Польша заявила о неготовности Украины присоединиться к инициативе «Трехморья»

Украина пока не может присоединиться к Инициативе трех морей, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая на заседании Варшавского форума по безопасности.

По его словам, участие в этом проекте «ориентировано на страны-члены ЕС». «Я обсуждал идею кооперации с Украиной. Президент (Украины Владимир) Зеленский спрашивал, возможно ли, чтобы Украина присоединилась к Инициативе трех морей. На данном этапе это невозможно, потому что членство ограничено странами ЕС», – сказал Чапутович, подчеркнув, что такая же ситуация с Западными Балканами.

Глава МИД Польши также заверил, что Инициатива трех морей «не конкурентный для европейской интеграции» проект. «У стран региона есть общий взгляд на ЕС и его развитие. Мы в ЕС, но у нас есть свой взгляд», – указал он, передает ТАСС.

Инициатива трех морей объединяет так называемые страны Междуморья – Австрию, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию, Чехию и Эстонию. Ее главные цели – экономическое развитие стран региона, укрепление единства ЕС и трансатлантических связей. В рамках этой инициативы был разработан список приоритетных региональных проектов, в том числе создания сети автострад, поставок сжиженного природного газа и обустройства русла Дуная.