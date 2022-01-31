В Германии увидели снижение напряженности на границе России и Украины

Словаки обвинили США и НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины

Жители Словакии возлагают ответственность за эскалацию напряженности на российско-украинской границе и в Прибалтике на США и НАТО, свидетельствуют итоги опроса населения республики, о которых сообщил братиславский телеканал «Маркиза».

На вопрос о том, кто несет ответственность за нагнетание напряженности на российско-украинской границе и в Прибалтике – Россия или США с НАТО, 44,1% опрошенных ответили, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс. Россия сочли «виновной» в ухудшении международной ситуации значительно меньшее число респондентов – 34,7%. В опросе, который проводился 19 по 26 января, приняли участие 1017 жителей Словакии, представляющих все слои и возрастные категории общества, передает ТАСС.

Ранее МИД Словакии рекомендовал воздержаться от поездок на Украину и в Крым. В прошлую пятницу премьеры Словакии Эдуард Хегер и Нидерландов Марк Рютте предложили усилить восточное крыло НАТО. Днем ранее стало известно о планах Британии разместить боевые подразделения в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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