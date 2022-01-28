СМИ: Санкции США против России коснутся банковской сферы и экспорта

|
28 января, пятница | Последнее обновление — 21:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае нападения России
Разделы
Европа не проголосует за возможное вступление Украины в НАТО – причем, вероятно, такую позицию займут уже не одна–две страны, а большинство европейских государств. Аналогичным голосование будет по Молдавии и Грузии.
Подробности...
У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь.
Подробности...
28 февраля (1897) родился Валентин Катаев. Безусловно великий писатель. Белогвардеец, депутат Верховного совета, полковник Красной армии, человек с уникальной биографией.
Подробности...
Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
Подробности...
Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
Подробности...
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
СМИ: Санкции США против России коснутся банковской сферы и экспорта
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, санкции могут коснуться банка ВТБ. Издание уточняет, что список неокончательный и в него могут быть внесены изменения. По данным The Wall Street Journal проработка санкций находится на заключительной стадии, передает ТАСС.
Среди рассматриваемых санкций нет мер против российских энергетических компаний, в том числе против «Северного потока – 2», и нет также планов отключения России от системы платежей SWIFT.
При этом, отмечает издание, Россия сейчас лучше подготовлена к тому, чтобы противостоять санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста. Устойчивости экономики России также способствуют высокие цены на энергоносители.
Ранее стало известно, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.
До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Она также в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. В Кремле на это ответили, что пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин дал первую оценку ответам США и НАТО на предложения России по безопасности
|
|
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.
Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин указал на то, что в ответе США и НАТО проигнорирован ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности (никто не должен укреплять свою безопасность за счет других).
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Сатановский: Россия сделала США прозрачный намек по Сирии
|
|
«США обвиняют Россию в нарушении «суверенитета соседей», при этом сами оккупировали часть Сирии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Россия в СБ ООН потребовала вывода войск США из Сирии.
«Логика США состоит в том, что им можно все, а всем остальным – только то, что разрешит Белый дом. Потому, по их замыслу, Россия должна спрашивать у Вашингтона, что делать в ближнем зарубежье. Это их давняя политическая концепция, берущая начало от самого времени основания Штатов», – напомнил политолог Евгений Сатановский.
В этой связи эксперт указал на непоследовательность заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, заявившей, что американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей.
«Как говорится: «Это другое», – заметил политолог, подчеркнув, что США не считают свое присутствие в Сирии незаконным, несмотря на отсутствие разрешения на это от президента страны Башара Асада.
Сатановский также привел в пример вьетнамскую кампанию, в ходе которой США потеряли около 60 тыс. человек. «Мы все помним, как для американцев закончилась война во Вьетнаме. В Сирии их также могут в скором времени начать резать и отстреливать. Намек, который Россия сделала американским представителям в Совбезе ООН, очень прозрачный», – пояснил аналитик.
При этом, по его словам, требование России к США вывести войска из Сирии не скажется на нынешнем диалоге по безопасности в Европе.
Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил: Россия требует немедленного вывода из Сирии войск США и других иностранных сил, присутствующих там незаконно.
«Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС [по территории Сирии], после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения», – сказал Полянский. Кроме того, по его словам, районы Сирии, где американцы расхищают нефть, превращаются в зону экологического бедствия.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке
|
|
Соединенные Штаты пока считают заявления о возможности размещения Россией вооружений в Латинской Америке «пустыми угрозами», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», – приводит ТАСС ответ дипломата на просьбу прокомментировать потенциальные действия Соединенных Штатов в случае гипотетического размещения Россией вооружений в Латинской Америке.
Он добавил, что США ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, когда увидят «движение в этом направлении».
Напомним, в среду глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин и руководители Кубы, Венесуэлы и Никарагуа в ходе переговоров договорились об углублении стратегического партнерства во всех без исключения областях.
Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе разговора синхронизировали позиции по международным делам. В прошлую пятницу в Кремле заявляли, что возможность размещения российских военных баз в Венесуэле не обсуждалась в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. При этом в Каракасе заявляли, что Путин пригласил Мадуро посетить Россию для обсуждения углубления кооперации между странами.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе на фоне трудностей в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что Россия думает о своей безопасности, при этом призвал не забывать, что в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если Россия разместит войска в Латинской Америке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия в СБ ООН потребовала немедленного вывода войск США из Сирии
|
|
Россия требует немедленного вывода войск США из Сирии, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС [по территории Сирии], после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения», – сказал Полянский на заседании СБ ООН.
«Буквально на днях, 25 января, на открытых дебатах Совета Безопасности по тематике защиты гражданских лиц в выступлении постоянного представителя США прозвучали очень правильные тезисы: абсолютный императив соблюдения сторонами вооруженного конфликта норм международного гуманитарного права, растущая важность защиты мирного населения при боевых действиях в городе, констатация того, насколько легко боеприпасы взрывного действия могут убить большие группы гражданских лиц», – обратил внимание Полянский.
«Что мы видим в реальности – возвышенная риторика США в очередной раз радикально разошлась с их собственными действиями, – отметил он. – Так, в ходе операции по зачистке от боевиков ИГИЛ* («Исламское государство*» – запрещенная в России террористическая организация) тюрьмы «Синаа» и ее окрестностей – те самые боевые действия в условиях города – применялись авиация и бронетехника». По словам дипломата, подобное тяжелое вооружение использует боеприпасы взрывного действия.
Накануне Россия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии. Днем ранее постоянное представительство России при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов» с целью выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске. Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».
В августе 2021 года США уличили в переброске сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) на контролируемую ВС США базу в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Россия подчеркнула незаконность присутствия сил США в Сирии. В конце июля в российском внешнеполитическом ведомстве предложили Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
Украинский политолог: Зеленский больше не может монетизировать «российскую угрозу»
|
|
«Игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее CNN сообщал, что Байден и Зеленский поспорили по поводу вероятности нападения России на Украину.
«В отличие от Зеленского, у того же Порошенко для запугивания всего мира «российской агрессией» были очень четко выстроены идеологемы: «Запад с нами», «Мы – последний оплот Европы на пути наступления Мордора», – напомнил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
При этом подобная риторика имела четкое финансовое выражение. «Недаром бывший адвокат Трампа Руди Джулиани рассказывал про беспрецедентную коррупцию в команде Порошенко. Теперь же ситуация другая, что отражается и на Байдене, и на Зеленском», – сказал эксперт.
Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности.
Помимо этого, подчеркнул собеседник, Байден не может сказать, что Украине ничего не угрожает, и, как следствие, ослабить военную помощь – тогда республиканцы обвинят его в сдаче позиций, по примеру ситуации в Афганистане.
«Поэтому Байдену нужно всё подать красиво: мир находился на грани третьей мировой войны из-за Украины, а мы всех спасли. Но сами украинские власти не видят для себя ничего хорошего в происходящем», – отметил политолог.
«Сейчас конфигурация российских войск такова, что если Киев решится на «хорватский сценарий» решения донбасского вопроса, Москва сможет оперативно на это отреагировать. Россия учла свои ошибки при грузино-осетинской эскалации. При этом нападать на Украину все равно никто не собирается», – указал эксперт.
«К тому же нельзя сказать, что Украине «перекрыли кислород». Никто не блокирует экспорт из Мариуполя, а это четверть валютной выручки Украины. Минск также поставляет электроэнергию, хотя Лукашенко мог переадресовать просьбу от Киева Тихановской, которую Украина считает президентом Белоруссии», – напомнил аналитик.
А вот Запад уже не готов предоставлять широкие экономические преференции Киеву, отметил собеседник. «Финансовые инструменты Запада больше похожи на откровенно спекулятивные. Пирамида с задействованием облигаций внутреннего госзайма валится, а ведь именно она позволяла Украине уходить от угрозы дефолта и обеспечивать худую стабильность. Все это рушит курс гривны», – заметил политолог.
При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».
В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.
Байден предупредил своего украинского коллегу, что российская атака практически неизбежна, и что вторжение начнется в феврале, когда земля замерзнет. Зеленский, однако, подтвердил свою ранее озвученную позицию, что угроза со стороны России есть, но она не такая однозначная, и нет уверенности в том, что нападение вообще произойдет.
При этом в офисе президента Украины предприняли попытку опровергнуть данные CNN.
В то же время глава МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям допустил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Дипломат подчеркнул, что «со стороны России войны (с Украиной) не будет», однако он не исключает, что «кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия (вокруг Украины)».
Вместе с тем он указал, что Киев не контролирует «огромное количество военнослужащих»: «По данным Запада даже, по-моему, около 100 тысяч на линии соприкосновения, и киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует».
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вашингтон в ответе Москве обвинил Россию в нарушении суверенитета соседей
|
|
Американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Я не буду вдаваться в точное содержание нашего документа или документа НАТО. Достаточно сказать, что в нашем документе крайне ясно обозначены обеспокоенности позицией России, включая нарушения суверенитета по отношению к ее соседям», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
-
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США пригрозили оставить «Северный поток – 2» «куском металла на дне»
|
|
В случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» не будет продвигаться вперед и останется «куском металла на дне океана», заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Как подчеркнула Нуланд, ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности был сформулирован по итогам «консультаций с отдельными странами, в том числе с Украиной, а также [членами] НАТО и партнерами по ОБСЕ», передает ТАСС.
«Как ранее на этой неделе заявлял президент [США Джо Байден], мы едины в том, что предпочитаем дипломатию. Но мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жесткая расплата», – заявила замглавы Госдепа.
«Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток – 2» не будет продвигаться вперед», – заявила Нуланд.
«Как любит говорить [выступающий против трубопровода] сенатор [США Тед] Круз, – я не часто его цитирую, но, как он любит говорить, – в настоящее время это кусок металла на дне океана. Необходимо провести его испытание, сертифицировать, он должен получить одобрение регулирующих органов, и никакой газ не будет проходить через него, пока это не произойдет», – считает заместитель госсекретаря США по политическим делам.
Позже Нуланд в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. «Водка – это было бы хорошо», – сообщила дипломат, комментируя реплику одного из журналистов, который сказал, что работа над «Северным потоком – 2» завершена и он готов к прокачке чего угодно – «газа, оливкового масла или водки».
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность введения санкций против «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций.
В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
При этом несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США призвали Китай «склонить» Россию к дипломатии по Украине
|
|
Соединенные Штаты призывают Китай оказать свое влияние на Россию, чтобы склонить Москву к дипломатии в ситуации вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ту к дипломатии, так как, если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Нуланд добавила, что конфликт существенно отразится на мировой экономике и энергетической сфере. «Всем нам будет сложнее вернуться к тому, чем следует заниматься», – заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам.
Ранее посольство Китая в Москве назвало фейком и провокацией публикацию Bloomberg о якобы имевшей место «просьбе» главы КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину «не нападать на Украину» во время Олимпийских игр в Пекине. В Кремле также назвали фейками сообщения о «просьбе» Китая не начинать войну в Донбассе.
-
Как утверждало Bloomberg, Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация Bloomberg является операцией американских спецслужб.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров назвал хамством угрозы США выслать российского посла
Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, если Москва не выполнит ряд условий американской стороны по выдаче виз охранникам американского посла в Росcии.
«Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления, что «если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединенных Штатов», если это хамство будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», – передает его слова ТАСС.
Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и радио «Комсомольская правда» заявил, что США ввели ограничение на срок пребывания только для российских дипломатов, но не для сотрудников дипмиссий других стран.
По словам министра, еще пару лет назад в частной беседе с заместителем Лаврова замгоссекретаря США Майка Помпео упомянул меры оптимизации в работе дипломатов и отметил, что Вашингтон рассматривают возможность сократить срок службы зарубежных дипломатов до трех лет, как это принято в американской дипломатической системе, передает РИА «Новости».
«На вопрос, а почему это объявляется как-то вот так потихоньку и есть ли аналогичные мысли в отношении других государств, ответ был - нет, никто из остальных стран не рассматривается в качестве предмета для распространения такого эксперимента, это только Российская Федерация. Тогда и начался очередной виток нашего дипломатического бодания», – указал глава МИДа.
Между тем Россия предложила США «обнулить» все споры вокруг дипсобственности и численности дипломатического персонала.
«Об этом мы говорили с (госсекретарем США Энтони) Блинкеным в Женеве, что нужно как-то нормализовать эту ситуацию. Мы предлагаем обнулить все, что было – начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата (Барака) Обамы – отменить все, что началось с этого и что за этим последовало. Ну, посмотрим, ближайшие пару недель должна быть очередная встреча. Сейчас идет со стороны американцев прям торг», – сказал Лавров.
Ранее посол в США Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
В декабре посол обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении.
Также Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее он назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что намеки американской стороны на тему возможного отъезда посла России Анатолия Антонов являются серьезной угрозой.
Столтенберг заявил о невозможности задействовать войска НАТО на Украине
|
|
Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Далее он уточнил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине. При этом отмечается, что есть разногласия между союзниками по блоку, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
«Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером... Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть», – передает слова Столтенберга РИА «Новости».
При этом Столтенберг подчеркнул, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса «никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполняться на сто процентов».
«Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и оказание помощи Украине путем поставок и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия», – сказал генсек НАТО.
Пятая статья гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Лаврова возмутили сомнения в санкциях против него
Отвечая на реплику о том, что США готовы вводить санкции против руководства России, даже против главы МИД, Сергей Лавров возмутился: «Что значит «даже»?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивился вопросу о возможных санкциях США против него, передает ТАСС.
В ходе интервью радиостанциям «Sputnik», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» один из журналистов, задавая вопрос, отметил, что в последнее время от США часто звучат угрозы о том, что они готовы вводить санкции против руководства России, и «даже» против главы МИД РФ.
«Что значит «даже»? Я что, не достоин, что ли?» – выразил удивление министр.
При этом Лавров добавил, что угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, и в Вашингтоне это понимают.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол США заявил о контрпредложениях в ответе Москве по гарантиям безопасности
|
|
Ответы США на предложения России учитывают ряд озабоченностей Москвы и содержат контрпредложения о взаимных шагах по военным учениям и ракетам в Европе, заявил посол Соединенных Штатов Джон Салливан.
Салливан заявил, что «наши идеи, как мы думаем, могут потенциально повысить нашу общую безопасность (...) они также учитывают и ряд озабоченностей России», передает РИА «Новости».
Он отметил, что контрпредложения США касаются темы военных учений и контроля над вооружениями – в том числе по ракетам, в Европе.
«Мы предпочитаем дипломатию и готовы двигаться дальше в том, что касается возможности общих действий», – добавил посол.
По его словам, США надеются, что контакты госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова продолжатся после того, как Москва изучит ответ Вашингтона на свои предложения по гарантиям безопасности, однако пока нет договоренности о том, в каком формате они смогут пообщаться – по телефону или при личной встрече.
«США ждут ответа от правительства России на переданный документ. Мы подождем какой будет реакция и ответ России. И после этого, может состояться обсуждение», – добавил Салливан.
Он добавил, что, по мнению Вашингтона, ответ на российские предложения «открывает путь к дипломатии и деэскалации».
Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя ответ НАТО по предложениям России о гарантиях безопасности, заявил, что ему было «стыдно за тех, кто его писал». По его словам, ответ США на этом фоне – «чуть ли не образец дипломатического приличия».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как НАТО предложило России обменять мир на войну.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров: Россия не допустит, чтобы Запад увиливал от обязательств в вопросах безопасности
Предложения России по гарантиям безопасности не являются ультиматумом, при этом Москва не допустит, чтобы Запад увиливал от своих обязательств ОБСЕ в вопросах безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, в рамках ОБСЕ на высшем уровне были приняты обязательства о том, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. «Американцы говорят – право на выбор союзов – священно, мы говорим – при условии, что оно не усугубляет ситуацию с безопасностью любой другой страны, и под этим вы, господа хорошие, подписались», – передает слова Лаврова РИА «Новости»
В интервью радиостанциям «Sputnik», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и радио «Комсомольская правда» глава МИД заявил, что «сейчас, когда пытаются представить наши предложения как ультиматум, мы им об этом напоминаем и будем добиваться, чтобы они не увиливали, а честно изложили, как они трактуют то, под чем подписывался их президент».
Он подчеркнул, что российские предложения по гарантиям безопасности не запредельны.
«Наши предложения, которые были 15 декабря переданы американцам и натовцам, они могут оказаться запредельными только если оценивающий эти предложения эксперт исходит из того, что «Ну как, американцы же уже все тут забрали вокруг вас, чего вы тут начинаете еще как-то суетиться, дергаться. Давайте смиряйтесь с тем, что есть, и ограничьтесь каким-то минимумом». Мы хотим, чтобы с нами работали честно», – сказал министр.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В ЛНР заявили о регулярных полетах самолетов-разведчиков США и Британии
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) регулярно фиксирует полеты американских и британских самолетов-разведчиков над украинской территорией, зато активность беспилотников Вооруженных сил Украины снизилась, сообщил начальник управления народной милиции полковник Ян Лещенко.
«Над территорией Украины регулярно фиксируются самолеты-разведчики США и Великобритании», – передает ТАСС его слова.
При этом Лещенко отметил, что активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снизилась, «попытки проникновения в воздушное пространство республики являются достаточно редкими». «Вероятнее всего, это связано с тем, что украинская армия, имея горький опыт, осознает риск того, что запущенный в сторону наших позиций БПЛА будет утрачен. Погодные условия также вносят свои коррективы: помимо обледенения оптики, работа в плохих метеоусловиях требует высокой квалификации», – сказал он.
По словам Лещенко, ЛНР фиксирует переброску украинской стороной к линии соприкосновения в Донбассе поставленных государствами Запада вооружений и военной техники, в том числе бронетранспортеров (БТР) британского производства. «Помимо противотанковых ракетных комплексов NLAW и крупнокалиберных снайперских винтовок типа Barrett, а также французских гранатометов APILAS, мы отмечаем прибытие в зону карательной операции боевых бронированных машин британского производства, таких как Saxon», – рассказал он.
Лещенко заявил, что ВСУ открыто размещают на территории жилых массивов в Донбассе военную технику, не попадающую под действие соглашения об отводе вооружений от линии соприкосновения. «Техника, не подпадающая под действие соглашения об отводе, открыто размещается на территории жилых массивов населенных пунктов, применяется для беспокоящего огня по позициям народной милиции и обстрелов населенных пунктов республики», – сообщил он.
Полковник рассказал, что об этом очень хорошо осведомлены жители районов, регулярно подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ. «В условиях минимального межпозиционного пространства вооружение БМП может нанести не менее значительный урон, чем минометы и артиллерийские системы», – пояснил Лещенко.
По его словам, регулярно фиксируется в зоне «операции объединенных сил» наличие техники Вооруженных сил Украины вне мест отвода вооружения и военной техники. «Об этом регулярно сообщается в отчетах ОБСЕ, сообщениях Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и сводках народной милиции», – рассказал Лещенко.
Так, киевские силовики используют для наращивания сил и средств вооружения, которые Украина в нарушение Минских соглашений не отвела от линии соприкосновения. «В период новогодних праздников Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отметила отсутствие 15 самоходных гаубиц в месте отвода на территории, подконтрольной ВСУ», – рассказал полковник.
Лещенко отметил, что патрули СММ ОБСЕ проверяют имеющиеся на подконтрольной Киеву территории зоны отвода вооружения и места хранения вооружения и техники. По его словам, в те редкие случаи, когда украинская сторона разрешает доступ туда наблюдателей и украинские подразделения радиоэлектронной борьбы не осуществляют подавление беспилотников миссии ОБСЕ, в ее отчетах подтверждаются факты отсутствия техники ВСУ в местах хранения.
Начальник управления народной милиции ЛНР добавил, что в ежедневных сводках по обстановке на линии соприкосновения можно регулярно наблюдать применение украинской стороной минометов и артиллерийских систем калибром свыше 100 мм, которые должны быть отведены на расстояние более 50 км от линии соприкосновения. «Выполнение обязательств исключает саму возможность применения данного вооружения по территории республик», – подчеркнул Лещенко.
При это Лещенко заявил, что украинская пропаганда перестаралась, раздувая тему якобы существующей российской угрозы, которая изначально предназначалась для воздействия на западных партнеров: истерия достигла своего пика. «Градус информационного накала и всеобщей истерии, спровоцированной украинской пропагандой, достиг своего пика, и из привычных обвинений и призывов к западным партнерам перешел в разряд панических настроений, но уже для собственного населения. Проще говоря, перестарались и напугали скорее себя, нежели ту аудиторию, на которую вся эта информационная провокация была направлена», – считает он.
Полковник добавил, что критическое увеличение численности подразделений Вооруженных сил Украины в зоне так называемой операции объединенных сил пока не наблюдается. «Основное наращивание мы фиксируем в период с начала новогодних праздников. Критического увеличения подразделений в зоне ООС мы не фиксируем, но отмечаем доукомплектование личным составом и военной техникой украинских подразделений, выполняющих задачи на линии боевого соприкосновения, а также проведение мероприятий боевого слаживания и переброску подразделений из глубины страны ближе к границам Приднестровья, Белоруссии, России и народных республик Донбасса», – заключил он.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Песков: Путин найдет время для оценки ответа США на предложения России
Президент Владимир Путин выскажет свою позицию по ответу США на российские предложения о гарантиях безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я не сомневаюсь, что это произойдет. Я не сомневаюсь, что президент найдет форму и время, когда он выскажет свою позицию. Пока еще решение не принято. Как только будет принято – мы вас проинформируем», – передает его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля допустил, что какие-то оценки будут даны в ходе разговора Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу.
Ранее Песков сообщил, что Путину передали ответ США на предложения по гарантиям безопасности, необходимо дождаться его реакции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
|
|