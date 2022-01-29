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29 января, суббота | Последнее обновление — 02:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден объявил о скорой переброске войск США в Восточную Европу
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У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь.
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Британия собралась объявить об ужесточении санкций против России
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В понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России, сообщил источник в британских правительственных кругах. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Источник ТАСС заявил, что Лондон «нацелился на стратегические и финансовые интересы России». При этом не уточняется, идет ли речь о введении новых санкций или же планируется просто принять санкционный пакет, который вступит в силу в случае «вторжения» России на Украину.
Глава британского правительства Борис Джонсон «обсудил дипломатические тактические приемы и санкционные варианты» с главой МИД Великобритании Лиз Трасс «на прошлой неделе, прежде чем проинформировал кабинет министров по ситуации и следующим шагам правительства», сказал источник. Кроме того, Лондон «присоединится к дискуссиям» в СБ ООН «в понедельник в попытке оказать дальнейшее давление на Россию».
Источник заявил, что Джонсон рассмотрит в эти выходные дни варианты ослабления якобы существующей «российской агрессии» в Восточной Европе, в том числе посредством развертывания и усиления оборонных возможностей НАТО. Он «обратился с просьбой к руководителям сил обороны и разведки рассмотреть дальнейшие оборонительные варианты».
В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе». Он рассчитывает провести на следующей неделе телефонный разговор с президентом России. В разговоре Джонсон «подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии». Источник рассказал, что Джонсон намерен «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Источник уточнил, что речь идет о Восточной Европе.
Напомним, минобороны Великобритании ожидает, что Россия может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».
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Путин дал первую оценку ответам США и НАТО на предложения России по безопасности
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Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.
Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин указал на то, что в ответе США и НАТО проигнорирован ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности (никто не должен укреплять свою безопасность за счет других).
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Эксперт оценил ущерб от «газовых санкций» против России
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«Западные санкции против газовой отрасли России могут заставить иностранный бизнес покинуть нашу страну и в конечном счете это ударит по всем, включая США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя разработку Британией и Евросоюзом рестрикций против проектов в России в сфере добычи голубого топлива.
«У нас есть иностранный бизнес, он участвует в крупных проектах. Ни ему, ни нам не хотелось бы, чтобы он уходил. Это было бы очень болезненно для всех», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Пока о сути возможных санкций известно немного, но, по мнению собеседника, главное – чтобы они не означали полный запрет на участие иностранцев в уже активных российских проектах. «Я напомню об инциденте с ExxonMobil – одной из крупнейших американских нефтяных компаний мира. В 2014 году, когда была объявлена волна санкций против нефтяной отрасли, подразумевалось, что предприниматели должны выйти из проекта, даже если его уже начали», – рассказал Юшков.
«На тот момент ExxonMobil бурила скважину в Карском море вместе с «Роснефтью», потом они открыли месторождение «Победа». Но американцы запретили своим и иностранным компаниям участвовать в шельфовых проектах в России. В результате ExxonMobil даже просила отсрочку на месяц, чтобы успеть закончить все работы и не допустить экологической катастрофы. В конце концов их заставили уйти», – пояснил эксперт.
Запрет на поставку технологий отечественным проектам не так страшен, как полный вывод зарубежных партнеров с российского газового рынка. Если Лондон и Брюссель при посредничестве Вашингтона действительно задумают наложить ограничения на уже работающие в России компании, вопрос – в каких масштабах, поинтересовался Юшков.
«Для понимания: полный запрет означает, например, уход от нас французской нефтегазовой компании Total. То есть ей нужно покинуть наш действующий проект «Ямал СПГ», в котором у нее 20% акций (у частного добытчика газа «Новатэка» – 50%). Кроме того, она оставит строящийся проект по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ», где ее доля составляет 10%», – отметил эксперт.
«Также у Total есть небольшие проекты в России в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Еще у нее почти 20% акций в самом «Новатэке». И что теперь, уходить из «Новатэка»? Там огромные инвестиции, это будет серьезный удар для компании», – добавил он.
Юшков также напомнил, что зарубежные энергетические организации Shell, Total, BP, Equinor, ExxonMobil вместе с российскими коллегами участвовали в проектах по добыче трудноизвлекаемой нефти. У Shell и японских компаний есть проект на Дальнем Востоке – доли в «Сахалине-2».
ExxonMobil владеет крупнейшим пакетом акций в «Сахалине-1», что важно и для самой России. «Поэтому вопросов много. Санкции против газовой отрасли – в принципе новшество. Никогда еще ни США, ни Европа не вводили ограничения против Газпрома», – обратил внимание собеседник.
«На Западе могут придумать такие санкции, что иностранные компании просто не смогут расплатиться с Газпромом. И если западные партнеры скажут, что Газпром токсичен – они лишат Европу крупнейшего поставщика голубого топлива, а мы даже грузинам газ поставляли, несмотря на конфликт 2008 года», – сказал Юшков.
«Поэтому нас нельзя отсекать от газовых рынков. Это навредит не только России, но даже США. Ведь чем больше они строят СПГ-заводов, тем скорее дорожает газ. Компании начинают думать, куда им отправить топливо – на экспорт, где цены выше, или на внутренний рынок. При таком раскладе может установиться ценовой паритет – на внутреннем рынке будет такая же цена, как и на внешнем».
«А администрация Байдена, в отличие от Трампа, пытается учитывать интересы Европы. Только особенность в том, что санкции США в энергетической отрасли – экстерриториальны. Если они запретят своим компаниям участвовать в разработке месторождений газа, поставлять технологии и так далее, в реальности запрет коснется всего мира. Поэтому, если какая-нибудь европейская компания продолжит работать с зарубежным партнером, она подпадет под вторичные санкции США. Ее оштрафуют, занесут в санкционный список, заблокируют счета в Америке, недвижимость и расчет в долларах. Она станет токсичной», – заключил Юшков.
Ранее британская газета Financial Times сообщила
, что Британия и ЕС разрабатывают блок санкций против России на случай якобы ее возможного «вторжения» на Украину. По данным издания, ограничения могут коснуться перспективных проектов РФ в газовой отрасли, будущих проектов с участием британских и европейских корпораций, которые сотрудничают с Москвой в разработке газовых месторождений.
Пакет рестрикций Лондон и Брюссель обсуждают при участии США. Стороны выражают готовность наложить санкции на передачу технологий компаниям из России, занятым в сфере добычи газа. FT допускает, что новые рестрикции будут иметь серьезные последствия для работающих в России иностранных нефтегазовых компаний, включая французскую Total и британские Shell и BP.
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против «Северного потока – 2» не исключила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой.
В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого, он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
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Украинский политолог: Зеленский больше не может монетизировать «российскую угрозу»
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«Игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее CNN сообщал, что Байден и Зеленский поспорили по поводу вероятности нападения России на Украину.
«В отличие от Зеленского, у того же Порошенко для запугивания всего мира «российской агрессией» были очень четко выстроены идеологемы: «Запад с нами», «Мы – последний оплот Европы на пути наступления Мордора», – напомнил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
При этом подобная риторика имела четкое финансовое выражение. «Недаром бывший адвокат Трампа Руди Джулиани рассказывал про беспрецедентную коррупцию в команде Порошенко. Теперь же ситуация другая, что отражается и на Байдене, и на Зеленском», – сказал эксперт.
Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности.
Помимо этого, подчеркнул собеседник, Байден не может сказать, что Украине ничего не угрожает, и, как следствие, ослабить военную помощь – тогда республиканцы обвинят его в сдаче позиций, по примеру ситуации в Афганистане.
«Поэтому Байдену нужно всё подать красиво: мир находился на грани третьей мировой войны из-за Украины, а мы всех спасли. Но сами украинские власти не видят для себя ничего хорошего в происходящем», – отметил политолог.
«Сейчас конфигурация российских войск такова, что если Киев решится на «хорватский сценарий» решения донбасского вопроса, Москва сможет оперативно на это отреагировать. Россия учла свои ошибки при грузино-осетинской эскалации. При этом нападать на Украину все равно никто не собирается», – указал эксперт.
«К тому же нельзя сказать, что Украине «перекрыли кислород». Никто не блокирует экспорт из Мариуполя, а это четверть валютной выручки Украины. Минск также поставляет электроэнергию, хотя Лукашенко мог переадресовать просьбу от Киева Тихановской, которую Украина считает президентом Белоруссии», – напомнил аналитик.
А вот Запад уже не готов предоставлять широкие экономические преференции Киеву, отметил собеседник. «Финансовые инструменты Запада больше похожи на откровенно спекулятивные. Пирамида с задействованием облигаций внутреннего госзайма валится, а ведь именно она позволяла Украине уходить от угрозы дефолта и обеспечивать худую стабильность. Все это рушит курс гривны», – заметил политолог.
При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».
В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.
Байден предупредил своего украинского коллегу, что российская атака практически неизбежна, и что вторжение начнется в феврале, когда земля замерзнет. Зеленский, однако, подтвердил свою ранее озвученную позицию, что угроза со стороны России есть, но она не такая однозначная, и нет уверенности в том, что нападение вообще произойдет.
При этом в офисе президента Украины предприняли попытку опровергнуть данные CNN.
В то же время глава МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям допустил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Дипломат подчеркнул, что «со стороны России войны (с Украиной) не будет», однако он не исключает, что «кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия (вокруг Украины)».
Вместе с тем он указал, что Киев не контролирует «огромное количество военнослужащих»: «По данным Запада даже, по-моему, около 100 тысяч на линии соприкосновения, и киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует».
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
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Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае нападения России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», – сказал Зеленский в ходе интервью, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, а далее отметил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп на Украине. Также он добавил о разногласиях между союзниками по блоку о том, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России и отмечал, что если это зависит от России, то войнного конфликта не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
Зеленский увидел угрозу разрушения экономики из-за военной паники
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«Нам не нужна эта паника», – заявил в интервью иностранным журналистам президент Украины Владимир Зеленский, говоря об информационной эскалации вокруг Украины. По его мнению, это может привести к разрушению экономики страны.
Глава страны заявил, что ситуация нагнетается СМИ, передает его слова РИА «Новости». «Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная, чем она была тогда, в пик учений. Но такой информационной политики тогда не было», – сказал президент Украины.
«Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», – подчеркнул президент. По его словам, из-за паники Украина может потерять собственную экономику, передает УНИАН.
«Для нас очень важный сейчас момент. Мы можем потерять экономику нашего государства, но прежде всего люди. Вероятность атаки есть, она никуда не ушла. Она была в 2021 году такая же, в 2020 году она была меньше, в 2019 году после «нормандского формата» она была еще меньше. Позавчера была встреча советников в «нормандском формате». Поэтому если это все не просто политический театр и все это очень серьезно, то это шаги к диалогу, к мирному урегулированию процесса. Поэтому я и считаю, что это говорит о том, что надо очень осторожно высказывать ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, что завтра будет война», – считает Зеленский.
Владимир Зеленский ответил также на вопрос журналистки, знает ли он что-то такое, чего не знает президент США Джо Байден. Глава Украины поблагодарил за вопрос и ответил, что у него, как и у президента США, могут быть свои секреты. О чем именно идет речь, он уточнять не стал.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Зеленский ответил на предложение приехать в Россию
В ходе общения с журналистами на брифинге президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение главы российского МИД Сергея Лаврова, который пригласил украинскую сторону на переговоры, но без обсуждения ситуации в Донбассе.
«Ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился... нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?» – передает слова Зеленского РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что встречаться он готов, но не обсуждать ситуацию в Донбассе, приехав в Россию, он не может.
«Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?», – сказал он.
Ранее Сергей Лавров заявил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова и предложил приехать договориться в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. Обсуждения Донбасса министр предложил провести в контактной группе по урегулированию конфликта, в которую входят несколько стран.
Франция заявила о готовности ЕС блокировать «Северный поток – 2»
Санкции, подготовленные Евросоюзом (ЕС) против России на случай военного вторжения на Украину, подразумевают среди прочего блокировку газопровода «Северный поток – 2», завил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ле Дриан заявил в эфире радио RTL, что санкции подразумевают, в частности, «блокировку газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Он отметил, что это одна из контрмер, призванных показать России, что военный конфликт на Украине несет для нее серьезные риски.
Ранее стало известно, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России
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Британия и Евросоюз совместно разрабатывают крупный блок санкций против России на случай якобы возможного «вторжения» на Украину, мишенями новых рестрикций могут стать перспективные проекты России в газовой отрасли, сообщила Financial Times.
По имеющимся у издания сведениям, Лондон и Брюссель, обсуждающие при участии США очередные антироссийские меры, готовы ввести ограничения на передачу технологий компаниям из России, занятым в сфере добычи голубого топлива. Кроме того, санкции могут быть распространены на будущие проекты с участием британских и европейских корпораций, которые в настоящее время активно сотрудничают с российскими партнерами в рамках совместных предприятий по разработке газовых месторождений, передает ТАСС.
Издание предполагает, что новые рестрикции существенно отразятся на деятельности в России иностранных нефтегазовых компаний, в том числе французской Total, британских Shell и BP, которые направляют значительный объем инвестиций в российскую газовую отрасль. По мнению авторов публикации, координация усилий Лондона и Брюсселя в области санкций является сигналом о том, что обе стороны готовы «взаимодействовать по вопросам внешней политики и безопасности», несмотря на выход королевства из состава ЕС.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против «Северного потока – 2» не исключила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой.
В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
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На этом фоне несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов. Постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз не преувеличивать масштаб возможных санкций.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Медведчук призвал Зеленского принять предложение Лаврова о переговорах
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует откликнуться на предложение главы российского МИДа Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двухсторонних отношений между Москвой и Киевом через мирные переговоры, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.
«Лавров сегодня предложил Зеленскому приехать в Москву и в Сочи и поговорить об отношениях между Украиной и Россией. Это предлагает Россия. Так, может, надо откликнуться на эти предложения, сесть за стол и через мирные переговоры добиваться мира, а не говорить о войне, о вторжении, и просить коллег, западных партнеров усиливать санкции против России», – заявил Медведчук в эфире телеканала «Россия-24».
По словам политика, переговоры – это «продуктивный путь для того, чтобы установить мир и не поставлять оружие, не провоцировать сегодня».
«И политические силы России, чтобы они как ответную реакцию не предлагали поставлять оружие на Донбасс. Ведь это ответная реакция на то, что сегодня поставляют США, страны НАТО в Украину», – подчеркнул Медведчук.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров предложил украинскому президенту приехать в Москву, в Сочи, в Петербург, «если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений».
«Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», – заявил Лавров.
Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
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Лавров оценил возможность признания ЛНР и ДНР
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Глава МИД Сергей Лавров, комментируя возможное признание самопровозглашенных республик Донбасса, указал на необходимость заставить Киев выполнять Минские соглашения.
«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом, кстати, одобренным Советом Безопасности ООН», – сказал Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
Кроме того, министр иностранных дел предложил предоставлять льготы соотечественникам, которые хотят вернуться на родину.
«Соотечественники, которые хотят вернуться на родину... Здесь такая прелюдия: я, например, считаю, что в наших интересах… интересах всех стран СНГ, чтобы все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились, где они прижились. Конечно, это требует устранения любых форм проявления дискриминации, и в идеале я бы предпочел, чтобы русские жили спокойно и процветали в Казахстане и во всех других республиках бывшего Советского Союза. Ну а тем, кто хочет переехать – конечно, им нужно предоставлять максимальные льготные условия для этого», – сказал он.
По его словам, в 2021 году количество региональных программ по переселению уже превысило 80. «Это наряду с федеральной программой. В том числе в регионах Дальнего Востока и Забайкалья, которые мы рассматриваем в качестве приоритетных для направления желающих переселиться в РФ», – отметил глава ведомства.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Напомним, депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума.
В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
Ранее Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Опрос: Немцы поверили в угрозу «вторжения» России на Украину
Больше половины жителей Германии считают, что Россия может начать военные действия против Украины, следует из опроса, проведенного социологическим институтом YouGov.
По данным опроса, 51% респондентов считают такой сценарий вероятным, об обратном заявили лишь 33% опрошенных, еще 15% не ответили на этот вопрос, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
В том, что «российская военная агрессия» против Украины повлечет за собой последствия и для Германии уверены 67% респондентов, однако лишь 28% опасаются ее влияния лично для себя.
При этом ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
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Столтенберг заявил о невозможности задействовать войска НАТО на Украине
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Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Далее он уточнил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине. При этом отмечается, что есть разногласия между союзниками по блоку, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
«Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером... Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть», – передает слова Столтенберга РИА «Новости».
При этом Столтенберг подчеркнул, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса «никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполняться на сто процентов».
«Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и оказание помощи Украине путем поставок и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия», – сказал генсек НАТО.
Пятая статья гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В Германии оценили отказ России пускать военную инспекцию ОБСЕ на свои объекты
Берлин сожалеет о решении России не пускать военную инспекцию в рамках ОБСЕ на свои объекты с мотивировкой распространения омикрон-штамма коронавируса, заявил представитель германского МИДа Кристофер Бургер.
«В действительности Россия проинформировала о том, что приостанавливает до конца февраля реализацию так называемого Венского документа, на основе которого участники ОБСЕ принимают меры укрепления доверия, такие как, например, посещение наблюдателей», – цитирует ТАСС Бургера. По его словам, Россия объяснила отказ распространением «омикрона».
Дипломат отметил, что в связи с таким решением невозможна инспекция российской территории на треугольнике Украина – Белоруссия – Россия, о чем запросила Латвия, и что Россия ранее одобрила. «Мы сожалеем об этом шаге, поскольку именно в нынешней ситуации было бы полезно все, что способствует прозрачности и снижению напряженности», – заявил Бургер, призвав Москву «детально и на добровольной основе информировать о своей активности» ОБСЕ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
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Президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.
Максимальное наказание будет назначаться в случае повторных преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет. До этого такая мера распространялась на преступников, совершивших повторное преступление в отношении детей младше 14 лет, передает РИА «Новости».
Также пожизненным лишением свободы будет караться преступление в отношении двух и более несовершеннолетних и в случаях, когда такое деяние сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Предварительное следствие по подобным преступлениям относится к компетенции следователей Следственного комитета.
На ужесточении наказания настаивала партия «Единая Россия». Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что он остаток дней проведет в тюрьме, говорится в сообщении на сайте ЕР.
Законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 18 января 2022 года он был принят нижней палатой парламента единогласно, а 26 января – поддержан Советом Федерации.
Ранее Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. До этого в Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов.
Вице-спикер Ирина Яровая предложила Генпрокуратуре изучить причины мягких приговоров педофилам.
Напомним, в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку. СМИ сообщали, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу.
Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики
Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России после концептуального обсуждения документа на Совете безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У него уточнили, был ли принят проект сегодня. «Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», – передает слова Пескова РИА «Новости».
МИД России подготовил проект обновленной редакции концепции внешней политики, где учел последние изменения в международной политике за последние пять лет.
Ранее Путин говорил, что конкретные направления внешнеполитической, дипломатической работы планируется зафиксировать в готовящейся новой редакции концепции внешней политики. По его мнению, этот документ и утвержденная летом Стратегия национальной безопасности РФ будут являться дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств.
В Кремле заявили, что президент Владимир Путин принимает все необходимые меры для сохранения безопасности и интересов России и ее граждан на должном уровне.
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