В Британии заявили о готовящихся санкциях против любых лиц в России

Разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать, – расширить это, так чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, может попасть под санкциями», – заявила Трасс, добавив, что «российским компаниям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

«Это будет непросто для России», – уточнила Трасс.

Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.

По ее словам, Великобритания не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», – добавила Трасс.

Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе».

В пятницу источники The Wall Street Journal сообщили, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.

До этого сообщалось, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется »куском металла». Она также в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. В Кремле на это ответили, что пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.

Напомним, минобороны Великобритании ожидает, что Россия может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».

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