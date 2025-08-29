Подростка из Красноярского края внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Политолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву

Политолог Ткаченко: США устали от трюков ЕС по очернению России

Tекст: Анастасия Куликова

«Европейские политики давно предпринимают попытки представить удары ВС России по военным целям на Украине в качестве атак на гражданскую инфраструктуру. Так, они разгоняли, в частности, истории с провокациями ВСУ в Краматорске, а также с якобы «российской» ракетой в польском Пшеводуве. Таких случаев – десятки. Но нельзя один и тот же трюк повторять бесконечное количество раз», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его мнению, именно этим объясняется нынешний провал ЕС и Британии в раздувании скандала из атаки по объектам в Киеве. «Объективные наблюдатели и неангажированные политики в США и в некоторых странах Европы просто устали от этого незамысловатого приема по очернению России», – пояснил эксперт.

При этом «вой» европейских политиков объясним и направлен исключительно на американского президента. «Ситуация на фронте для ВСУ близка к катастрофической. Поэтому европейцы, лишенные возможности усилить помощь Украине, могут лишь пробовать вернуть главу Белого дома на позиции его предшественника Джо Байдена – а именно активнее поддерживать Киев, «угрожать» Москве и «оказывать на нее давление», – детализировал Ткаченко.

Между тем попытка Европы создать шум вокруг ударов ВС России может сыграть против украинских представителей во главе с Андреем Ермаком, которые приехали в Штаты обсуждать «гарантии безопасности» с помощником Трампа Стивом Уиткоффом. «Да и в целом действия европейцев откровенно мешают реализации стратегии Трампа в отношениях с Россией», – заключил Ткаченко.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп был «недоволен» ударами ВС России по объектам в Киеве, однако он не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удар по российским нефтяным объектам.

По ее словам, президент США «продолжает внимательно следить за ситуацией». «Возможно, обе стороны этой войны не готовы положить ей конец самостоятельно. Трамп хочет, чтобы она закончилась», – сказала Ливитт, ее слова приводит ТАСС.

Одновременно с заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он полагает, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. По мнению немецкого политика, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, в ночь на 28 августа ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Как заявили в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Примечательно, что западная пресса ухватилась за эту тему и писала об ударе как о «срыве и тупике миротворческих усилий» президента США Дональда Трампа. Так, в Bloomberg на основе данных Воздушных сил ВСУ Украины посчитали, что атака стала второй по масштабу в этом году.

Лидеры Европы «провели утро, пытаясь дозвониться до Трампа», отметило издание Politico. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что здание миссии Евросоюза в столице Украины повреждено после ночных авиаударов. Там «выбиты окна и обвалился потолок», уточнила еврокомиссар по реагированию на кризисы Аджа Лябиб.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «никакая дипломатическая миссия не должна быть мишенью», и объявила о вызове и. о. постоянного представителя России при ЕС. О решении вызвать российского дипломата после ночных ударов также объявил МИД Британии. Согласно заявлению премьер-министра Кира Стармера, в результате атак было повреждено здание Британского совета (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ).

Российские войска наносят удары только по военным объектам, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ущерб гражданской инфраструктуре стал результатом применения украинских систем ПВО и средств РЭБ. Дипломат также обратила внимание, что позиция официальных представителей ЕС после ночных ударов резко контрастирует с отсутствием реакции стран – членов блока на украинские обстрелы гражданской инфраструктуры на территории России.

На этом фоне любопытен материал журнала The Atlantic. Издание пишет, что Трамп разочарован Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований и считает, что им нужно признать необходимость для Украины уступить часть территории, чтобы положить конец конфликту.