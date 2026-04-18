Круизный лайнер покинул Персидский залив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Еще один круизный лайнер покидает Персидский залив, передает ТАСС.

Судно Mein Schiff 4, принадлежащее немецкой компании TUI Cruises, утром 18 апреля снялось с якоря и взяло курс в сторону Ормузского пролива. Ранее туда же направились еще один лайнер этой компании Mein Schiff 5, а также суда Celestyal Journey и MSC Euberia.

Согласно маршрутной документации, Mein Schiff 4 должен зайти в промежуточный порт для уточнения маршрута. О причинах корректировки пути не сообщается.

На данный момент в Персидском заливе остается только один крупный пассажирский лайнер – Aroya, принадлежащий компании из Саудовской Аравии. Это судно находится в порту Дамман, который является для него домашним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые коммерческие суда пересекли Ормузский пролив после объявления перемирия между США и Ираном.

Три огромных китайских танкера с сырой нефтью подошли к выходу из Персидского залива для проверки безопасности маршрута.

Находящееся под американскими санкциями судно Rich Starry успешно миновало этот транспортный коридор.