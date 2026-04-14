Ростех испытал технологию роя дронов для уничтожения сложных целей
Ростех успешно испытал управляемый нейросетью рой из десяти дронов Supercam
Российские разработчики создали систему автоматического обмена данными между беспилотниками Supercam, позволяющую одному оператору управлять сразу десятью барражирующими боеприпасами.
Госкорпорация провела успешные испытания технологии группового применения ударных беспилотников, передает Telegram-канал Ростеха.
Аппараты, созданные на базе дронов Supercam, получили доработанные системы передачи данных, что позволяет им обмениваться информацией в автоматическом режиме.
В ходе предварительных испытаний на полигоне новый комплекс успешно поразил ряд мишеней. Как отметили в пресс-службе госкорпорации, один обнаруживший цель аппарат передает данные остальным беспилотникам, после чего оператор подтверждает атаку.
«Группа дронов в ходе испытаний барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень аппарат передал данные остальным беспилотникам комплекса. Затем цель подтвердил человек-оператор, после чего она была поражена всеми дронами группы», – сообщили в Ростехе.
Встроенная нейросеть способна самостоятельно распознавать цели и распределять задачи между барражирующими боеприпасами. В перспективе эта технология позволит эффективно преодолевать системы ПВО противника и гарантированно уничтожать сложные цели сосредоточенным ударом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России успешно завершились испытания применения ударных дронов роевым методом.
Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал о разработке математических алгоритмов для автономного взаимодействия беспилотников.
Российские операторы сообщили о снижении потерь аппаратов «Суперкам» благодаря постоянным усовершенствованиям конструкции.