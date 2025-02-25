Путин поддержал идею Трампа сократить военные расходы

Путин оценил предложение Трампа о двукратном сокращении оборонных бюджетов

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Путин назвал хорошим предложение Дональда Трампа о сокращении военных расходов России и США, сообщает РИА «Новости». Президент России заявил о готовности к обсуждению данной инициативы. «Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».



Предложение Трампа заключается в двукратном сокращении оборонных бюджетов обеих стран. Это стало бы значительным шагом в направлении разрядки напряженности между Россией и США и снижении глобальной военной нагрузки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, предполагающий ежегодное уменьшение трат Пентагона на 50 млрд долларов.

Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, назвав их переговоры «худшим кошмаром» для Европы.

Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта, предупреждая, что промедление может оставить Украину без возможности существовать как государство.

