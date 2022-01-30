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В Британии заявили о готовящихся санкциях против любых лиц в России
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Разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать, – расширить это, так чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, может попасть под санкциями», – заявила Трасс, добавив, что «российским компаниям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
«Это будет непросто для России», – уточнила Трасс.
Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.
По ее словам, Великобритания не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», – добавила Трасс.
Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».
Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе».
В пятницу источники The Wall Street Journal сообщили, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.
До этого сообщалось, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется »куском металла». Она также в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. В Кремле на это ответили, что пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.
Напомним, минобороны Великобритании ожидает, что Россия может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».
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Путин дал первую оценку ответам США и НАТО на предложения России по безопасности
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Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.
Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин указал на то, что в ответе США и НАТО проигнорирован ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности (никто не должен укреплять свою безопасность за счет других).
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Познер прокомментировал обострение отношений с Западом
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Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что такого накала отношений между Россией и Западом, какой существует в данный момент, не было ни во время холодной войны, ни во время карибского кризиса.
Познер написал на своем сайте, что в данный момент происходит «невероятное, небывалое обострение отношений России с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами, потому что это единственная страна, которая в данном случае имеет значение».
«Можно смело сказать, никого не обижая, что ни у одной из западноевропейских стран нет внешней политики. Она не существует. Есть американская политика, американский гегемон, который дает указания. Есть разные страны, которые высказывают желание, чтобы было так или эдак, но все-таки определяющим во всем этом деле являются Соединенные Штаты», – констатировал журналист.
По его мнению, подобного не было даже в годы холодной войны и во время карибского кризиса.
Он напомнил, что в 1961 году «хватило ума как у Хрущева, так и у Кеннеди, чтобы договориться», и «американцы тихо, без того, чтобы даже об этом объявить, убрали свои ракеты из Турции, ну как бы не потеряв лица, а мы развернули свои корабли и к неудовольствию Фиделя Кастро все это убрали, и мир был спасен».
«Это был единственный момент, когда запахло войной по-настоящему. Поэтому я говорю, что сегодня момент уникальный, потому что запахло войной (...) Речь не идет о войне между Россией и Соединенными Штатами, но речь идет о локальной европейской войне. Это очень неприятно», – добавил Познер.
По его словам, в США по телевидению «разговор только о том, что мы собираемся вторгнуться в Украину». При этом «российское руководство понимает, что вторжение с нашей стороны в Украину для нас крайне невыгодно». «Во-первых, это колоссальная потеря лица в мире. Во-вторых, это потеря многих наших людей, потому что сегодня украинская армия – это не армия 14-го года, это совершенно другая армия, и будет много убитых. В-третьих, потому что оккупировать Украину это надо много людей и будет партизанская война. Опять же будут большие потери. Мы ничего не выигрываем в результате такой войны, ровным счетом», – отметил он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем западного обывателя пугают «возрождением СССР» и как Россия вернет США и НАТО к исполнению старых договоров.
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МИД: НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России
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НАТО отрабатывает использование ядерного оружия в отношении России с участием неядерных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», – цитирует его ТАСС.
По его словам, уже в пяти «неядерных» государствах НАТО расположены около 200 американских ядерных авиабомб. Лавров также отметил, что члены Североатлантического альянса участвуют в совместном ядерном планировании.
Дипломат подчеркнул, что Москва настаивает, что ядерные миссии НАТО должны быть «незамедлительно прекращены».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае нападения России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», – сказал Зеленский в ходе интервью, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, а далее отметил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп на Украине. Также он добавил о разногласиях между союзниками по блоку о том, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России и отмечал, что если это зависит от России, то войнного конфликта не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке
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Соединенные Штаты пока считают заявления о возможности размещения Россией вооружений в Латинской Америке «пустыми угрозами», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», – приводит ТАСС ответ дипломата на просьбу прокомментировать потенциальные действия Соединенных Штатов в случае гипотетического размещения Россией вооружений в Латинской Америке.
Он добавил, что США ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, когда увидят «движение в этом направлении».
Напомним, в среду глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин и руководители Кубы, Венесуэлы и Никарагуа в ходе переговоров договорились об углублении стратегического партнерства во всех без исключения областях.
Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе разговора синхронизировали позиции по международным делам. В прошлую пятницу в Кремле заявляли, что возможность размещения российских военных баз в Венесуэле не обсуждалась в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. При этом в Каракасе заявляли, что Путин пригласил Мадуро посетить Россию для обсуждения углубления кооперации между странами.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе на фоне трудностей в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что Россия думает о своей безопасности, при этом призвал не забывать, что в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если Россия разместит войска в Латинской Америке.
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Лаврову стало стыдно за ответ НАТО по безопасности
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Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ответ НАТО по предложениям России о гарантиях безопасности, заявил, что ему было «стыдно за тех, кто его писал».
Лавров отметил в интервью российским радиостанциям, что «на фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатического приличия».
«От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, его особым предназначением, что мне просто было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», – приводит слова министра радиостанция Sputnik.
При этом конструктив в ответе США и НАТО заимствован из российских предложений: «Все это (меры предотвращение конфликтов и деэскалации мер доверия) отвергалось в течение последних двух-трех лет. Сейчас все это предлагается обсуждать (...) Ну это, считаю, ну хоть что-то, по-русски говоря».
Министр добавил, что Россия начала межведомственную проработку ответа НАТО и США на предложения по безопасности. Также в пятницу Лавров отправит всем зарубежным коллегам запрос о том, как их страны будут выполнять положения ОБСЕ по неделимости безопасности, передает РИА «Новости».
Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что если попытки Москвы договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, то Россия будет принимать ответные меры, которые могут быть самыми разными, а решение будет приниматься на основе предложений военных.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как НАТО предложило России обменять мир на войну.
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В НАТО выразили готовность заставить Москву «заплатить высокую цену»
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НАТО готова вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, однако в случае эскалации заставит Москву «заплатить высокую цену», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил в интервью итальянской газете La Stampa, что альянс готов приступить к диалогу с Россией, так как «никто не заинтересован в вооруженном конфликте», а в случае политического решения выиграют все, передает РИА «Новости».
Тем не менее альянс «готов к худшему», добавил генсек.
«Если Россия еще раз применит силу против Украины, она должна будут заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций. Мы предоставим Украине помощь, чтобы поддержать ее право на самозащиту, и, естественно, мы также готовы защитить всех союзников в случае необходимости», – заявил он.
По словам Столтенберга, если Россия рассчитывает уменьшить присутствие НАТО у своих границ, то она достигнет обратного, «в случае агрессии мы и в этот раз мы направим больше сил».
Он выразил уверенность в том, что все союзники по блоку будут едины в действиях в отношении России.
«Для меня важно, что все союзники полностью осуществили согласованные санкции и решили ввести новые, если необходимо», – заключил генсек НАТО.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани объяснил, зачем Запад распускает слухи о «вторжении» России на Украину.
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Депутат Европарламента объяснил, зачем Запад распускает слухи о «вторжении» России на Украину
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Распространение слухов о якобы планируемом «вторжении» России на Украину происходит на фоне того, как США «самым жалким образом» покинули Афганистан. «Этим людям нужно, чтобы давление нарастало», – отметил он.
Мариани заявил, что, во-первых, США «покинули Афганистан самым жалким образом», во-вторых, НАТО «нужно оправдывать свое существование». Третья причина – это президент Украины Владимир Зеленский, «у которого чрезвычайно сложное положение внутри страны», передает RT.
«Короче говоря, всем этим людям нужно, чтобы давление нарастало», – указал он.
Депутат отметил, что практически все СМИ повторяют одно и то же: «Не будем забывать, что почти все эти данные, секретные снимки со спутника поступают к нам из одного источника – от США».
«Думаю, некоторым просто нужно восстановить престиж», – заключил он.
Ранее Зеленский собрал представителей зарубежных СМИ и опроверг заявления о неизбежности войны с Россией, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов. Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Между тем Москва осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США.
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Украинский политолог: Зеленский больше не может монетизировать «российскую угрозу»
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«Игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее CNN сообщал, что Байден и Зеленский поспорили по поводу вероятности нападения России на Украину.
«В отличие от Зеленского, у того же Порошенко для запугивания всего мира «российской агрессией» были очень четко выстроены идеологемы: «Запад с нами», «Мы – последний оплот Европы на пути наступления Мордора», – напомнил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
При этом подобная риторика имела четкое финансовое выражение. «Недаром бывший адвокат Трампа Руди Джулиани рассказывал про беспрецедентную коррупцию в команде Порошенко. Теперь же ситуация другая, что отражается и на Байдене, и на Зеленском», – сказал эксперт.
Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности.
Помимо этого, подчеркнул собеседник, Байден не может сказать, что Украине ничего не угрожает, и, как следствие, ослабить военную помощь – тогда республиканцы обвинят его в сдаче позиций, по примеру ситуации в Афганистане.
«Поэтому Байдену нужно всё подать красиво: мир находился на грани третьей мировой войны из-за Украины, а мы всех спасли. Но сами украинские власти не видят для себя ничего хорошего в происходящем», – отметил политолог.
«Сейчас конфигурация российских войск такова, что если Киев решится на «хорватский сценарий» решения донбасского вопроса, Москва сможет оперативно на это отреагировать. Россия учла свои ошибки при грузино-осетинской эскалации. При этом нападать на Украину все равно никто не собирается», – указал эксперт.
«К тому же нельзя сказать, что Украине «перекрыли кислород». Никто не блокирует экспорт из Мариуполя, а это четверть валютной выручки Украины. Минск также поставляет электроэнергию, хотя Лукашенко мог переадресовать просьбу от Киева Тихановской, которую Украина считает президентом Белоруссии», – напомнил аналитик.
А вот Запад уже не готов предоставлять широкие экономические преференции Киеву, отметил собеседник. «Финансовые инструменты Запада больше похожи на откровенно спекулятивные. Пирамида с задействованием облигаций внутреннего госзайма валится, а ведь именно она позволяла Украине уходить от угрозы дефолта и обеспечивать худую стабильность. Все это рушит курс гривны», – заметил политолог.
При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».
В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.
Байден предупредил своего украинского коллегу, что российская атака практически неизбежна, и что вторжение начнется в феврале, когда земля замерзнет. Зеленский, однако, подтвердил свою ранее озвученную позицию, что угроза со стороны России есть, но она не такая однозначная, и нет уверенности в том, что нападение вообще произойдет.
При этом в офисе президента Украины предприняли попытку опровергнуть данные CNN.
В то же время глава МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям допустил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Дипломат подчеркнул, что «со стороны России войны (с Украиной) не будет», однако он не исключает, что «кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия (вокруг Украины)».
Вместе с тем он указал, что Киев не контролирует «огромное количество военнослужащих»: «По данным Запада даже, по-моему, около 100 тысяч на линии соприкосновения, и киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует».
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
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Вашингтон в ответе Москве обвинил Россию в нарушении суверенитета соседей
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Американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Я не буду вдаваться в точное содержание нашего документа или документа НАТО. Достаточно сказать, что в нашем документе крайне ясно обозначены обеспокоенности позицией России, включая нарушения суверенитета по отношению к ее соседям», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США пригрозили оставить «Северный поток – 2» «куском металла на дне»
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В случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» не будет продвигаться вперед и останется «куском металла на дне океана», заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Как подчеркнула Нуланд, ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности был сформулирован по итогам «консультаций с отдельными странами, в том числе с Украиной, а также [членами] НАТО и партнерами по ОБСЕ», передает ТАСС.
«Как ранее на этой неделе заявлял президент [США Джо Байден], мы едины в том, что предпочитаем дипломатию. Но мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жесткая расплата», – заявила замглавы Госдепа.
«Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток – 2» не будет продвигаться вперед», – заявила Нуланд.
«Как любит говорить [выступающий против трубопровода] сенатор [США Тед] Круз, – я не часто его цитирую, но, как он любит говорить, – в настоящее время это кусок металла на дне океана. Необходимо провести его испытание, сертифицировать, он должен получить одобрение регулирующих органов, и никакой газ не будет проходить через него, пока это не произойдет», – считает заместитель госсекретаря США по политическим делам.
Позже Нуланд в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. «Водка – это было бы хорошо», – сообщила дипломат, комментируя реплику одного из журналистов, который сказал, что работа над «Северным потоком – 2» завершена и он готов к прокачке чего угодно – «газа, оливкового масла или водки».
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность введения санкций против «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций.
В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
При этом несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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В НАТО назвали условие размещения больших сил у границ России
Североатлантический альянс разместит у российских границ больше сил, если Россия применит силу против Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное, она получит больше сил НАТО. НАТО должна быть готова развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса», – передает его слова ТАСС.
Столтенберг заявил, что альянс «предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине», который включает «предупреждения в адрес РФ о последствиях ее действий и оказание военной помощи Украине».
Ранее генсек НАТО заявил, что сейчас у альянса нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине. При этом отмечается, что есть разногласия между союзниками по блоку, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Немецкий политик назвал две ошибки Запада в отношении России
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Отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог, Евросоюз сделает себе только хуже, заявил председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», – приводит «ИноТВ» слова Мерца в интервью Die Welt. Так он прокомментировал призывы ЕС отключить Россию от SWIFT.
Еще одна ошибка Европы в отношениях с Россией, по мнению Мерца, заключается в попытках подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом.
«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», – объяснил председатель немецкой партии.
Ранее Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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США призвали Китай «склонить» Россию к дипломатии по Украине
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Соединенные Штаты призывают Китай оказать свое влияние на Россию, чтобы склонить Москву к дипломатии в ситуации вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ту к дипломатии, так как, если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Нуланд добавила, что конфликт существенно отразится на мировой экономике и энергетической сфере. «Всем нам будет сложнее вернуться к тому, чем следует заниматься», – заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам.
Ранее посольство Китая в Москве назвало фейком и провокацией публикацию Bloomberg о якобы имевшей место «просьбе» главы КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину «не нападать на Украину» во время Олимпийских игр в Пекине. В Кремле также назвали фейками сообщения о «просьбе» Китая не начинать войну в Донбассе.
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Как утверждало Bloomberg, Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация Bloomberg является операцией американских спецслужб.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Столтенберг заявил о невозможности задействовать войска НАТО на Украине
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Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Далее он уточнил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине. При этом отмечается, что есть разногласия между союзниками по блоку, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
«Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером... Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть», – передает слова Столтенберга РИА «Новости».
При этом Столтенберг подчеркнул, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса «никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполняться на сто процентов».
«Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и оказание помощи Украине путем поставок и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия», – сказал генсек НАТО.
Пятая статья гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.