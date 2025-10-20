Дети до трех лет попали в украинскую базу «Миротворец»

Дробницкий разъяснил ультиматум Трампа Колумбии

Американист Дробницкий: Трампу нужна легкая победа над наркотиками из Колумбии

«Судя по всему, Трампу после «10 прекращенных войн» нужна какая-то победа в Западном полушарии, касающаяся непосредственно США. Объектом он выбрал вечную тему наркотрафика. Нет сомнений, что американский рынок – один из крупнейших в мире в том числе и для запрещенных препаратов. Но правда заключается в том, что, скорее всего, никто не знает, как эту тенденцию побороть», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«Тем не менее, исходя из специфики того, как Трамп ведет политику, можно спрогнозировать, что ситуация будет разворачиваться следующим образом. Трамп и Петро проведут «прекрасный телефонный разговор», по итогам которого объявят о совместной победе или уверенном векторе к прекращению наркотрафика. Заодно они подпишут какое-нибудь торговое соглашение, выгодное для США», – спрогнозировал аналитик.

«Конечно, нынешние действия администрации Трампа в некоторой степени соответствует обновленной доктрине Монро, с которой нынешний глава Белого дома и приходил на второй срок. Но, боюсь, его непоследовательность и привычка распыляться не дадут ему ничего изменить и по латиноамериканскому вектору», – считает собеседник.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал президента Колумбии Густаво Петро «лидером наркоторговли, якобы активно поощряющим масштабное производство наркотиков, как на крупных, так и на мелких плантациях по всей стране».

«Это, безусловно, стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы остановить его, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США, которые являются ничем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти выплаты, а также любая другая форма платежей и субсидий проводиться не будут», – заверил он.

«Цель наркопроизводства – продажа огромных объемов продукции в США, которые сеют смерть, разрушения и хаос. Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, должен немедленно закрыть эти поля смерти. Иначе США сделают это за него, но ему не понравится», – предупредил американский лидер.

Ранее Петро обвинил США в убийстве рыбака после удара по судну в территориальных водах Колумбии в сентябре. «Колумбийское судно дрейфовало и подавало сигнал бедствия из-за отказа двигателя. Мы ждем объяснений от правительства США», – заявил он. Однако, Петро ничего не сказал про другие атаки США, произошедшие после этого в Карибском море.



В свою очередь, Трамп сообщил об ударе по «подводной лодке, перевозившей наркотики», в результате чего погибли два человека. По его словам, американская разведка подтвердила, что судно было «загружено в основном фентанилом и другими незаконными веществами».



В прошлом месяце стало известно, что США концентрируют боевые корабли возле Венесуэлы, а президент страны Николас Мадуро в ответ мобилизует ополченцев и собирает армию, размещая ее на побережье и возле границ с соседними государствами. Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу.

