Дания разрешила прокладку «Северного потока – 2»

Датские власти разрешили строительство «Северного потока – 2», сообщило Энергетическое агентство Дании.

«Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», – сообщается на сайте ведомства.

В начале октября сообщалось, что одобрение строительства газопровода в исключительной экономической зоне Дании затягивается на административном уровне. При этом политических претензий у Копенгагена к проекту больше нет.

4 октября в Газпроме заявили, что Дания не имеет права не согласовать маршруты «Северного потока – 2» в своей экономической зоне.

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