Минпромторг не исключил возможности ограничений экспорта стратегического сырья

Tекст: Константин Сергеев

Представители СМИ попросили чиновника прокомментировать предложение президента Владимира Путина правительству рассмотреть возможность ограничения экспорта стратегического сырья. Например, урана, титана или никеля.



«Если, действительно, сможем нащупать некие решения, ограничения экспорта, который и сейчас в определенных категориях ограничен, то будем их реализовывать», – приводит ТАСС ответ Осьмакова.

Осьмаков отметил, что Минпромторг на постоянной основе работает над мерами сбалансированного противодействия давлению санкций против России. С 2022 года страна ввела несколько пакетов повышенных пошлин в рамках контрсанкционного воздействия. Как пример, приводятся отдельные коды на косметику и химическую продукцию.

Как сообщалось во вторник, Владимир Путин призвал правительство подумать над жесткими экономическими контрсанкциями.