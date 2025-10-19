  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два вечерних часа над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У тоннеля из России в Америку появился новый шанс
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    Призывавшего к беспорядкам основателя ресурса «Утро Дагестана» нашли убитым в Турции
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским
    Военные Азербайджана включены в состав контингента в Газе
    Орбан: Будапешт – единственная точка в ЕC, где возможен прогресс по Украине
    Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве
    Генерал Ричардс: Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    18 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    10 комментариев
    19 октября 2025, 00:23 • Новости дня

    Российского подростка внесли в экстремистскую базу «Миротворца» на Украине

    Российского подростка внесли в экстремистскую базу «Миротворца» на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    В базе украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России) не впервые оказывается несовершеннолетний россиянин, там есть имена детей от 2 до 17 лет, на этот раз угроза для страны исходит от 14-летнего подростка.

    «Четырнадцатилетний подросток попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», он обвиняется в «покушении на суверенитет Украины», – сообщило ТАСС детали провинности ребенка.

    На экстремистском сайте «Миротворец» уточняется, что парень участвовал в сборе средств на гуманитарную помощь для бойцов Донецкой и Луганской народных республик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шестнадцатилетняя Фаина Савенкова из Луганска обратилась к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой закрыть сайт «Миротворец». До этого ее внесли в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом» в Донецке.

    В августе 14-летнего подростка из Красноярского края внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Кроме того, списки угроз нацбезопасности Украины пополнили дети четырех и трех лет.

    18 октября 2025, 12:54 • Новости дня
    Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать
    Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отказ польских властей отдавать обвиняемого в теракте на «Северных потоках» украинца Владимира Журавлева в Германию возмутителен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать», – цитирует Сийярто ТАСС.

    Так Варшава дает свое «разрешение» на теракты в Европе, указал политик.

    По его мнению, Польша не просто освобождает, но и чествует террориста.

    «Вот до чего дошло европейское верховенство права», – заключил Сийярто.

    Напомним, окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию не соответствует интересам Польши.

    Комментарии (15)
    18 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию с галстуком главы Пентагона Пита Хегсета в цветах российского триколора на встрече лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Остроты ситуации на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского добавил галстук министра обороны США: цвета на нем располагались в том же порядке, что и на российском триколоре – белый сверху, затем синий и красный внизу. Эта деталь не осталась незамеченной как журналистами, так и пользователями соцсетей, передает «Московский комсомолец».

    Вэнс отреагировал на ситуацию в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), заметив: «Или, может быть, он носил цвета Америки». Вице-президент тем самым напомнил, что эти три цвета также присутствуют на флаге США.

    Накануне министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага.

    Комментарии (8)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон, пишут украинские СМИ.

    В ходе переговоров в американской столице Зеленскому не удалось добиться передачи американских ракет или усиления военной поддержки со стороны США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Трамп отказался втягивать страну в эскалацию конфликта на Украине, это решение «сломало» стратегию Зеленского и западных сторонников эскалации, рассчитывавших на более активные действия Вашингтона против России.

    Зеленский планировал в ходе визита в США получить ракеты Tomahawk, продолжить бесплатную военную помощь и усилить давление на Россию. Однако, как отмечается, ни одну из этих задач ему реализовать не удалось.

    Во время переговоров Трамп прямо заявил, что передача ракет Tomahawk могла бы привести «ко многим плохим вещам». В ходе встречи в пятницу в Вашингтоне, как уточняет телеканал CNN, Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    16 комментариев

    Напомним, Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он пояснял, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    СМИ сообщали, что Трамп поменял свою позицию после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 03:56 • Новости дня
    CNN: Трамп обвинил Украину в стремлении к эскалации конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией, сообщает CNN.

    Переговоры, прошедшие в пятницу, были названы источниками CNN «напряженными, честными и временами неудобными», передает ТАСС.

    Указывается, что в ходе встречи Трамп «прямо и честно» заявил Зеленскому, что Украина «пока что» не получит от Вашингтона ракеты большой дальности.

    По словам одного из источников, президент США выразил мнение, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.

    После третьей встречи в Белом доме стороны остались при разных взглядах на будущее развитие ситуации на Украине, подытожила телекомпания.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил, что переговоры прошли непросто, а один источник даже охарактеризовал их как «прошедшие плохо». Сообщается, что Трамп позволил себе несколько резких заявлений.

    Комментарии (10)
    18 октября 2025, 17:35 • Новости дня
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США

    Мерц: Зеленский остался недоволен итогами визита в США

    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Визит Владимира Зеленского в США не оправдал его ожиданий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с главой украинского режима.

    По его словам, «визит прошел не так, как хотел Зеленский». Мерц подчеркнул, что намерен продолжать поддерживать оказание европейской помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон.

    В субботу в ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией.

    Комментарии (9)
    18 октября 2025, 02:20 • Новости дня
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    @ US Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине ракеты большой дальности Tomahawk, пишет Axios.

    По информации источников Axios, Трамп заявил об этом «в ходе напряженной встречи». Было сказано, что США не будут передавать Киеву эти вооружения «по крайней мере, сейчас». Источники рассказали, что Зеленский активно добивался поставки Украине ракет, но Трамп не проявил гибкости по этому вопросу. Трамп подчеркнул, что настроен на поиск дипломатических решений, а поставки ракет могут помешать этому, передает РИА «Новости».

    Один из собеседников издания заявил, что переговоры прошли непросто, а другой источник охарактеризовал их как «прошедшие плохо». По словам одного из источников, в ходе обсуждения Трамп позволил себе несколько резких заявлений, и в отдельные моменты разговор носил довольно эмоциональный характер. «Никто не кричал, но Трамп был жестким», – сказал другой источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Ранее Трамп заявлял, что его решение по передаче Tomahawk на Украину почти принято. После беседы с президентом России Владимиром Путиным он сказал, что Tomahawk нужны самим США.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    16 комментариев


    Комментарии (10)
    18 октября 2025, 17:00 • Новости дня
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что «Россия и Украина должны признать себя победителями в конфликте». По мнению Медведева, такой подход не отражает реальной ситуации на Украине.

    В ходе встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что и Россия, и Украина могут признать себя «победителями в конфликте», указал Медведев в своем Telegram-канале. «Так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома», – подчеркнул он.

    «Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях», – указал зампред СБ России. Это, по словам Медведева, понимает как сам Зеленский, так и его политические конкуренты. Они не простят ему потерю территорий, как ее не простят и украинские нацисты.

    «Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает», – пояснил Медведев.

    Он отметил, что главе Белого дома удалось «удачно поиграть в «Томагавки» в свойственной ему манере. «И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает», – добавил зампред СБ.

    При этом Медведев заметил, что Трамп остается верен своей позиции «Это не моя война, во всем виноват маразматик Б. (Джо Байден, предыдущий президент США)». «Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий», – подвел итог Медведев.

    Напомним, в четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Затем Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.

    После этого Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он отметил, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский прилетел в Вашингтон за «Томагавками» и поддержкой, но улетел с пустыми руками.

    Комментарии (26)
    18 октября 2025, 04:26 • Новости дня
    Стармер предложил Киеву и Европе создать с США проект мирного плана по Украине
    Стармер предложил Киеву и Европе создать с США проект мирного плана по Украине
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Великобритании Кир Стармер во время беседы с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами предложил создать совместно с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту «по типу плана Трампа по сектору Газа», сообщает Axios.

    «Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», – сообщил Axios со ссылкой на источник.

    Также сообщается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил организовать срочный созвон европейских советников по национальной безопасности на выходных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме. Зеленский позвонил европейским лидерам сразу после переговоров с Трампом. Axios и CNN сообщили, что переговоры Зеленского с Трампом прошли в напряженной обстановке.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 07:21 • Новости дня
    МВФ потребовал девальвировать украинскую гривну

    Bloomberg сообщило о давлении МВФ на Киев с целью девальвации гривны

    МВФ потребовал девальвировать украинскую гривну
    @ Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Международный валютный фонд настаивает на контролируемой девальвации гривны для поддержки финансовой стабильности Украины и оказывает давление на Киев, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

    По информации Bloomberg, МВФ поддерживает идею контролируемой девальвации гривны и уверен, что это позволит улучшить финансовое положение Украины за счет увеличения поступлений в бюджет в национальной валюте, передает ТАСС.

    Национальный банк Украины не согласен с позицией МВФ и не готов поддержать такое предложение из-за опасений роста инфляции и возможного общественного недовольства.

    Ранее директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер отметил на брифинге, что в своей работе фонд исходит из оценки Киева, согласно которой конфликт на Украине продолжится и в следующем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина недополучила 5 млрд евро из-за невыполнения обязательств перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России освободили Плещеевку в ДНР
    ВС России освободили Плещеевку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки в результате активного наступления освободили населенный пункт Плещеевка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Село Плещеевка освободили подразделения «Южной» группировки войск, заявляет ведомство в своем Telegram-канале.

    В прошлые сутки российские военные освободили населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.

    До этого ВС России освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    18 октября 2025, 11:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил смысл создания спецслужбами Украины приложения для венгров
    Эксперт объяснил смысл создания спецслужбами Украины приложения для венгров
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания, имеющая связи с украинскими спецслужбами, создала приложение для партии «Тиса» с целью сбора данных венгерских граждан, заявил венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

    По его словам, приложение венгерской оппозиционной партии «Тиса» для смартфонов было разработано компанией, связанной с украинскими спецслужбами, с целью сбора личных данных венгерских граждан и влияния на их мнение перед будущими парламентскими выборами, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что украинские спецслужбы проникли в общественную жизнь страны и «залезли к венграм в смартфоны», чтобы обеспечить победу оппозиции на выборах 2026 года. По его словам, этим партиям выгоден курс на поддержку вступления Украины в Евросоюз.

    Шпетле подчеркнул, что приложение «Мир Тисы», вероятно, было создано украинской IT-компанией, тесно сотрудничающей с украинскими спецслужбами. Он также отметил: «Это действительно очень серьезная опасность, потому что, по сути, украинские спецслужбы действительно проникли в смартфоны венгров».

    По оценке политика Петера Мадьяра, лидера партии «Тиса», приложение скачали уже 300 тыс. человек. Эксперт считает, что имена и номера телефонов этих людей могли оказаться в распоряжении украинских спецслужб, которые могут использовать их для манипуляций через социальные сети и распространения фейковых новостей.

    Шпетле добавил, что «украинский след» стал очевиден после того, как Мадьяр встретился с разработчиками IT-компании в Берлине, ранее сотрудничавшей с украинскими вооружёнными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео, в котором показал смартфон с установленным украинским шпионским приложением.

    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 18:47 • Новости дня
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    @ Анастасия Петрова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решения президента США Дональда Трампа и их последствия могут оказаться еще более тяжелыми для Европы, однако предстоящий саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги уже испортил настроение в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале отметил, что еще несколько дней назад премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеялась на восстановление единства ЕС и США по Украине, как это было при администрации бывшего президента США Джо Байдена, но эти ожидания не оправдались.

    Сенатор подчеркнул, что между Трампом и Байденом существует принципиальная разница: «Трамп не Байден и им не станет. Он много раз об этом говорил сам, и в Европе это знали, но надеялись на чудо: а вдруг?». Кроме того, по словам сенатора, Россия продемонстрировала такую устойчивость в военной и экономической сферах, которую невозможно игнорировать – и Трамп это заметил.

    Еще один фактор, на который обратил внимание Пушков, заключается в идейных противоречиях между евролибералами и Трампом. Сенатор отметил, что европейские либералы и американские демократы выступают за «либеральную диктатуру», поддерживают множественные гендеры и присутствие трансгендеров в женском спорте, тогда как Трамп занимает противоположную позицию. По его словам, евролибералы – это те же американские демократы, только живущие на другом континенте.

    Пушков также напомнил о недавних настроениях европейских либералов, которые «мечтали о смерти Трампа» и поддерживали Камалу Харрис, несмотря на ее очевидную, по его мнению, бездарность. Сенатор заверил, что Трамп не забыл об этом отношении к себе.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    16 комментариев


    Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в ЕС сообщила, что в кулуарах Европейского союза будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште считают серьезным вызовом для Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    Комментарии (4)
    18 октября 2025, 01:58 • Новости дня
    Делегация Украины принесла в Белый дом карты с «болевыми точками» России

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская делегация посетила Белый дом с несколькими картами, предположительно, содержащими сведения об объектах, важных для военной силы и экономики России, сообщил источник в делегации.

    «На картах – болевые точки российской оборонки и военной экономики», – заявил источник украинским СМИ.

    По его версии, если «надавить» на эти точки, Россию можно «заставить прекратить» конфликт, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Зеленский заявил о необходимости прекратить боевые действия на текущих позициях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны обладает значительным запасом прочности, что позволяет и властям, и гражданам реализовывать все поставленные перед собой планы. Москва надеется, что Вашингтон сможет побудить Киев к активным шагам на пути к миру.

    Он также отметил, что риторика Зеленского указывает на отсутствие стремления к миру, поскольку украинские власти продолжают делать акцент на военных угрозах, а не на поиске дипломатического решения.

    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 07:30 • Новости дня
    ПВО ночью сбила 41 беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря
    ПВО ночью сбила 41 беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что 12 дронов были сбиты над территорией Брянской области. По пять беспилотников уничтожено над Калужской областью и в Республике Башкортостан.

    В Московской области средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА. По два беспилотника было сбито над Белгородской и Орловской областями. По одному дрону уничтожили над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями.

    Кроме того, шесть украинских беспилотников были сбиты российскими средствами ПВО над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило об уничтожении и перехвате 61 украинского беспилотника самолетного типа в ночь с четверга на пятницу.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 04:59 • Новости дня
    Стало известно меню рабочего обеда Трампа и Зеленского в США

    Белый дом подал Зеленскому жареного цыпленка и карамельный бисквит на обед

    Tекст: Антон Антонов

    Рабочий обед в Белом доме, где президент США Дональд Трамп принял украинского лидера Владимира Зеленского, включал жареного цыпленка и карамельный шифоновый бисквит, сообщил пресс-пул администрации президента США.

    На обеде предлагали салат с хрустящими артишоками и тонко нарезанным фенхелем, жаренного на сковороде цыпленка, который подавали с хэшем из батата, фрикасе из сладкого горошка, руколой и айоли с розмарином. Десерт включал яблоки сорта Макинтош, а также карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и соусом из ежевики, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский лидер встретился с Зеленским в Белом доме. Axios и CNN сообщили, что переговоры Зеленского с Трампом прошли в напряженной обстановке.

    Комментарии (2)
    Главное
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    Минпромторг опроверг слухи об ограничениях отсрочки по утильсбору
    WP: Американцы начали отказываться от гражданства США по политическим мотивам
    Никитин пригласил высылаемых из Латвии россиян переехать в Нижегородскую область
    Публицист Сергей Кара-Мурза умер в Москве
    Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме
    Валерия исполнила в Москве прошедшую отбор Grammy песню (видео)

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации