорит, что я не представляю государство, а он представляет. Мелкий слуга Пленковича, он был в Москве у (главы МИД России Сергея) Лаврова и пригласил (президента России Владимира) Путина в Хорватию», – заявил он, призвав власти Украины «привести в порядок экстремистский сайт».
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО.
Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям. Премьер извинился перед Киевом за слова президента и назвал их чушью. Киев заявил, что «требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем». Миланович попал в базу украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».
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Токаева спросили о долге перед Путиным после помощи ОДКБ
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Кремль не ставил никаких условий перед прибытием миротворческого контингента ОДКБ в республику, не было никаких предварительных условий в ходе переговоров с Владимиром Путиным, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана – это союзное государство», – цитирует заявление Токаева гостелеканалу «Хабар24» РИА «Новости».
Также президент Казахстана рассказал, что в середине февраля планирует посетить Москву и подписать долгосрочные соглашения с Россией.
«Я скорей всего где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве. И мы подпишем очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами», – приводит ТАСС слова Токаева.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Кличко собрался пойти против России с автоматом
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Мэр Киева Виталий Кличко объявил в эфире канала «Украина 24» о намерении взять в руки автомат и пойти воевать против России.
«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», – приводит РИА «Новости» слова Кличко.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение Германии отправить Украине 5 тыс. военных касок. «Пять тысяч касок – это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки? Подушки?», – возмутился Кличко.
Кличко также упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Также Кличко заявил, что если США и Европа позволят Путину напасть на Украину, то он не остановится на этом и «обратит внимание на балтийские страны». «Когда он (Путин) говорит о своем желании вернуть советскую империю, это включает в себя и бывшую ГДР. Поэтому угроза войны против Украины должна встревожить каждого немца», – сказал Кличко.
Напомним, в конце декабря 2021 года мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева.
В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.
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В Литве придумали план по «независимости» от российского газа
Министерство энергетики Литвы подготовило план обеспечения энергобезопасности страны: поставки газа обеспечат СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, сообщает литовский портал 15min.lt.
«Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен, позволяют нам обеспечивать поставки природного газа независимо от действий российской стороны... Литовская сторона на данный момент не получала информации о намечающихся или возможных изменениях в объемах транзита или импорта природного газа», – приводит 15min.lt слова пресс-секретаря министерства энергетики Виты Раманаускайте, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что план был подготовлен в течение последних двух недель главой литовского минэнерго Дайнюсом Крейвисом по поручению премьер-министра Ингриды Шимоните. Ведомство рассчитало несколько возможных сценариев, однако их детали пока не разглашаются.
Ранее плавучий СПГ-терминал Газпрома «Маршал Василевский» 25 января впервые за два года доставил груз в Калининград. В Литве увидели в этом стремление России обеспечить газовую безопасность Калининградской области на случай прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран, защититься от возможных санкций со стороны стран НАТО в случае обострения вокруг Украины. Премьер-министр Литвы выразила опасения, что в случае возможного конфликта на Украине Прибалтика останется без российского газа.
Замминистра энергетики Литвы Дайва Гарбаляускайте на встрече в январе с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой заявила о возможности для Польши импортировать природный газ через Клайпедский СПГ-терминал.
В начале января Литва получила от России 17 тыс. кубометров российского топлива. Грузы СПГ составляют порядка 10 тыс. кубометров.
В конце декабря в Клайпедский порт прибыл четвертый танкер со сжиженным природным газом из России. До этого Литва получила партию СПГ из России 12 декабря.
Терминал СПГ в Литве начал работу в 2014 году. Власти считали, что он поможет балтийской республике избавиться от «монополии» Газпрома.
Лондон пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности
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Разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. Возможное ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов», заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать – расширить это так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под санкциями», – заявила Трасс, добавив, что «российским компаниям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
«Это будет непросто для России», – уточнила Трасс.
Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.
По ее словам, Великобритания не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», – добавила Трасс.
Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».
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Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе».
В пятницу источники The Wall Street Journal сообщили, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.
До этого сообщалось, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Она также в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. В Кремле на это ответили, что пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.
Напомним, Минобороны Великобритании ожидает, что Россия может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».
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Умер актер Леонид Куравлев
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет, сообщил Союз кинематографистов.
«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», – сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов.
Время и дата прощания уточняются.
Ранее сообщалось, что площадь поражения легких Куравлева за неделю выросла с 5-10% до 25-35%, он дышит без аппарата ИВЛ.
Напомним, народный артист РСФСР Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).
Секретные документы перевезли из Киева на запад Украины
Украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование, сообщили чиновники на условиях анонимности.
Washington Post пишет, что документы перевезли «в безопасные места на западе страны». Издание считает это одним из «внешних проявлений» подготовки властей Украины к эскалации ситуации. При этом, как заявляет Washington Post, западных чиновников «встревожил публичный скептицизм» украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что не видит свидетельств большей эскалации, передает РИА «Новости».
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В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников начали заявлять о «скором нападении России» на Украину. В результате это привело к панике на Украине, поставившей страну на грань финансового коллапса.
Трюдо спрятали из-за протестов в Канаде
Глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте», сообщают источники.
CBC News сообщает, что «на фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», передает РИА «Новости».
В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер.
Захарова оценила слова Кулебы о «сетевой дипломатии» с центром в Киеве
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новую модель дипломатии, предложенную главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой, «сетевым маркетингом с принципами финансовой пирамиды».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену «челночной дипломатии «времен «холодной войны» пришла «сетевая дипломатия» с центром в Киеве.
«Сетевая – да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по- киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовем вещи своими именами, раз Кулеба сказал «а». В его основе принципы «финансовой пирамиды» – получение доходов членами сетевой структуры за счет постоянных дотаций новых участников», – написала в Telegram Захарова.
В колонке для издания «НВ» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил работу украинской дипломатии с современным гаджетом. По его словам, Киеву удалось консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки Украины». «Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом», – заявил Кулеба.
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что у Киева «есть продуманная дипломатическая стратегия противодействия российской эскалации».
По его словам, во время холодной войны работала так называемая челночная дипломатия – курсирование дипломатов между сторонами конфликта. «Сегодня мир изменился, скорость процессов выше, а конфигурация сил на европейском континенте совсем другая. Украина теперь по другую сторону занавеса... Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? Окей, на смену «челночной дипломатии» запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами», – подчеркнул Кулеба.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Появились подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве
Выжившая после падения с 22-го этажа в Москве девочка в момент происшествия была на вечеринке, сообщили СМИ.
По данным Рен ТВ, подростки в квартире распивали спиртное. Сейчас она находится в больнице. Медики диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота, а также множественные поверхностные ссадины и ушибы.
Как сообщает источник в медицинских службах, падение, по предварительным данным, стало результатом несчастного случая, а последствия от встречи с землей смягчил сугроб, который не успели убрать коммунальные службы, передает ТАСС.
В воскресенье в Москве восьмиклассница упала с балкона, который находился на 22-м этаже. Она осталась в живых. По информации СМИ, 14-летняя девочка состоит на учете у психиатра.
Немецкий политик назвал две ошибки Запада в отношении России
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Отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог, Евросоюз сделает себе только хуже, заявил председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», – приводит «ИноТВ» слова Мерца в интервью Die Welt. Так он прокомментировал призывы ЕС отключить Россию от SWIFT.
Еще одна ошибка Европы в отношениях с Россией, по мнению Мерца, заключается в попытках подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом.
«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», – объяснил председатель немецкой партии.
Ранее Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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