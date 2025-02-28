  • Новость часаТрамп заявил о неуважении Зеленского к Белому дому и его неготовности к миру
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    Зеленского публично превратили в политический труп
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    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    2 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    117 комментариев
    28 февраля 2025, 23:41 • Новости дня

    Министр обороны США приказал Киберкомандованию прекратить атаки на Россию

    Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить операции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России, что свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

    Министр обороны США Пит Хегсет дал указание Киберкомандованию США остановить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Record. Указание было передано командующему Киберкомандованием генералу Тимоти Хо. Приказ, однако, не касается Агентства национальной безопасности (АНБ) и его разведывательной деятельности в отношении России.

    Источники издания отмечают, что этот шаг является частью усилий Вашингтона по нормализации отношений с Москвой. Решение было принято на фоне текущих геополитических событий и направлено на снижение напряженности между странами.

    Киберкомандование уже начало анализировать последствия указа Хегсета. «Командование начало составлять »оценку рисков« для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России», сообщают источники.

    Пока неясно, как данное решение повлияет на общую стратегию США в киберпространстве, однако оно может стать значительным шагом в изменении российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению американской стороны о значительном сокращении военных расходов США и России. Это могло бы служить шагом в направлении снижения напряженности между странами.

    Министерство обороны США подтвердило, что в 2026 финансовом году собирается снизить оборонные расходы на 8%.

    28 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Госдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле

    Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий

    Госдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий, сообщил Госдеп. Ранее журналисты отмечали, что стороны не делали заявлений по итогу встречи.

    Американское ведомство назвало встречу «конструктивной». США озвучили обеспокоенности в связи с доступом к банковским услугам и наймом контрактных работников. Также представители США подчеркнули необходимость поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве.

    Представители двух стран «договорились о новой встрече по указанным вопросам в ближайшем будущем». Дата и место новых переговоров определят дополнительно, передает РИА «Новости».

    Ранее военкор Александр Коц указывал, что переговоры продолжались более шести часов, но стороны не сделали «ни одного заявления». «Вся эта болтовня на камеры – лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», – заявил он в Telegram, отметив, что не было «утечек» и сообщений «осведомленных источников Блумберг или Политико».

    Напомним, переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений. Переговоры прошли в закрытом для прессы формате.

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    28 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший американский посол в Грузии Келли Дегнан 28 февраля 2022 года потребовала от руководства страны присоединиться к санкциям против России, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили рассказал, что сначала посол встретилась с ним «в ожидании единственного ответа о том, что Грузия введет санкции». По его словам, экс-посол выразила «разочарование» и «замешательство» тем, что после начала СВО тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг участие его страны в санкциях.

    «Келли Дегнан предлагала нам выбрать светлую сторону или темную сторону. Это должно было выразиться в санкциях против России», – пояснил политик. Он отметил, что требование ввести санкции против России Дегнан высказывала «подчеркнуто и четко». После этого Дегнан направилась к Гарибашвили для «более прямого и объемлющего разговора».

    «Все попытки посла США тогда не принесли результата, правительство Грузии отказалось от непродуманной эскалации (с Россией)», – заявил Папуашвили. Он напомнил, что на следующий день президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии.

    «Мы ценим стратегическое партнерство, но знаем, что оно не должно использоваться таким образом. Мы за взаимное уважение с учетом национальных интересов», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «к счастью, тогда Грузия проявила дальновидность».

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    26 февраля 2025, 22:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

    Трамп заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией

    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий
    @ AL DRAGO/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Он не стал уточнять возможные детали. При этом президент США добавил, что Москве «придется» пойти на уступки. Президента России Владимира Путина глава американского государства назвал «очень умным человеком». «Когда я был избран, мы говорили (с Путиным), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», – сказал хозяин Белого дома.

    Он отметил, что пока США не планируют снимать санкции с России, пояснив, что хочет сперва увидеть заключение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, он заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования. Президент США также сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    27 февраля 2025, 06:34 • Новости дня
    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3

    Замглавы МИД Вершинин сообщил о желании России возобновить диалог по СНВ-3 при условии уважения ее интересов

    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    На полях недели высокого уровня 58-ой сессии Совета ООН по правам человека Вершинин отметил, что «начинает работу высокий сегмент конференции по разоружению». Российская сторона принимает в нем участие и «высказывает свои основные подходы и позиции».

    Вершинин подчеркнул, что Россия заинтересована в возобновлении стратегических договоренностей, но это требует тщательной и полномерной работы, передает РИА «Новости».

    «А главное, конструктивного отношения партнеров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг друга в интересах обеспечения стратегической стабильности», – сказал он.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке. Россия подчеркивала, что при сокращении СНВ необходимо учитывать изменившуюся ситуацию в мире.

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    27 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп продлил санкции против России
    Трамп продлил санкции против России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    Эти меры были введены ранее в связи с ситуацией на Украине в 2014, 2018 и 2022 годах. Как уточняется в распространенных Белым домом документах, ограничительные меры будут оставаться в силе после 6 марта 2025 года. Президент США подчеркнул, что, по его мнению, все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года», передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий, отметил, что Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше».

    Напомним, в четверг переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

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    26 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    Стали известны темы переговоров России и США в Турции

    Госдеп: Россия и США в Стамбуле не будут обсуждать Украину

    Стали известны темы переговоров России и США в Турции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между США и Россией в Стамбуле не будут включать политические вопросы, включая Украину, и сосредоточатся на других темах, сообщили в Госдепартаменте.

    Официальный представитель Госдепартамента сообщил телеканалу CNN, что предстоящие переговоры между США и Россией, которые состоятся в четверг в Стамбуле, не будут касаться политических или вопросов безопасности, передает РИА «Новости». Украина также не будет обсуждаться на этих встречах.

    Представитель Госдепартамента отметил: «На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения».

    По его словам, продуктивность этих переговоров проявится очень быстро. «Конструктивность этих дискуссий проявится очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет», – добавил он.

    Ранее МИД Турции анонсировал переговоры России и США в Стамбуле.

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    27 февраля 2025, 22:45 • Новости дня
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британский премьер-министр Кир Стармер не ответил на вопрос о способности Великобритании самостоятельно «справиться с Россией».

    Во время пресс-конференции в Белом доме Стармер отметил, что Соединенные Штаты всегда могут рассчитывать на поддержку Великобритании. Тогда президент США шутливо поинтересовался у него, способна ли Великобритания «справиться с Россией самостоятельно». Это вызвало смех журналистов. Сам премьер-министр лишь улыбнулся, не дав ответа, передает ТАСС.

    В четверг в Вашингтоне состоялась встреча президента США и премьер-министра Великобритании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пресс-конференции президента США репортер задал вопрос о том, не станет ли сохранение новых регионов за Россией опасным сигналом для Китая, на что американский лидер предложил: «А вы попробуйте вернуть их обратно».

    Глава американского государства считает, что если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    26 февраля 2025, 21:06 • Новости дня
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    @ REUTERS/Andrew Kelly

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший высказал мнение, что США следовало выбрать союзником Россию и поставлять ей оружие вместо Украины.

    Дональд Трамп-младший заявил в подкасте Triggered, доступном на Spotify, что США должны были выбрать своим союзником Россию, а не Украину, передает Ura.ru.

    «Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», – сказал он.

    По его словам, трудно представить, чтобы здравомыслящий человек предпочел Украину в качестве союзника, если альтернативой является Россия. Россию он назвал крупнейшей в мире ядерной державой, обладающей колоссальными природными ресурсами. А Украину он охарактеризовал, как государство, известное Чернобыльской зоной с приспособившимися к радиации собаками-мутантами.

    Ранее Дональд Трамп-младший публично назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    26 февраля 2025, 01:18 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии

    Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал значительное повышение боеспособности российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о резком увеличении боеспособности российской армии, подчеркнув, что шанс Украины вернуть территории минимален, а Россия стала опаснее.

    По данным, предоставленным в интервью YouTube-каналу Hillsdale College, основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил значительное улучшение боеспособности российской армии. Принс считает, что вероятность возвращения Украиной завоеванных территорий крайне мала, и подчеркнул, что Киеву следовало бы попытаться заключить мирное соглашение еще полтора года назад, так как сейчас ведется война на истощение.

    Эрик Принс указал на преимущество России в численности войск и запасах боеприпасов, что значительно увеличивает ее военные возможности. Он также отметил, что оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами, связанными с отставанием в развитии и высокими производственными затратами, что ограничивает ее эффективность. По его мнению, это обстоятельство должно стать тревожным сигналом для США.

    «У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», – подчеркнул Принс. Он также заявил, что российская армия сейчас намного сильнее и опаснее, чем в начале конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

    Принс также утверждал, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

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    27 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона депортировала на российскую территорию подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в аэропорту Пулково, и похитившего свыше 1,5 млн долларов, сообщила Генпрокуратура.

    Подозреваемый депортирован из США, согласно версии следствия, 15 июля 2014 года он в пассажирском терминале воздушной гавани напал с оружием на людей в машине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    Он смог похитить у них более 1,5 млн долларов, а после этого скрылся. В апреле 2020 года его объявили в международный розыск.

    В мае 2021 года стало известно, что подозреваемый Кошелев находится в США и, вероятно, нарушил там иммиграционное законодательство.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва и Вашингтон в дальнейшем могут также обмениваться заключенными.

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    28 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, сообщил телеканал Fox News.

    По данным телеканала Fox News, Белый дом подтвердил отмену пресс-конференции и прекращение переговоров по сделке, передает РИА «Новости».

    Fox News также передал, что после конфликта автомобиль для Зеленского уже ждал у западного крыла Белого дома, хотя он еще не покинул здание на момент выхода информации. Журналисты телеканала сообщили, что, по их данным, президент США попросил Зеленского уехать.

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский поругались в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер заявил Владимиру Зеленскому, что Украина имеет большие проблемы и проигрывает в конфликте с Россией, отметив, что он ведет себя неуважительно по отношению к США.

    Зеленский заявил, что не готов к прекращению огня на Украине, чем вызвал гнев президента США.


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    26 февраля 2025, 01:09 • Новости дня
    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»

    Украинский мэр прифронтового города обратился к Зеленскому с просьбой о мире для людей

    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский мэр города Красноармейске (Покровск) в ДНР Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что местные жители находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну.

    Покровск находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ.  Обращение мэра Покровска Руслана Требушкина к Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир, появилось в соцсетях. Город находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ. Требушкин отметил, что жители Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (Мирнограда), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах и хотят мира.

    «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он.

    По словам Требушкина, на самом деле люди устали и не хотят воевать. Он выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в недавнем репортаже Euronews житель Красноармейска  заявил о своей русской идентичности и отказался уезжать из города. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится прихода российских войск, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.

    Коментарии (19)
    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

    Коментарии (27)
    27 февраля 2025, 16:29 • Новости дня
    Переговоры России и США в Стамбуле длились шесть с половиной часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

    Встреча между делегациями России и США в Стамбуле завершилась, передает ТАСС. Она продлилась шесть с половиной часов, после чего российская делегация покинула переговорную площадку, не дав комментариев прессе.

    Напомним, в четверг в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о результатах этих переговоров будет предоставлена, как только она станет доступна. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

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    28 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение
    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

    По данным ведомства, Россия предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами, передает ТАСС.

    Это предложение было сделано в ходе российско-американских консультаций, которые прошли в Стамбуле. МИД подчеркнул необходимость этого шага в укреплении двусторонних отношений и отметил, что прямое авиасообщение может стать важным элементом в развитии сотрудничества.

    Авиасообщение между Россией и США было приостановлено в рамках международных санкций и ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий. Ранее журналисты отмечали, что стороны не делали заявлений по итогу встречи. Песков заявил о диалоге с США с позиции уважения.

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    От Зеленского побежали артисты

    Минкульт Украины закрывает выезд за границу журналистам и деятелям культуры призывного возраста. Только в прошлом году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции. При этом украинцы продолжают покидать страну, среди них не только «ухилянты», но и спортсмены и даже сотни тысяч школьников. Эксперты говорят, что Украина все больше превращается в полицейское государство, правящий режим которого защищается телами своих граждан. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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