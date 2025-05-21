Американцы хотят забрать из России буянов и наркоторговцев

Tекст: Евгений Крутиков

Reuters назвало имена граждан США, которые, по предположению агентства, могут быть освобождены Россией в рамках предстоящего обмена заключенными между двумя странами. Напомним, что об обмене заключенными по формуле «девять на девять» президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в ходе телефонного разговора в понедельник, 19 мая.

Только двое американцев из этого списка осуждены в России по статьям «шпионаж» и «наемничество» (остальные по уголовным и бытовым статьям). Прежде всего это Стефан Хаббард. В октябре прошлого года он был приговорен московским судом к шести годам и 10 месяцам тюремного заключения по обвинению в наемничестве и ведении боевых действий на стороне ВСУ. Свою вину он признал.

О Хаббарде известно, что он учитель английского языка, помимо США живший в Японии, на Кипре, а с 2014 года – на Украине, в городе Изюме Харьковской области. В феврале 2022 года после начала специальной военной операции он заключил контракт с изюмским отрядом территориальной обороны, прошел обучение с выдачей оружия и боеприпасов. В апреле 2022 года после того, как город заняли российские части, он был задержан.

Reuters пишет, что родственники отвергали обвинения в том, что он служил в ВСУ, указывая на его преклонный возраст (сейчас уже 73 года). Помимо всего прочего, Хаббард заявил на суде, что женат на японке, а в Изюме жил с украинской невестой, но затем их отношения «разладились». Между тем, в западных и украинских СМИ эта самая «украинская невеста» активно выступает в его защиту и с пропагандистскими речами.

Кроме того, речь идет о Джине Спекторе. Спектор, родившийся в России, а затем переехавший в США, в декабре 2024 года был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. До того он уже отбывал наказание за взяточничество, сложение с поглощением меньшего срока большим дало в целом 15 лет заключения. До ареста в 2021 году Спектор занимал пост председателя совета директоров группы компаний «Медполимерпром», специализирующейся на препаратах для лечения рака.

Спектор обвиняется в том, что он передавал структурам, аффилированным с Пентагоном, сведения по биотехнологической и биомедицинской тематике, в том числе составляющие государственную тайну, для последующего создания в США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. Кроме того, он фигурировал в деле о взятках помощницы бывшего вице-премьера Дворковича. Вину Спектор признал, приговор не обжаловал.

Самая спорная фигура в «списке девяти» – это Дэвид Барнс. В феврале 2024 года российский суд приговорил 66-летнего Барнса к 21 году лишения свободы по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности своих малолетних сыновей во время проживания с ними в США. Его задержали в конце 2021 года в России после того, как он приехал по туристической визе к бывшей жене, которая написала на него заявление в полицию. Арестовали его прямо в Шереметьево. Вину он не признал.

Процесс начался по инициативе его бывшей жены-россиянки, которая заявила, что Барнс насиловал гостивших у него в Техасе сыновей, которым на момент совершения преступления было меньше шести лет (три эпизода). В России он лишен родительских прав, но в США у него сохраняется статус опекуна.

Американская сторона утверждает, что Барнса оговорила жена, и что в Техасе проводилось свое расследование, которое его оправдало. Возможность его обмена вызывает вопросы, так как в США Барнс будет освобожден от ответственности по обвинению в педофилии.

Остальные фигуранты «списка девяти» осуждены по более легким статьям. Это Андре Хачатурян, 37-летний американец армянского происхождения. Хачатурян был задержан по пути в Армению за контрабанду оружия и боеприпасов. В транзитной зоне аэропорта Шереметьево у него обнаружили не оформленный должным образом при посадке боевой пистолет с патронами. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам он утверждал, что оружие было легальным, а его обманом заставили покинуть транзитную зону аэропорта и арестовали.

Пистолет системы Glock-17 и патроны к нему находились в кейсе Хачатуряна, который он сдал в багаж. Его адвокат на суде оспаривал суровость приговора, утверждая, что Хачатурян раскаялся, он просто не знал российские правила декларирования опасного груза. Вопрос – зачем Хачатуряну понадобился чисто «шпионский» пистолет и как он собирался декларировать его в Ереване, повис в воздухе.

Между тем, ситуация с обменом Хачатуряна все еще туманна. Некоторые источники утверждают, что американская сторона не стала включать Хачатуряна в список на обмен. Причины такого решения, если это правда, не разглашаются. Без него в списке оказывается как раз девять человек, о которых и сообщалось изначально.

Следующее имя в списке Роберт Гилман. В октябре 2024 года суд в Воронеже приговорил 30-летнего уроженца Польши, гражданина США и бывшего морпеха Роберта Гилмана к семи годам строгого режима за нападения на сотрудников местной колонии, где он уже отбывал срок за драку с полицейским в состоянии алкогольного опьянения.

Возвращаясь с отдыха на море, Гилман злоупотребил алкоголем в вагоне-ресторане поезда Сухум – Москва (сел он в Сочи), вел себя громко и неприлично, и его со скандалом высадили в Воронеже. После задержания он подрался с полицейскими, за что получил небольшой срок. Свою вину он признал, заявив, что «во всем виновата русская водка низкого качества».

Но в колонии его пребывание также не задалось: он многократно нарушал правила, сидел в штрафном изоляторе и в конце концов ударил кулаком в лицо инспектора ФСИН, проводившего в его камере утренние поверки. А затем, уже в СИЗО, напал на сотрудника изолятора.

Шестой в списке Даниел Шнайдер. В сентябре прошлого года суд в Калининградской области приговорил Шнайдера к шести годам тюремного заключения за похищение собственного четырехлетнего сына, которого он пытался вывезти из России без разрешения матери. Он прилетел в РФ повидаться с ребенком, с матерью которого находится в разводе, вывез его в район погранпункта Мамоново и попытался вместе с мальчиком перейти границу с Польшей через леса и болота, но был задержан пограничниками.

Седьмой – Джозеф Татер. В августе 2024 года Татер прилетел в российскую столицу в качестве туриста, попытался заселиться в гостиницу, но ему было отказано из-за отсутствия миграционной карты. Татера задержала полиция, его доставили в отделение, где он ударил одного из стражей порядка.

Приговор ему вынести не успели. На суде он вел себя странно, заявил, что отказывается от американского гражданства, требовал от сотрудников посольства покинуть зал суда (дипломаты были к нему допущены для беседы), а также искал среди присутствующих «корреспондентов CNN» и «журналистов из Украины». В апреле 2025 года у Татера диагностировали психическое расстройство и отправили на принудительное лечение.

Восьмой – Майк Тревис Лик. Музыкант и бывший американский десантник Лик был приговорен к 13 годам тюремного заключения в июле прошлого года за контрабанду наркотиков с привлечением к этому «бизнесу» знакомых молодых людей. Трейвис Лик – вокалист группы «Лови ночь». Он продюсировал группы Louna, «Тараканы!» (ее фронтмен признан иноагентом) и «Слот». В его квартире нашли обличающие предметы и вещества. Арест проходил жестко с участием СОБРа. Вторая фигурантка дела – Вероника Грабанчук также была осуждена.

Майк Лик – рокер, несколько лет живший в России и постоянно попадавший в объективы американских телекамер. В нескольких интервью CNN он утверждал, что выступает вместе со своими музыкантами против коррупции и цензуры в России (эпизод с участием его рок-группы вырезали из документального фильма о московских рокерах, который показывали на MTV). Его друзья и знакомые называют Лика просто «общительным музыкантом», который не ведал, что творил.

Девятый – Гордон Блэк. В июне 2024 года суд Владивостока приговорил сержанта американской морской пехоты Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о краже десяти тысяч рублей и угрозе убийством своей российской возлюбленной, к которой он приехал со службы в Южной Корее (где они и познакомились). Молодые люди решили жить вместе.

Через некоторое время в результате нетрезвой ссоры Блэк ушел из квартиры, прихватив десять тысяч рублей для оплаты гостиницы, где и был задержан.

Типичная бытовуха. Девушка обвиняла Блэка в домашнем насилии, а он в ответ утверждал, что это она его избивала в нетрезвом состоянии. Блэк вину не признал, утверждал, что с его зарплатой в семь тысяч долларов ему просто незачем было красть десять тысяч рублей. По результатам апелляции приговор был смягчен на семь месяцев. Блэк в колонии скучал, переписывался с мамой и очень надеялся на то, что будет включен в первый список обмена. Американская сторона тем не менее особо энтузиазма в его деле не принимала, учитывая анекдотичность ситуации и характеристику личности сержанта-дебошира.

И наконец, десятый (если все же включать Хачатуряна) – Роберт Романов Вудлэнд. Русский американец, имеет двойное гражданство. Был усыновлен американской семьей во младенчестве в 1993 году из детского дома в Пермском крае. В 2021 году приехал в Россию, чтобы познакомиться с биологическими родственниками (матерью и двумя сестрами в Пермском крае).

Остался в России, подрабатывал учителем английского языка в подмосковном Долгопрудном, хотя официально считался безработным. В 2024 году бы задержан с поличным после того, как в Мытищах в лесопарковой зоне с подельниками забрал почти 50 грамм мефедрона, привез его домой и распаковал в 49 пакетиков. Суд дал ему 12,5 лет за хранение и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

Кого же Россия может запросить у Вашингтона в ответ? В прошлом году тогда еще посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что в американских тюрьмах находятся 62 гражданина РФ. Большинство из них было похищено в третьих странах.

Тем не менее, список из девяти человек – российских граждан, находящихся в пенитенциарной системе США, составить довольно сложно. Точной информации о том, кто может быть предложен на обмен, пока нет, но не исключено, что список этот в основном может быть составлен из тех граждан РФ, кто обвиняется Соединенными Штатами в «нарушении санкционного режима» и киберпреступлениях.

Например, Анатолий Легкодымов – известный программист и основатель криптовалютной биржи Bitzlato. Американцы арестовали его в Майами в январе 2022 года. Легкодымова обвиняют в том, что его криптобиржа отмывала деньги наркокартелей и использовалась «наркоманами и бандитами» для покупки наркотиков. Цифровые структуры криптобиржи и маркета Hydra в нескольких странах ликвидированы. Есть данные, что у Легкодымова начались в тюрьме проблемы со здоровьем, потому его возможный обмен видится скорее гуманитарной акцией.

Следующий возможный кандидат – 51-летний предприниматель Максим Марченко. Он был обвинен в том, что занимался контрабандой микроэлектроники из санкционных списков. Конечным покупателем указывались Гонконг или Китай, но по факту продукция поставлялась в Россию. Он признал свою вину и пошел на сделку с американским правосудием, в результате чего получил три года тюрьмы вместо тридцати.

Еще один предприниматель – 59-летний Дмитрий Тимашов. До июля 2022 года Тимашев якобы отправлял некие комплектующие к боевому оружию и боеприпасы без лицензии американского минторга неназванному деловому партнеру в РФ, а после начала СВО – в Казахстан, родственнику этого предпринимателя, «зная, что в конечном счете они предназначаются для России». «Тимашев скрыл незаконный экспорт, исказив содержимое посылок в сопроводительных документах», – заявлял минюст США. Тимашев также пошел на сделку со следствием и признал вину.

Есть еще программисты Ростислав Панев и Александр Жуков. Панев экстрадирован в США из Израиля, а Жуков из Болгарии. Жуков, известный в сети по ником Nastra, то есть Нострадамус, обвинялся в махинациях с рекламой в интернете и получил десять лет. Панев называется членом хакерской группы LockBit и якобы занимался разработкой программ-вымогателей. Свою вину он признал еще после ареста в Израиле.

В контрабанде подсанкционных товаров США обвиняют также предпринимателей Олега Пацюлю и Владимира Беседина. Они, по версии американского правосудия, причастны к контрабанде авиационных запчастей. В покушении на вывоз двух самолетов Cessna из США в РФ через Амстердам обвиняется и летчик Сергей Нечаев. По версии минюста США, конечным получателем самолетов была неустановленная летная школа в РФ, но в документах была указана Армения.

Этот список, подчеркнем еще раз, и гипотетический, и неполный. Кроме того, есть еще несколько граждан Белоруссии, обвиняемых США также в контрабанде подсанкционных товаров, но они могут не попасть в рамки договоренностей Путина и Трампа. В любом случае, сейчас речь не идет о том, что конкретно сделали или не сделали те или иные граждане РФ – кандидаты на обмен. Речь идет о возвращении наших соотечественников прежде всего из соображений гуманности, а не из расчетов большой политики. Хотя бы поэтому такие обмены стоит только приветствовать.