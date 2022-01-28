Песков оценил шутку Нуланд о запуске водки вместо газа по «Северному потоку – 2»

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28 января, пятница | Последнее обновление — 14:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
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У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь.
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28 февраля (1897) родился Валентин Катаев. Безусловно великий писатель. Белогвардеец, депутат Верховного совета, полковник Красной армии, человек с уникальной биографией.
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На сегодняшний день 13 стран более других засветились в накачке Украины оружием. Среди них есть государства большие, малые и средние, богатые и не очень.
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Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Песков оценил шутку Нуланд о запуске водки вместо газа по «Северному потоку – 2»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал шутку замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что было бы неплохо, если по «Северному потоку – 2» из России на Запад потекла водка вместо газа. По его словам, пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.
«Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить – это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», – передает его слова РИА «Новости».
Нуланд в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. «Водка – это было бы хорошо», – сообщила дипломат, комментируя реплику одного из журналистов, который сказал, что работа над «Северным потоком – 2» завершена и он готов к прокачке чего угодно – «газа, оливкового масла или водки».
Верка Сердючка спела песню про Бандеру на передаче для российского канала
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Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил песню, прославляющую Степана Бандеру, в передаче, транслируемой на канале «Че» российского телевидения.
Андрей Данилко выступил на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу», где вместе со своим творческим коллективом исполнил песню про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН*-УПА* запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру.
Перед тем, как исполнить песню про Бандеру, Данилко выступил на сцене с парой хитов. После этого к нему выбежала девочка и вручила букет цветов. Артист решил спеть для ребенка еще одну песню и вместе со своей командой начал исполнять композицию «Батько наш Бандера».
Видео выступления опубликовала пресс-служба производителя телешоу «Дизель студио».
Юмористическая передача «Дизель-шоу» выходит на русском и украинском языках. Она транслируется на украинском телеканале ICTV, а с 8 февраля 2021 года ее стали показывать на российском канале «Че», принадлежащем холдингу «СТС-Медиа».
Ранее СМИ сообщали, что артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы.
МИД: НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России
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НАТО отрабатывает использование ядерного оружия в отношении России с участием неядерных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», – цитирует его ТАСС.
По его словам, уже в пяти «неядерных» государствах НАТО расположены около 200 американских ядерных авиабомб. Лавров также отметил, что члены Североатлантического альянса участвуют в совместном ядерном планировании.
Дипломат подчеркнул, что Москва настаивает, что ядерные миссии НАТО должны быть «незамедлительно прекращены».
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Рубль взлетел после заявления МИД России о неприемлемости войны с Украиной
На Московской бирже доллар и евро начали падать, а рубль активно растет после заявлений российского МИД о неприемлемости военных действий между Россией и Украиной.
Так, курс доллара составил 78,05 руб. в 15:55, что на 83 копейки ниже, чем незадолго до времени появления новостей о заявлении МИД. При этом евро стоил 87,08 руб., он подешевел на 94 копейки к этому моменту, пишет «Интерфакс».
Эксперты отметили, что рубль сильно ускорил темпы роста к доллару и евро днем в четверг после того, как МИД России сделал несколько важных заявлений относительно текущей внешнеполитической ситуации, и в первую очередь о неприемлемости военных действий странами.
Как подчеркнул заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев, «уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается». Он подчеркнул, что «мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Зайцев выразил надежду, что на предстоящей встрече в нормандском формате через две недели в Берлине удастся найти развязки накопившихся проблем в украинском урегулировании и продвинуться вперед.
По его словам, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном наращивании сил на восточном фланге альянса не создают благоприятного фона для переговоров о гарантиях безопасности.
Ранее Зайцев объявил, что Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации, но спецпланов нет.
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
В субботу появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Россия призвала Молдавию отказаться от спорных заявлений по Приднестровью
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Россия призывает руководство Молдавии отказаться от спорных заявлений о роли Москвы в приднестровском урегулировании, заявил заместитель директора информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
Он рассказал, что Москва обратила внимание на слова молдавского президента Майи Санду. Зайцев отметил, что едва ли уместно говорить, что ключом к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских миротворцев, сообщает РИА «Новости».
«Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и (сосредоточиться) на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования», – заявил Зайцев.
Он добавил, что Россия готова к конструктивному, прагматичному сотрудничеству с Молдавией.
Ранее Санду заявила, что Россия направляла «своих людей» в Приднестровье, пытаясь помешать Молдавии обрести независимость.
Санду заявила, что «война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости» Молдавией. По ее словам, «этот процесс пытались остановить силы», которые не хотели, чтобы Молдавия «стала независима от СССР».
Опубликовано фото упавшего на воду с американского авианосца истребителя F-35C
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Фотография F-35 Lightning II, потерпевшего аварию во время попытки совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море, появилась на Reddit, истребитель запечатлен плавающем в воде сразу после падения.
Как сообщает The Aviationist, предположительно, фото было сделано после падения истребителя, за мгновение до того, как самолет F-35 начал тонуть в водах Южно-Китайского моря. На фотографии изображен находящийся на поверхности моря F-35, его фонарь сброшен, катапультного кресла в кабине нет.
Издание отмечает, что не может подтвердить подлинность изображения.
Во вторник новейший американский истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию, когда пытался совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Самолет не смог сесть на палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон». В результате аварии пострадали семь моряков, трое из них доставлены в госпиталь на Филиппинах. Пилот «благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом».
В ноябре истребитель F-35 ВВС Великобритании потерпел крушение в Средиземном море при выполнении штатного полета с борта авианосца «Королева Елизавета». Год назад сообщалось, что в истребителе F-35 насчитали почти тысячу дефектов.
США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке
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Соединенные Штаты пока считают заявления о возможности размещения Россией вооружений в Латинской Америке «пустыми угрозами», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», – приводит ТАСС ответ дипломата на просьбу прокомментировать потенциальные действия Соединенных Штатов в случае гипотетического размещения Россией вооружений в Латинской Америке.
Он добавил, что США ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, когда увидят «движение в этом направлении».
Напомним, в среду глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин и руководители Кубы, Венесуэлы и Никарагуа в ходе переговоров договорились об углублении стратегического партнерства во всех без исключения областях.
Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе разговора синхронизировали позиции по международным делам. В прошлую пятницу в Кремле заявляли, что возможность размещения российских военных баз в Венесуэле не обсуждалась в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. При этом в Каракасе заявляли, что Путин пригласил Мадуро посетить Россию для обсуждения углубления кооперации между странами.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе на фоне трудностей в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что Россия думает о своей безопасности, при этом призвал не забывать, что в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если Россия разместит войска в Латинской Америке.
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Россия в СБ ООН потребовала немедленного вывода войск США из Сирии
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Россия требует немедленного вывода войск США из Сирии, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС [по территории Сирии], после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения», – сказал Полянский на заседании СБ ООН.
«Буквально на днях, 25 января, на открытых дебатах Совета Безопасности по тематике защиты гражданских лиц в выступлении постоянного представителя США прозвучали очень правильные тезисы: абсолютный императив соблюдения сторонами вооруженного конфликта норм международного гуманитарного права, растущая важность защиты мирного населения при боевых действиях в городе, констатация того, насколько легко боеприпасы взрывного действия могут убить большие группы гражданских лиц», – обратил внимание Полянский.
«Что мы видим в реальности – возвышенная риторика США в очередной раз радикально разошлась с их собственными действиями, – отметил он. – Так, в ходе операции по зачистке от боевиков ИГИЛ* («Исламское государство*» – запрещенная в России террористическая организация) тюрьмы «Синаа» и ее окрестностей – те самые боевые действия в условиях города – применялись авиация и бронетехника». По словам дипломата, подобное тяжелое вооружение использует боеприпасы взрывного действия.
Накануне Россия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии. Днем ранее постоянное представительство России при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов» с целью выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске. Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».
В августе 2021 года США уличили в переброске сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) на контролируемую ВС США базу в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Россия подчеркнула незаконность присутствия сил США в Сирии. В конце июля в российском внешнеполитическом ведомстве предложили Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
Сатановский: Россия сделала США прозрачный намек по Сирии
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«США обвиняют Россию в нарушении «суверенитета соседей», при этом сами оккупировали часть Сирии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Россия в СБ ООН потребовала вывода войск США из Сирии.
«Логика США состоит в том, что им можно все, а всем остальным – только то, что разрешит Белый дом. Потому, по их замыслу, Россия должна спрашивать у Вашингтона, что делать в ближнем зарубежье. Это их давняя политическая концепция, берущая начало от самого времени основания Штатов», – напомнил политолог Евгений Сатановский.
В этой связи эксперт указал на непоследовательность заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, заявившей, что американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей.
«Как говорится: «Это другое», – заметил политолог, подчеркнув, что США не считают свое присутствие в Сирии незаконным, несмотря на отсутствие разрешения на это от президента страны Башара Асада.
Сатановский также привел в пример вьетнамскую кампанию, в ходе которой США потеряли около 60 тыс. человек. «Мы все помним, как для американцев закончилась война во Вьетнаме. В Сирии их также могут в скором времени начать резать и отстреливать. Намек, который Россия сделала американским представителям в Совбезе ООН, очень прозрачный», – пояснил аналитик.
При этом, по его словам, требование России к США вывести войска из Сирии не скажется на нынешнем диалоге по безопасности в Европе.
Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил: Россия требует немедленного вывода из Сирии войск США и других иностранных сил, присутствующих там незаконно.
«Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС [по территории Сирии], после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения», – сказал Полянский. Кроме того, по его словам, районы Сирии, где американцы расхищают нефть, превращаются в зону экологического бедствия.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
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Вашингтон в ответе Москве обвинил Россию в нарушении суверенитета соседей
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Американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Я не буду вдаваться в точное содержание нашего документа или документа НАТО. Достаточно сказать, что в нашем документе крайне ясно обозначены обеспокоенности позицией России, включая нарушения суверенитета по отношению к ее соседям», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США пригрозили оставить «Северный поток – 2» «куском металла на дне»
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В случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» не будет продвигаться вперед и останется «куском металла на дне океана», заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Как подчеркнула Нуланд, ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности был сформулирован по итогам «консультаций с отдельными странами, в том числе с Украиной, а также [членами] НАТО и партнерами по ОБСЕ», передает ТАСС.
«Как ранее на этой неделе заявлял президент [США Джо Байден], мы едины в том, что предпочитаем дипломатию. Но мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жесткая расплата», – заявила замглавы Госдепа.
«Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток – 2» не будет продвигаться вперед», – заявила Нуланд.
«Как любит говорить [выступающий против трубопровода] сенатор [США Тед] Круз, – я не часто его цитирую, но, как он любит говорить, – в настоящее время это кусок металла на дне океана. Необходимо провести его испытание, сертифицировать, он должен получить одобрение регулирующих органов, и никакой газ не будет проходить через него, пока это не произойдет», – считает заместитель госсекретаря США по политическим делам.
Позже Нуланд в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. «Водка – это было бы хорошо», – сообщила дипломат, комментируя реплику одного из журналистов, который сказал, что работа над «Северным потоком – 2» завершена и он готов к прокачке чего угодно – «газа, оливкового масла или водки».
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность введения санкций против «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций.
В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
При этом несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Лаврову стало стыдно за ответ НАТО по безопасности
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Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ответ НАТО по предложениям России о гарантиях безопасности, заявил, что ему было «стыдно за тех, кто его писал».
Лавров отметил в интервью российским радиостанциям, что «на фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатического приличия».
«От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, его особым предназначением, что мне просто было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», – приводит слова министра радиостанция Sputnik.
При этом конструктив в ответе США и НАТО заимствован из российских предложений: «Все это (меры предотвращение конфликтов и деэскалации мер доверия) отвергалось в течение последних двух-трех лет. Сейчас все это предлагается обсуждать (...) Ну это, считаю, ну хоть что-то, по-русски говоря».
Министр добавил, что Россия начала межведомственную проработку ответа НАТО и США на предложения по безопасности. Также в пятницу Лавров отправит всем зарубежным коллегам запрос о том, как их страны будут выполнять положения ОБСЕ по неделимости безопасности, передает РИА «Новости».
Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что если попытки Москвы договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, то Россия будет принимать ответные меры, которые могут быть самыми разными, а решение будет приниматься на основе предложений военных.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как НАТО предложило России обменять мир на войну.
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Кинолог: Агрессивных бродячих собак можно отогнать при помощи колбасы и дезодоранта
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«Если вы видите на своем пути стаю собак, которая проявляет агрессию, ни в коем случае нельзя бежать. Также нельзя замахиваться на собак и пытаться их чем-то отогнать», – сказал газете ВЗГЛЯД кинолог Владимир Уражевский, комментируя участившиеся случаи нападения бродячих животных на людей.
«В последнее время в России участились трагичные случаи нападения бездомных собак на людей, включая маленьких детей. Поэтому самая главная превентивная мера, которую нужно соблюдать – не отпускать детей без сопровождения взрослых в школу, особенно если короткий маршрут пролегает через пустыри, промзоны и так далее», – считает кинолог, президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский.
«Но если все-таки случилось так, что человек видит на своем пути стаю собак, которая проявляет агрессию, то ни в коем случае нельзя бежать. Собаки могут изначально воспринять это как элемент игры, из-за чего может возникнуть игровая агрессия. Также нельзя замахиваться на собак и пытаться их чем-то отогнать. Такие действия собаки воспримут как нападение, – пояснил эксперт. – Наоборот, нужно остановиться и постараться найти убежище – ближайшее дерево или забор, и потихоньку пододвигаться к нему спиной. Если рядом есть люди, то необходимо позвать на помощь. Когда собаки видят приближение других людей, то, как правило, оставляют свою жертву в покое».
«Если у вас в руке есть что-то большое – сумка или зонт, то необходимо поднять это над головой. У собак очень плохое зрение, но хороший нюх, поэтому, когда они видят большой силуэт, то высока вероятность, что они не станут с вами связываться. Кроме того, зачастую у девушек в сумочке находятся аэрозольные баллончики – дезодорант или парфюм. Необходимо распылить их на собак. У них пропадет контакт с запахом жертвы, и они уйдут», – рассказывает кинолог.
При этом Уражевский счел неэффективной мерой защиты приложение на смартфоне с ультразвуком. «Это какой-то лайфхак из будущего, сначала нужно провести необходимые проверки эффективности. А в реальных условиях далеко не у каждого ребенка есть смартфон. Тем более, в экстремальной обстановке нужно еще суметь найти это приложение и включить», – пояснил собеседник.
«То же самое касается электрошокера. Во-первых, не знаю людей, которые бы постоянно носили его с собой. Во-вторых, чтобы использовать электрошокер, надо близко подойти к собаке и прислонить его, а это практически невозможно, – полагает кинолог. – Вообще если специально готовиться к нападению стаи бродячих собак, то при выходе из дома нужно костюм надевать, который невозможно прокусить и так далее».
«В качестве эффективного средства можно использовать специальный баллончик с перечным газом, отпугивающий собак. Это будет гораздо эффективнее и действует на гораздо большее расстояние, – пояснил Уражевский. – А самый простой и действенный способ защититься – это дать животным еду. Например, если вы идете из магазина, и у вас в сумке есть колбаса, хлеб или сосиски. Пока собаки будут разрывать пакет и поглощать еду, вы сможете ретироваться».
В четверг власти Магадана ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышенной агрессивностью бродячих собак. На официальном сайте городской администрации сложившаяся обстановка оценивается как критически опасная для жизни и здоровья людей. В среду управление Следственного комитета по Астраханской области возбудило уголовное дело после гибели 58-летнего мужчины из-за нападения бездомных собак. 22 января стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.
Трагедии в Забайкалье предшествовало схожее событие в Якутске, где жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом инциденте – и о том, что еще до трагедии в Якутске пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей.
Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России
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Британия и Евросоюз совместно разрабатывают крупный блок санкций против России на случай якобы возможного «вторжения» на Украину, мишенями новых рестрикций могут стать перспективные проекты России в газовой отрасли, сообщила Financial Times.
По имеющимся у издания сведениям, Лондон и Брюссель, обсуждающие при участии США очередные антироссийские меры, готовы ввести ограничения на передачу технологий компаниям из России, занятым в сфере добычи голубого топлива. Кроме того, санкции могут быть распространены на будущие проекты с участием британских и европейских корпораций, которые в настоящее время активно сотрудничают с российскими партнерами в рамках совместных предприятий по разработке газовых месторождений, передает ТАСС.
Издание предполагает, что новые рестрикции существенно отразятся на деятельности в России иностранных нефтегазовых компаний, в том числе французской Total, британских Shell и BP, которые направляют значительный объем инвестиций в российскую газовую отрасль. По мнению авторов публикации, координация усилий Лондона и Брюсселя в области санкций является сигналом о том, что обе стороны готовы «взаимодействовать по вопросам внешней политики и безопасности», несмотря на выход королевства из состава ЕС.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против «Северного потока – 2» не исключила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой.
В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
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На этом фоне несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов. Постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз не преувеличивать масштаб возможных санкций.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Подопечную Пелагеи на детском «Голосе» заподозрили в лжеминировании вуза
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Финалистку шоу «Голос. Дети» Веронику Сыромлю заподозрили в телефонном терроризме, с ее электронного адреса поступило сообщение об угрозе взрыва Московского государственного института культуры в подмосковных Химках. Ее наставница Пелагея отказалась комментировать инцидент.
Вероника Сыромля учится на первом курсе Московского государственного института культуры в подмосковных Химках. В 2018 году она принимала участие в телешоу, где ее наставницей была Пелагея. Сообщение о якобы угрозе взрыва в вузе поступило с электронного адреса девушки, передает «Говорит Москва».
На тревожное письмо пожаловался в полицию начальник службы безопасности учебного заведения. Отправитель написал, что заминировал корпуса музыкального факультета. Всех студентов пришлось эвакуировать. Опасных предметов и веществ обнаружено не было.
На место для проверки направились сотрудники полиции, экстренных служб, кинологи.
Бывшая наставница девушки Пелагея отказалась комментировать проверки в отношении своей подопечной, заявив, что не дает комментариев по телефону.
«Простите, я не даю комментариев по телефону, поэтому не получится», – заявила певица.
Причины, по которым Вероника Сыромля решила «минировать» стены своего университета, неясны. Не исключено, что ее электронная почта была взломана хакерами.
Вероника Сыромля – уроженка Крыма. Принимала участие в детском «Голосе», исполняя композиции советской эстрады – Людмилы Зыкиной, Валентины Толкуновой, Анны Герман и других именитых певиц. Участвовала в команде Пелагеи в «Голос. Дети – 5», после чего приобрела известность.
Франция заявила о готовности ЕС блокировать «Северный поток – 2»
Санкции, подготовленные Евросоюзом (ЕС) против России на случай военного вторжения на Украину, подразумевают среди прочего блокировку газопровода «Северный поток – 2», завил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ле Дриан заявил в эфире радио RTL, что санкции подразумевают, в частности, «блокировку газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Он отметил, что это одна из контрмер, призванных показать России, что военный конфликт на Украине несет для нее серьезные риски.
Ранее стало известно, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.
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