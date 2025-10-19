Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.18 комментариев
Российского подростка внесли в экстремистскую базу «Миротворца» на Украине
В базе украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России) не впервые оказывается несовершеннолетний россиянин, там есть имена детей от 2 до 17 лет, на этот раз угроза для страны исходит от 14-летнего подростка.
«Четырнадцатилетний подросток попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», он обвиняется в «покушении на суверенитет Украины», – сообщило ТАСС детали провинности ребенка.
На экстремистском сайте «Миротворец» уточняется, что парень участвовал в сборе средств на гуманитарную помощь для бойцов Донецкой и Луганской народных республик.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шестнадцатилетняя Фаина Савенкова из Луганска обратилась к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой закрыть сайт «Миротворец». До этого ее внесли в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом» в Донецке.
В августе 14-летнего подростка из Красноярского края внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Кроме того, списки угроз нацбезопасности Украины пополнили дети четырех и трех лет.