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    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    7 комментариев
    30 июля 2024, 14:12 • Новости дня

    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО

    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации успешно применяют беспилотные летательные аппараты «Суперкам», доложил руководитель Ростеха Сергей Чемезов президенту Владимиру Путину.

    БПЛА «Суперкам» – это новая версия дрона, существует как разведывательный тип беспилотника, так и тип камикадзе, сказал глава госкорпорации президенту, передает ТАСС.

    Он добавил, что производство аппаратов удалось наладить за пять месяцев, цех занимает свыше 30 тыс. квадратных метров. «И они сегодня очень хорошо используются в зоне СВО», – подчеркнул Чемезов.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава Ростеха выступит у Путина с ежегодным докладом.

    28 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, случайно разбившего бокал с шампанским на приеме в Адмиралтействе после Главного военно-морского парада в Петербурге, сообщили СМИ.

    Российский лидер собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, прибывших в РФ по случаю Дня ВМФ, а также командующих морскими силами дружественных стран, в частности Азербайджана, Алжира, Вьетнама, Гвинеи, Джибути, Египта, Камеруна, Намибии, Катара, пишет «Московский комсомолец».

    После того, как Путин поздравил иностранных моряков с праздником и поблагодарил за участие в мероприятии, гостям стали разносить шампанское. Один из иностранцев случайно разбил бокал. Громкий стук привлек внимание президента. Увидев, что гость пытается собрать осколки с паркета, Путин его остановил. «У нас не принято, это на счастье», – пояснил он.

    Ранее Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге.

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    29 июля 2024, 18:51 • Новости дня
    В Госдуме решили увеличить срок службы в армии для новых россиян

    В Госдуме решили увеличить срок службы в армии для новых россиян до двух лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Государственной думе на рассмотрение взят проект поправок об увеличении срока срочной службы в армии для новых российских граждан, а также о повышении призывного возраста для них, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

    Инициатива предлагает усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России, для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Поправку планируют рассмотреть до конца весенней сессии. Эта сессия продлится до 4 августа.

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    28 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    Путин обратил внимание на заявления администрации США и правительства Германии о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в Германии. «В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», – отметил российский лидер.

    «Ситуация напоминает события времен холодной войны», – добавил он. По его словам, в зоне досягаемости окажутся важные российские объекты, а полетное время к целям на нашей территории составит порядка 10 минут, пишет ТАСС.

    Глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД находится на завершающейся стадии, Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    28 июля 2024, 15:55 • Новости дня
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    @ army.mil

    Tекст: Евгений Поздняков

    Недружественные действия США и Германии могут спровоцировать Россию на дополнительное размещение гиперзвуковых ракет. При этом идея превращения ФРГ в игрушку в руках Вашингтона потенциально способна вызвать недовольство внутри немецкого общества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ.

    «Размещение американских ракет в Германии рискует стать значительной угрозой безопасности России. Поэтому Москва намерена решительно ответить на враждебные действия западного лагеря. Скорее всего, речь идет об усилении контура нашей защиты гиперзвуковыми системами. В этой сфере мы до сих пор сохраняем лидирующие международные позиции», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Данные технологии позволяют наносить ответные удары с невероятной скоростью. Кроме того, их показатели точности заметно превосходят аналогичные характеристики традиционных вооружений. Возможности перехвата подобных боеголовок крайне невелики. То есть Россия способна выдвинуть к своим границам по-настоящему грозную силу», – отмечает он.

    «Не стоит забывать и о возможностях флота. Наши корабли обладают возможностью переносить ракеты значительной мощности. Их конструкция позволяет наносить серьезные повреждения как морским, так и наземным целям. Поэтому сочетание гиперзвуковых орудий и ВМФ рискует стать значительным вызовом для западных государств», – считает он.

    «Однако настойчивость, с которой Москва комментирует инициативу Германии по размещению американских вооружений, может создать волну недовольства среди немецкого общества. Идея о превращении ФРГ в игрушку в руках Вашингтона многих не устраивает. Вполне возможно, что их недовольство может и переубедить Олафа Шольца», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ. Об этом он сообщил в ходе Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге. Президент подчеркнул, что действия западных государств значительно угрожают безопасности РФ.

    По его словам, в случае осуществления планов Вашингтона и Берлина, в зону досягаемости боеголовок попадут важные российские объекты государственного и военного управления. Таким образом, Москва, отвечая на недружественные шаги, будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

    Путин добавил, что ситуация напоминает ему события времен холодной войны. При этом разработка ряда систем РСМД уже находится на завершающей стадии. Россия будет принимать зеркальные меры, с учетом действий США и их сателлитов. Слова президента также подтвердил и его помощник Николай Патрушев.

    Напомним, в начале июля США и Германия в совместном заявлении сообщили о том, что развертывание американских дальнобойных огневых средств в ФРГ начнется в 2026 году. Об этом писало издание Reuters. Подобными действиями Вашингтон намерен продемонстрировать приверженность НАТО в деле усиления европейской обороны.

    При этом «эпизодическое развертывание» станет подготовкой к более долгосрочному размещению ударных систем, которые будут включать в себя гиперзвуковые мощности и крылатые ракеты Tomahawk. На этом фоне сразу четыре страны ЕС договорились о собственной разработке РСМД, в их числе Франция, Германия, Италия и Польша.

    В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала Phoenix заявил, что условием для отмены решения о размещении американских вооружений в США может стать прекращение Россией боевых действий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров на этом фоне подчеркнул, что глава правительства Германии известен «простодушными заявлениями».

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    28 июля 2024, 13:06 • Новости дня
    Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру
    Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудничество военных разных стран свидетельствует об их стремлении к миру, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если военные люди, тем более люди с особым характером – военные моряки, собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», – передает ТАСС слова Путина на встрече с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании Дня ВМФ России.

    Ранее президент России Владимир Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

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    29 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на высший пост в Боливарианской республике, сообщила пресс-служба Кремля.

    Поздравление Путина опубликовано в Telegram-канале Кремля. В нем российский лидер отметил, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства.

    «Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка», – говорится в поздравлении.

    Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

    Он также заключил, что Мадуро всегда желанный гость на российской земле.

    Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.

    При этом оппозиция Венесуэлы отказалась признавать победу Мадуро на выборах. А в США усомнились, что итоги выборов в Венесуэле «отражают волю народа». Аргентина также не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, так как считает, что действующее правительство якобы проиграло выборы, заявил президент страны Хавьер Милей. Перу и Коста-Рика тоже отказались признавать результаты выборов в Венесуэле.

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    28 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Патрушев подтвердил работу над ударными системами для ответа на размещение ракет США в Германии

    Патрушев: Россия ведет работу над ударными системами для ответа на размещение ракет США в Германии

    Патрушев подтвердил работу над ударными системами для ответа на размещение ракет США в Германии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа над ударными системами для ответа на размещение ракет США в Германии идет и будет выполнена в срок, заявил помощник президента России Николай Патрушев в эфире Первого канала.

    Как сказал Патрушев, комментируя слова президента Владимира Путина о разработке ударных систем, которые станут ответом на размещение ракет США в Германии, разработка действительно ведется и все работы будут выполнены в срок, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что разработка ряда систем РСМД находится на завершающейся стадии, Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов.

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    28 июля 2024, 12:35 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
    Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России.

    Патриарх Кирилл отслужил литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре.

    По его словам, в день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы молимся особенно за нашего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». «Сегодня его день ангела. Это – по-настоящему первый православный президент», – сказал он после литургии в Александро-Невской лавре.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством.

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    29 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин одобрил договор об общем энергорынке России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка РФ и Белоруссии, документ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении, Путин предписал принять предложение российского правительства о подписании договора о формировании общего энергорынка России и Белоруссии и считать целесообразным осуществить подписание документа на высшем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.

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    28 июля 2024, 10:59 • Новости дня
    Путин прибыл на парад ВМФ России в Санкт-Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает источник с места событий.

    Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной части. К участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, сообщил источник РИА «Новости».

    Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

    Праздничные мероприятия завершатся вечером праздничным салютом над Невой у Петропавловской крепости.

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    29 июля 2024, 03:22 • Новости дня
    Кубинцы выстроились в длинную очередь на российский корабль «Неустрашимый»

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Кубы выстроились в длинную очередь, чтобы подняться на российский сторожевой корабль «Неустрашимый», прибывший в субботу в порт Гаваны, передает РИА «Новости».

    Жительница Гаваны Эулалия Домингес отметила дисциплину на военном корабле, и гостеприимство российских моряков.

    «Российские моряки нас встретили, как будто мы у себя дома», – рассказала РИА «Новости» жительница Гаваны Эулалия Домингес.

    Бывший военный Эрмес Диас признался, что пришел поздравить моряков с Днем военно-морского флота России, который также отмечают в Гаване.

    Кубинцы, которые не успели побывать на «Неустрашимом» в понедельник смогут попасть на учебное судно «Смольный».

    Ранее корабельная группа Балтийского флота Военно-морского флота РФ, в число которой входят учебное судно «Смольный», патрульный катер «Неустрашимый» и танкер «Ельня», в субботу прибыли в Гавану. Отряд кораблей Балтийского флота пробудет на Кубе до 30 июля.

    Напомним, ранее отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня находился в порту Гаваны с официальным визитом, в составе отряда были фрегат «Адмирал Горшков», АПЛ «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

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    28 июля 2024, 11:43 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми ракетами
    Путин: Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми ракетами
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    «Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что военно-морское образование в России сохраняет традиции и лучшие качества моряков, а также в целом одно из лучших и прогрессивных.

    По его словам, российских моряков отличает «поистине священное отношение к Родине, их самоотверженность и непреклонный характер, верность присяге, данному слову и морскому братству», они сохраняют «неизменную крепость духа, дисциплину и выучку», пишет ТАСС.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    29 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

    Песков: Путин обсудил с Лукашенко торгово-экономическое сотрудничество и безопасность

    Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на переговорах все вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждались вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в частности, торгово-экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, передает ТАСС.

    «Весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», – сказал Песков.

    Ранее президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко договорились к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится осенью, закрыть все проблемные вопросы и по линии совбезов, и по темам правительства.

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    28 июля 2024, 12:51 • Новости дня
    Путин встретился с иностранными гостями парада ВМФ в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщили СМИ.

    Отмечается, что встреча проходит в здании Адмиралтейства, передает РИА «Новости». Делегации иностранных государств регулярно бывают на параде ВМФ.

    Ранее Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    29 июля 2024, 18:14 • Новости дня
    Эксперт назвал беспрецедентными масштабы жилищного строительства в ДНР

    Малькевич: В Донбассе идет самая масштабная стройка нашего времени

    Эксперт назвал беспрецедентными масштабы жилищного строительства в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия, несмотря на боевые действия, ведет сейчас масштабное жилищное строительство в ДНР и воссоздает практически с нуля инфраструктуру региона. При этом республика уже значительно повысила уровень отчислений в федеральный бюджет, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

    «Обеспечение безопасной и комфортной жизни в Донбассе – это приоритет России. Поэтому в регионе, несмотря на боевые действия, идет самая масштабная стройка нашего времени, вся инфраструктура создается почти с нуля», – рассказал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    По его словам, Донбасс для президента России – зона личной ответственности. «Путин всегда на связи с регионом, следя за восстановлением целых городов, строительством и ремонтом социальных учреждений, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Я только в этом году был в ДНР раз десять и лично вижу беспрецедентные темпы строительства», – сказал он.

    «Важнейшая задача на будущее – это устранение военных угроз, а также экономическая интеграция и развитие Донбасса. У региона огромные перспективы, серьезный потенциал в промышленности и сельском хозяйстве», – отметил собеседник. Он также добавил, что в этом году ожидается 30% рост отчислений региона в федеральный бюджет.

    «При этом Россия всегда помогала Донбассу начиная с 2014 года. Сегодня идет активная работа по интеграции ДНР в правовое, социальное и экономическое пространство страны. В целом же восстановление новых регионов – это яркий символ созидательного характера народа России», – подчеркнул Малькевич.

    В понедельник президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудив социально-экономическое развитие региона, уровень жизни в котором нужно повысить до среднероссийских показателей к 2030 году.

    «Интеграционные процессы продолжаются, и есть уже определенные достижения. И характерно об этом могут говорить поступления в бюджет – как налоговые, так и неналоговые. Если за прошлый год 54 млрд поступило в бюджет – и это в два раза превысило наши планы на начало года, – сегодня можно говорить, что уже за первое полугодие в бюджет поступило практически 33 млрд», – сказал Пушилин. По его словам, это дает основание рассчитывать, что к концу года республика выйдет на более 70 млрд поступлений в бюджет, что на на 30% больше, чем в прошлом году.

    «Что касается строительства. Сейчас это, скажем так, локомотив в развитии нашей экономики – объективно, потому что стройка развернута очень серьезная. Мы все-таки делаем акцент на строительство коммерческого жилья и за внебюджетные средства. Соответственно, ваше решение по двухпроцентной льготной ипотеке приносит свои результаты», – сообщил он Путину. Глава региона рассказал, что если раньше инвесторы с опаской заходили в регион, то теперь среди них наблюдается конкуренция за новые площадки на территории Донецка, Макеевки, Енакиево. «Нам приходится выбирать, смотреть, сравнивать проекты», – пояснил Пушилин.

    В то же время Путин обратил внимание на аварийное жилье и водоснабжение в ДНР, так как почти треть жилья в ДНР является аварийным. Это связано не только с боевыми действиями, но и с тем, что жилой фонд находился десятилетиями без ремонта. «На эти темы вас прошу обратить внимание и обращаю всегда внимание правительства», – подчеркнул глава государства.

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    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

      Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Франция конвертировала свою культуру в похабство

      Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Русских тоже надо защищать

      Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

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    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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