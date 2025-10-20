Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Дети до трех лет попали в украинскую базу «Миротворец»
Скандальная база «Миротворец» пополнилась именами более двадцати малышей, обвиненных в якобы нарушении украинской границы.
Более 20 детей в возрасте двух и трёх лет были внесены в скандальную украинскую базу «Миротворец», передает РИА «Новости». Корреспонденты агентства изучили базу данных сайта и выяснили, что речь идет о 12 двухлетних и 13 трехлетних детях. На ресурсе утверждается, что несовершеннолетние якобы «сознательно нарушили госграницу Украины».
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Совет потребовал обязать украинские власти исключить сведения о детях из базы данных «Миротворец».
В обращении СПЧ подчеркивается, что в список ресурса вносят даже самых маленьких, обвиняя их в участии в «спецоперации на Украине» и нарушении государственных границ. Совет назвал такие действия «вопиющим случаем» и направил официальный запрос Тюрку для вмешательства в ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» внес в свою базу данных трехлетнего ребенка из России. В августе «Миротворец» занес в базу данных четырехлетнего ребенка из России.