Дроны «Суперкам» стали в несколько раз реже терять аппараты от таранов FPV-дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, оператор дронов спецназа «Ахмат» с позывным Тьер заявил, что благодаря постоянным улучшениям конструкции «Суперкам» потери аппаратов в результате воздушных таранов украинских FPV-дронов существенно снизились. Он отметил, что нововведения помогают избегать атак вражеских дронов, что позволило значительно уменьшить число поражений.

В прошлом году в сети появились видеозаписи, на которых украинские FPV-дроны таранят российские дроны-разведчики. Теперь, благодаря новым усовершенствованиям, «Суперкам» стал более устойчив к таким атакам. Тьер рассказал, что эти дроны регулярно модернизируются, и добавляются новые технологии, которые помогают эффективно противостоять вражеским беспилотникам.

Кроме того, Тьер сообщил, что «Суперкам» активно используется для обнаружения стратегически важных целей, таких как склады с боеприпасами, блиндажи противника, бронемашины и минометные расчеты. Полученные с дронов данные передаются в штаб для корректировки артиллерийского огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы, в зоне спецоперации успешно применяют беспилотные летательные аппараты «Суперкам».