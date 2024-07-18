Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.8 комментариев
Американского музыканта признали виновным в сбыте наркотиков в Москве
В Хамовническом суде Москвы вынесен приговор американскому гражданину и музыканту Трэвису Лику по делу о сбыте в крупном размере наркотических веществ.
Лик признан виновным по статьям о производстве и сбыте наркотических веществ в крупном размере, совершенном группой лиц, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотиков без цели сбыта, сообщили в суде ТАСС.
Его приговорили к 13 годам строгого режима. Своей вины он не признал.
Еще одну фигурантку дела Веронику Грабанчук также признали виновной, ее приговорили к восьми годам колонии общего режима. Она признала вину в полном объеме.
С января по июнь 2023 года Лик закупал у сообщника, который проходит по другому делу, наркотики, расфасовывал их в упаковки, передавал Грабанчук для распределения по закладкам. Так они совершили покушения на сбыт 40 граммов мефедрона.