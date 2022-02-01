Украинская элитка готовится спасаться поодиночке

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1 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Россия совершила прорыв в малой авиации

Совершил первый полет современный аналог советского кукурузника Пресс-служба «Байкал-
инжиниринг»/ТАСС
Первый полет совершил многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», который пришел на смену разработанному более 70 лет назад в СССР легендарному «кукурузнику» Ан-2. Попытки найти ему замену предпринимались много раз, однако удалось это сделать только сейчас. Сможет ли новый самолет стать столь же уникальным и войти в историю, как Ан-2? Подробности...
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Лондон невольно окажет России огромную услугу

Интересы российских олигархов в Британии давно находятся под колпаком местных силовиков REUTERS/Luke MacGregor
Британия намерена принять закон о санкциях, который позволит замораживать активы российского бизнеса, а также изымать собственность наших олигархов. Но если за российский бизнес Москва готова заступиться, то британское имущество богатых россиян останется без такого покровительства – олигархов давно предупреждали о возможности такого развития событий и советовали им вкладывать деньги в России. Подробности...
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Для борьбы с минами ВМФ России требуются особые подводные аппараты

Необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» Лев Федосеев/ТАСС
В ряде СМИ проскользнула удивительная новость. Новейшие противоминные корабли ВМФ России проекта «Александрит» получат малогабаритные необитаемые подводные аппараты (НПА) «Марлин-350». Решение это давно назревало, минная угроза – одна из самых серьезных, стоящих сегодня перед российским Военно-морским флотом. Однако «Александритам», возможно, нужны другие помощники.  Подробности...
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Откуда возникли семь главных русофобов Америки

Американский Роб Портман возглавил список русофобов Америки J. Scott Applewhite/AP/ТАСС
Среди американских политиков, выступающих с яркими антироссийскими (и проукраинскими) заявлениями, более всего выделяются семь человек – членов Конгресса США. Кто эти люди, почему они так любят Украину и ругают Россию – и какими реальными политическими и личными интересами они руководствуются? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Украинская элитка готовится спасаться поодиночке

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина станет проблемой для Европы, но не для США и Великобритании, которые, убедившись в бесполезности Киева как инструмента для взлома России, спокойно уйдут с Украины, прихватив с собой лишь горстку самых оторванных местных лизоблюдов. Подробности...

Прибалтика стонет от счетов за коммуналку

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Россияне, следите за руками: отопление одного квадратного метра квартиры в Латвии в месяц, когда за окном совсем не холодно, стоит 160 руб. за квадратный метр. А когда вдарит мороз, вы эту цифру можете смело умножать на два. Или на три. Подробности...
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Как освободить мир от либеральных диктатур

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Хотят ли сегодня Большие деньги новой Большой войны? Это большой вопрос. Большая война сопряжена со слишком большими рисками. А Большие деньги хотят всё же власти над миром, а не над грудой радиоактивного пепла. Подробности...
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    Украинская элитка готовится спасаться поодиночке

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		1 февраля 2022, 09:28

    В последние дни января наступила долгожданная если не разрядка, то передышка в кризисе вокруг Украины, обусловленного перманентным повышением ставок в переговорах России и США по гарантиям безопасности. Отсутствие новых резких заявлений сторон, как и отсутствие подтверждений провокационной информации западных СМИ (например, о приведении сил НАТО в повышенную боеготовность) – уже хорошие новости. Налицо разброд и шатание в Североатлантическом военном блоке: позиции, занятые Германией и Францией, стали заметно отличаться от позиций США и Великобритании. Так, Германия наотрез отказалась поставлять Киеву вооружения, не стала эвакуировать своих дипломатов, да и вообще устами главы МИД Анналены Бербок порекомендовала «разделять вопросы безопасности стран НАТО и Украины».

    Кризис, или крайнее его выражение – война, пока лишь отложены, но не отменены. В данном контексте интересно посмотреть на Украину, которая хоть и не является субъектом принятия решений, вскоре станет бесполезной и как объект геополитических разборок. И вот почему. Заметная смена риторики украинского руководства, которое в конце декабря – начале января охотно участвовало в раскрутке предвоенной истерии, а в конце месяца стало уверять, что никакой войны не будет, объясняется очень просто. Первой амебной реакцией была поддержка всего того, что говорят американские СМИ и американские же политики. Эта реакция обусловлена выработанным за последние годы безусловным рефлексом во всем угождать Вашингтону, кто бы там ни руководил процессами – Байден ли, Трамп, Харрис, неважно. Однако вскоре в Киеве осознали, что игра на повышение ставок не сулит ничего хорошего.

    Украинская гривна на фоне бегства иностранцев из украинских гособлигаций повалилась в тартарары. Стоимость обслуживания немаленького внешнего долга резко выросла. И все это на фоне тяжелейшей зимы, энергетического кризиса, массового закрытия крупных предприятий и протестов мелких предпринимателей, которых продолжают доить всё возрастающими налогами. В этой ситуации вместо поставок вооружений с едва не просроченным сроком годности Киев предпочел бы деньги. Но выдоив из Евросоюза жалкие 1,2 млн евро помощи «из-за угрозы вторжения», украинское руководство не получило более ни копейки.

    Реальное вторжение России, несмотря на катастрофические для государства последствия, для украинской элитки стало бы лучшим из возможных решений. Часть этой элитки уже заработала достаточно, имеет недвижимость и счета в развитых странах и была бы рада организованно эвакуироваться в США, Канаду или ЕС под окрики «русские идут». Но уже во второй половине января стало очевидно, что праздники закончились и таких подарков Киеву никто не преподнесет. Между тем плачевная ситуация в экономике провоцирует резкий виток социального напряжения в стране, которое на фоне дезорганизации власти и силовых органов вполне может вылиться в погромы по казахстанскому сценарию. И это уже не только про смену власти в стране, но и про физическое выживание украинской элитки.

    В Москве это прекрасно понимают. Статьи и высказывания замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева четко дают понять, что в Москве готовы ждать, пока по реке не проплывет труп врага, и никуда не торопятся. Единственное, чего опасались в Кремле – это попыток силового сценария по захвату республик Донбасса со стороны Киева. Однако Москва, располагающая куда меньшим медийным ресурсом, чем Запад, для интерпретации (читай – извращения) любых договоренностей, очень вовремя решила играть в открытую. Благодаря открытой дипломатии Москве удалось донести простую мысль: атака Киева на Донбасс снимает с России моральную ответственность за последующий разгром украинской армии, а итог будет такой же, как и в случае с продвижением грузинских войск в Южную Осетию в 2008 году. Напомним, тогда Международная комиссия признала Грузию виновной в развязывании войны.

    Фото: Стрингер/РИА Новости

    Именно по этой причине успокоительные заявления президента Зеленского, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Данилова и главы МИД Украины Кулебы в какой-то момент начали резко противоречить завываниям ведущих западных СМИ, продолжавших раскачивать лодку. Раз войны не будет, не будет и почетного бегства. А раз не будет бегства – дайте денег. Но денег никто не дает.

    Хуже того, Киев понуждают к выполнению Минских соглашений, что для действующей власти смерти подобно. Это разрушает неформальный договор между Украиной и Западом, согласно которому взамен на русофобскую политику Киева последнему не дают упасть, а в случае падения – обещают немедленную эвакуацию элит. Но максимум, что сейчас предлагают этим элитам – цепляться за шасси готовящихся к взлету американских самолетов, как это уже было в Афганистане. И это американское «можем повторить» – страшный сон для обслуживающих интересы США украинских компрадоров.

    Последние все отчетливее понимают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. После лишения костыля в виде «неизменной поддержки цивилизованного мира», на Украине будет неизбежно нарастать управленческий хаос, ведь отныне – каждый сам за себя. Разложение государственного аппарата, силовых структур и армии ускорится, внутривидовая борьба обострится, а население чем дальше, тем больше радикализируется. Такая Украина станет проблемой для Европы, но не для США и островной Великобритании, которые, убедившись в бесполезности Киева как инструмента для взлома России, спокойно уйдут с Украины, прихватив с собой лишь горстку самых оторванных местных лизоблюдов.

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