Конгресс США призвал помочь странам «Триморья» снизить «зависимость» от России

Член палаты представителей США демократ Марси Каптур внесла на рассмотрение Конгресса резолюцию о поддержке «Инициативы трех морей». Она пояснила, что участникам объединения нужна помощь, так как они «чересчур зависят» от российского топлива.

В документе сказано, что поддержку «Инициативе трех морей» следует оказывать в энергетическом секторе, например, в работе «по расширению энергетической независимости и инфраструктурной взаимосвязанности, способствующей укреплению национальной безопасности США и Европы», передает RT.

Также в резолюции отмечено, что из-за отсутствия инфраструктуры страны Трехморья «чересчур зависимы» от российских энергоресурсов, а Россия якобы пытается подорвать свободу и демократию в Европе, в том числе при помощи «гибридных методов, включая использование энергоресурсов как средства принуждения».

В качестве примера Каптур говорит о «Северном потоке – 2» и «Турецком потоке», которые, по ее мнению, являются «политическими» и направлены на «подрыв энергетической безопасности Европы».

В резолюции член палаты представителей призывает страны «Инициативы трех морей» начать финансирование методов диверсификации источников энергоресурсов, а также указывает, что США тоже могут финансировать проекты объединения.

Кроме того, она считает, что Конгресс должен осудить попытки России «использовать энергоресурсы в качестве оружия» для «подрыва демократии в Европе».

Между тем Каптур призвала 12 стран, входящих в «Инициативу трех морей», «расширить концепцию укрепления региональной инфраструктурной совместимости», включив в нее государства региона, не входящие в ЕС. Так, в резолюции речь идет об Украине, Молдавии, а также о странах Западных Балкан.

Однако ранее Польша заявила о неготовности Украины присоединиться к инициативе «Трехморья». А в США отмечали, что ключ для «сдерживания» России в Европе – использование географического положения Польши в целях повышения мобильности войск НАТО.

Напомним, на прошлой неделе власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах.

Газета ВЗГЛЯД писала о победе России в борьбе за «Северный поток – 2».

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