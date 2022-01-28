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28 января, пятница | Последнее обновление — 02:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава ЕК не исключила введения санкций против «Северного потока – 2»
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Разговор о смерти дипломатии, к сожалению, приобретает практический смысл. Уж если британцы свой легендарный Форин Офис используют как сливной бачок, то что же делать другим странам?
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Какой в этом прок, если школьники не будут знать, как образовалось национальное русское государство или какие реформы проводили Петр I и Александр II. Не кажется ли авторам новой концепции, что русская история несколько важнее истории стран Азии и Африки?
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Глава ЕК не исключила введения санкций против «Северного потока – 2»
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Евросоюз рассматривает все варианты санкций против России на случай гипотетического вторжения на Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос о возможности рестрикций ЕС в отношении газопровода «Северный поток – 2».
«Хочу ясно дать понять: мы не исключаем ничего. Все [варианты санкций] рассматриваются», – приводит слова главы Еврокомиссии ТАСС.
Фон дер Ляйен добавила, что в случае «агрессии» против Киева Москву ждут «масштабные последствия и жестокие издержки». Он также отметила, что Евросоюз является самым крупным торговым партнером России и крупнейшим инвестором.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла на дне океана».
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность введения санкций против «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций.
В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
При этом несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Пекин указал Госдепу на способ решения кризиса на Украине
Для разрешения кризиса на Украине необходимо вернуться к соблюдению минских договоренностей, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Для решения украинского вопроса необходимо вернуться к минским договоренностям, это исходная точка», – передает РИА «Новости» слова китайского министра.
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
Верка Сердючка спела песню про Бандеру на передаче для российского канала
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Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил песню, прославляющую Степана Бандеру, в передаче, транслируемой на канале «Че» российского телевидения.
Андрей Данилко выступил на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу», где вместе со своим творческим коллективом исполнил песню про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН*-УПА* запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеру.
Перед тем, как исполнить песню про Бандеру, Данилко выступил на сцене с парой хитов. После этого к нему выбежала девочка и вручила букет цветов. Артист решил спеть для ребенка еще одну песню и вместе со своей командой начал исполнять композицию «Батько наш Бандера».
Видео выступления опубликовала пресс-служба производителя телешоу «Дизель студио».
Юмористическая передача «Дизель-шоу» выходит на русском и украинском языках. Она транслируется на украинском телеканале ICTV, а с 8 февраля 2021 года ее стали показывать на российском канале «Че», принадлежащем холдингу «СТС-Медиа».
Ранее СМИ сообщали, что артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы.
Расстрелявший сослуживцев на «Южмаше» украинский солдат задержан
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Военнослужащий национальной гвардии Украины, солдат срочной службы, который в городе Днепре открыл стрельбу по сослуживцам и убил пятерых человек, задержан, сообщило МВД Украины.
«Для задержания преступника в городе введена полицейская операция «Сирена». Кадровый отряд нацполиции и подразделений нацгвардии подняли по тревоге. Убийцу задержали в процессе оперативного следствия», – говорится в сообщении ведомства на Facebook.
Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил в Facebook, что Артем Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.
Он распорядился сформировать комиссию, которая займется выяснением мотивов стрелявшего и обстоятельств, которые привели к тому, что 21-летний солдат начал стрелять по сослуживцам, хотя его готовили к защите родины. В частности, комиссия проверит, как он проходил медкомиссию и каково было его психическое состояние, когда он получил разрешение на ношение оружия.
В четверг солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена».
Рубль взлетел после заявления МИД России о неприемлемости войны с Украиной
На Московской бирже доллар и евро начали падать, а рубль активно растет после заявлений российского МИД о неприемлемости военных действий между Россией и Украиной.
Так, курс доллара составил 78,05 руб. в 15:55, что на 83 копейки ниже, чем незадолго до времени появления новостей о заявлении МИД. При этом евро стоил 87,08 руб., он подешевел на 94 копейки к этому моменту, пишет «Интерфакс».
Эксперты отметили, что рубль сильно ускорил темпы роста к доллару и евро днем в четверг после того, как МИД России сделал несколько важных заявлений относительно текущей внешнеполитической ситуации, и в первую очередь о неприемлемости военных действий странами.
Как подчеркнул заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев, «уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается». Он подчеркнул, что «мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Зайцев выразил надежду, что на предстоящей встрече в нормандском формате через две недели в Берлине удастся найти развязки накопившихся проблем в украинском урегулировании и продвинуться вперед.
По его словам, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном наращивании сил на восточном фланге альянса не создают благоприятного фона для переговоров о гарантиях безопасности.
Ранее Зайцев объявил, что Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации, но спецпланов нет.
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
В субботу появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Число погибших при нападении солдата-срочника в Днепре выросло до пяти человек
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В результате нападения солдата срочной службы национальной гвардии Украины в Днепре погибли пять человек, в том числе одна военнослужащая умерла в больнице, сообщило МВД Украины.
По данным полиции, стрельбу начал солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро получили ранения, сообщается на сайте ведомства.
«Среди погибших есть женщина, сотрудница завода «Южмаш». Вторая женщина – военнослужащая национальной гвардии – получила ранение. К сожалению, во время оказания медицинской помощи она скончалась», – говорится в сообщении.
По информации УНИАН, солдат взял автомат Калашникова и около семи тысяч патронов. Затем по неустановленной причине открыл огонь по военным нацгвардии, после чего убежал.
В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений полиции и нацгвардии. МВД распространило фото нападавшего.
Ранее сообщалось, что солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, четыре человека погибли.
В прошлом году украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе, выстрелив из автомата себе в голову. Сообщалось, что «находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок».
Nord Stream 2 AG создала «дочку» в Германии
Дочерняя компания российского Газпрома – Nord Stream 2 AG – учредила в Германии свою дочернюю компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в Шверине.
В соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток – 2» в германских территориальных водах и площадки береговых объектов в Любмине в качестве независимого оператора транспортной системы, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что «Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации».
Ранее в Европе потребовали защитить энергетический сектор от санкций против России.
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Составлен список самых больших радетелей за Украину в Конгрессе США
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Чаще всего в своих выступлениях, пресс-релизах и информационных бюллетенях Украину упоминают сенаторы-республиканцы Роб Портман, Тед Круз и Джим Инхоф, сообщили американские СМИ.
По данным Quorum, упоминания Украины или украинского лидера Владимира Зеленского в заявлениях Конгресса США растут – за январь их насчитывается почти 1000, передает Axios.
Издание отмечает, что больше всего в Конгрессе говорил об Украине американский сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман: в выступлениях, пресс-релизах, сообщениях и информационных бюллетенях для учредителей. Он сделал это по меньшей мере 151 раз с января прошлого года.
Отмечается, что чаще об Украине говорят республиканцы: Тед Круз и Джим Инхоф.
Сенаторы-демократы Крис Мерфи (штат Коннектикут) и Джин Шахин (штат Северная Каролина) также вошли в топ радетелей за Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной
Москва считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
«Наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами. Однако заокеанские кураторы Украины думают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир... Когда же что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию», – цитирует его РИА «Новости».
Зайцев отметил, что Россия рассчитывает, что на встрече советников лидеров «нормандского формата» в Берлине удастся найти развязки по урегулированию на Украине.
«Рассчитываем, что на запланированной через две недели в Берлине следующей встрече удастся найти развязки по проблемам, которые накопились за семь лет. И вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мертвой точки», – сказал он.
Кроме того, Зайцев подчеркнули, что последнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине закончилось безрезультатно.
Он добавил, что Россия убеждена, что без западной «помощи» конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован. По его словам, некоторые западные страны пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой.
При этом он подчеркнул, что в Москве констатируют «сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января, снизилась», эту информацию подтверждают и доклады ОБСЕ.
Нагнетание обстановки вокруг несуществующих планов «вторжения России на Украину» происходит по всему миру. Так, стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Также один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России.
Однако Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков России на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, так как поставки в Европу могут оказаться под угрозой. Речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.
Пушилин рассказал о необходимом для ДНР и ЛНР оружии
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Самопровозглашенным республикам Донбасса нужно современное оружие, в том числе для противостояния беспилотникам, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире YouТube-канала «Соловьев Live», что Донбассу «необходимо противостоять и «Байрактарам», в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются».
Перед этим ведущий Владимир Соловьев предположил, что Россия в случае соответствующего решения передаст непризнанным республикам не «автоматы «Калашникова», ППШ и пулеметы Дегтярева», а новейшие образцы оружия, в том числе для противостояния беспилотникам турецкого производства.
Пушилин отметил, что Запад, в частности Великобритания, поставляют Киеву устаревшее вооружение, но оно все равно способно нанести ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре и населению.
«Да, сейчас по этому вопросу будут идти консультации», – признал он.
Ранее «Единая Россия» (ЕР) обратилась к руководству страны с просьбой помочь поставкой военной продукции самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам.
До этого первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии, предложил.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как военную помощь Донбассу сдерживает «Минск».
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В Одессе раскритиковали Сердючку за песню о Бандере
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«Получилась очередная халтурка, безвкусица, дешевка – в общем, все то, чего и так в изобилии на отечественном голубом экране», – написал в своем Facebook депутат одесского горсовета от ОПЗЖ Виталий Саутенков, комментируя песню Верки Сердючки о Степане Бандере на российском телеканале.
«Мужик, переодетый в бабу, символизирующую весь кич нашей жизни, с серьезным выражением накрашенного лица поет: «Ми за Україну будем воювати». И сразу же вопрос возникает: кто «мы»? Переодетые клоуны, которые возвели в ранг глумления жизнь, страдания и смерти наших граждан? Что это было? Именно такую форму патриотизма нам предлагают наши власти? Патриотизма с разукрашенным лицом непонятной особи, с веночком с ленточками на мужской голове?» – написал депутат в Facebook.
«Если бы артист и мужик Андрей Данилко хотел высказать свою гражданскую позицию, как теперь пытаются это представить его пиарщики, то, на мой взгляд, Данилко без всякого грима мог бы сделать заявление. И это было бы заявление серьезного взрослого человека», – считает Саутенков.
«А так – получилась очередная халтурка, безвкусица, дешевка – в общем, все то, чего и так в изобилии на отечественном голубом экране. Увы. Вот такие Верки нынче правят бал в моей стране», – добавил депутат.
Ранее певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил песню, прославляющую Степана Бандеру, в передаче, транслируемой на канале «Че» российского телевидения.
МИД Германии заявил о возможности наложить санкции на «Северный поток – 2» из-за Украины
Германия готова включить «Северный поток–2» в список санкций против России в случае вторжения на Украину, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая в Бундестаге.
«У нас [имеется] весь спектр ответов, включая «Северный поток – 2». Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость», – цитирует ТАСС Бербок.
Глава германского МИД утверждает, что Россия «по необъяснимым причинам» стянула к границам Украины более 100 тыс. военных, и разместила силы в Белоруссии.
Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России также в случае «ограничения поставок» газа.
До этого газета Bild сообщила о том, что Берлин заверил Соединенные Штаты, что в случае «вторжения на Украину» российский газ не пойдет по «Северному потоку – 2».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
Также Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
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В ЕС заявили о готовности решать вопросы с Россией путем диалога
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Европейский союз готов решать проблемные вопросы с Россией вокруг Украины с помощью диалога и считает «нормандский формат» наилучшим средством для этого взаимодействия, заявили канцлер Австрии Карл Нехаммер и глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы должны разъяснить Российской Федерации, что есть готовность к диалогу. «Нормандский» процесс, в котором за одним столом сидят Франция, Германия, Украина и РФ, поддерживается с нашей стороны и признается важным. Но одновременно мы должны разъяснить РФ, что для ЕС никогда не может быть политики, связанной с применением силы. Мы это не приемлем. Если РФ решится на это, тогда РФ должна считаться с тем, что Европа отреагирует на это четким и единым языком санкций», – приводит ТАСС слова канцлера Австрии, сказанные Нехаммером после переговоров с Шарлем Мишелем в Вене.
Как подчеркнул глава Европейского совета, первый приоритет Европейского союза в отношении России – это дипломатия. «Должно быть возможным преодолевать препятствия дипломатическими решениями. Необходимо использовать все возможные форматы, чтобы добиться прогресса, например, «нормандский формат», – отметил Мишель.
«Если мы не сможем решить что-то на дипломатическом уровне, тогда нам надо быть едиными и решить, какие предпринимать действия, какими должны быть последствия, если действительно последует военная агрессия против Украины», – подчеркнул глава Евросовета.
Ранее Москва предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Накануне замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Тем временем во вторник в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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У офиса президента Украины полуголая женщина устроила акцию протеста
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Женщина с обнаженной грудью устроила акцию протеста возле офиса президента Украины, требуя от главы государства Владимира Зеленского немедленно отменить приказ минобороны, обязывающий женщин становиться на воинский учет.
На руке у женщины написано Femen («Фемен»), а на спине и груди красной краской нанесены лозунги. Охрана офиса президента прикрыла грудь девушки ее же шубой, а затем ее увели. На опубликованных фото видно, как участница акции держит на руках ребенка, передает «Страна.ua».
На сайте движения Femen говорится, что женщины должны принимать участие в военных конфликтах исключительно на добровольной основе.
«У государства нет морального права принуждать женщин к боевым действиям!» – подчеркивают в организации.
Напомним, в конце 2021 года минобороны Украины опубликовало приказ, расширяющий список специальностей женщин, которые подлежат воинскому учету. Он охватил сотни профессий, работодатель обязан проконтролировать, чтобы женщины встали на учет.
Требование относится и к беременным, а также матерям с несовершеннолетними детьми.
За невыполнение требований минобороны предусмотрены штрафы – от 850 до 1,7 тыс. гривен (31–62 доллара) для «уклонистки» и от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. гривен (187–311 долларов) для ее работодателя.
МИД: Спецпланов на эвакуацию россиян с Украины нет, но мы всегда готовы
Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации, но спецпланов нет, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
«Насколько это возможно, всегда готовы (к эвакуации). Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Зайцев добавил, что российские дипломатические представительства на Украине продолжают работать в штатном режиме, несмотря на многочисленные провокации. «В этих непростых условиях, несмотря на многочисленные провокации со стороны украинских властей и местных националистов, российские загранучреждения на Украине – посольство в Киеве, генконсульства в Одессе, Харькове и Львове – продолжают работать в штатном режиме и выполнять возложенные на них функции», – сказал он.
Политик отметил, что российское дипведомство всегда разрабатывает планы по возможной эвакуации сотрудников диппредставительств России и граждан России из Украины в случае опасности. «У нас на постоянной основе имеются планы, у нас существует специальный департамент министерства иностранных дел, который посвящен этому, при посольствах у нас существуют штабы постоянно действующие, которые тоже разрабатывают планы на случай любых сложных ситуаций», – добавил Зайцев.
Как заключил представитель МИД, отношения между Москвой и Киевом продолжают деградировать из-за линии Украины на конфронтацию с Россией. «Свернуты межпарламентское и межрегиональное сотрудничества, разрушаются многоплановые связи во всех сферах. После 2014 года Киевом в одностороннем порядке был понижен уровень дипломатических отношений, с конца 2016 года нашим посольством на Украине руководит временный поверенный в делах Российской Федерации», – резюмировал он.
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
В субботу появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Большинство жителей Германии выступили против поставок оружия на Украину
Большинство жителей Германии выступили против поставок оружия на Украину, тем самым поддерживая позицию федерального правительства, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov.
Так, 59% респондентов считают правильным отказ германский властей поставлять оружие на Украину. Порядка 20% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 21% респондентов отказался отвечать на вопрос, передает Deutsche Welle.
Против поставок летальных вооружений Украине выступают сторонники всех партий, представленных в германском бундестаге. Среди избирателей Левой партии - 71%, в правопопулистской «Альтернативы для Германии» - 67%, Социал-демократической партии Германии - 61%, консервативного блока ХДС/ХСС 56%.
Избиратели двух других правящих партий - «Союза-90»/«зеленых» и Свободной демократической партии менее отчетливо не согласны с поставками оружия - 55% и 54%.
Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Позже министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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