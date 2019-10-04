Газпром отказал Дании в праве не согласовывать маршрут «Северного потока – 2»

Замначальника департамента внешнеэкономической деятельности Газпрома Дмитрий Хандога на Петербургском международном газовом форуме заявил, что Дания не имеет права не согласовать маршруты «Северного потока – 2» в своей экономической зоне.

«Когда на столе у Энергетического агентства Дании остались заявки через исключительную экономическую зону, мы не говорим о разрешении. Потому что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву они не могут запретить вести экономическую деятельность», – сказал Хандога, отметив, что Дания может только выбрать наиболее безопасный маршрут, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что оператор сможет начать прокладку газопровода только через месяц после получения одобрения. Хандога напомнил, что есть период апелляции, поэтому с момента выдачи разрешения датским энергетическим агентством должно пройти четыре недели. А, как только разрешение вступит в силу, оператор приступит к строительству.

Ранее в пятницу министр энергетики Александр Новак заявил, что срок рассмотрения заявки России на строительство «Северного потока – 2» по территории Дании истек.

До этого стало известно, что у Копенгагена больше нет политических претензий к прокладке газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, однако одобрение строительства затягивается на административном уровне.

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