В Британии высмеяли визит Джонсона на Украину

Издание Daily Mail опубликовало материал о запланированной рабочей поездке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину «в целях поддержки». Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Вместе с ним в Киев должна была отправиться британский министр иностранных дел Лиз Трасс, однако заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Джонсон несмотря на это поедет на Украину. Условием станет отрицательный результат теста на коронавирус, передает РИА «Новости».

«Как только Украина подумала, что хуже не будет, тут появляется БоДжо», – прокомментировал читатель британского таблоида под ником Tony.

«Хуже дурака только дурак с инициативой», – подхватил Segunda.

«Может, его там поместят в четвертый реактор в Чернобыле, и он вернется с новой прической», – отметил Furlow-o-Netflicks с иронией.

Пользователь Ecolston предостерег Британию от отношений с Украиной. По его словам, это будет второй Афганистан.

Комментатор NP1982 призвал Джонсона заняться своей страной, «которой должен руководить как следует».

«Я сомневаюсь, что многие люди будут одурачены этой внезапной уловкой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от хаоса у Бориса в стране», – Lesley.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность переброски войск и техники в страны Европы.