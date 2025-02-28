Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить операции против России

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны США Пит Хегсет дал указание Киберкомандованию США остановить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Record. Указание было передано командующему Киберкомандованием генералу Тимоти Хо. Приказ, однако, не касается Агентства национальной безопасности (АНБ) и его разведывательной деятельности в отношении России.

Источники издания отмечают, что этот шаг является частью усилий Вашингтона по нормализации отношений с Москвой. Решение было принято на фоне текущих геополитических событий и направлено на снижение напряженности между странами.

Киберкомандование уже начало анализировать последствия указа Хегсета. «Командование начало составлять »оценку рисков« для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России», сообщают источники.

Пока неясно, как данное решение повлияет на общую стратегию США в киберпространстве, однако оно может стать значительным шагом в изменении российско-американских отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению американской стороны о значительном сокращении военных расходов США и России. Это могло бы служить шагом в направлении снижения напряженности между странами.

Министерство обороны США подтвердило, что в 2026 финансовом году собирается снизить оборонные расходы на 8%.