Американского музыканта признали виновным в сбыте наркотиков в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Лик признан виновным по статьям о производстве и сбыте наркотических веществ в крупном размере, совершенном группой лиц, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотиков без цели сбыта, сообщили в суде ТАСС.

Его приговорили к 13 годам строгого режима. Своей вины он не признал.

Еще одну фигурантку дела Веронику Грабанчук также признали виновной, ее приговорили к восьми годам колонии общего режима. Она признала вину в полном объеме.

С января по июнь 2023 года Лик закупал у сообщника, который проходит по другому делу, наркотики, расфасовывал их в упаковки, передавал Грабанчук для распределения по закладкам. Так они совершили покушения на сбыт 40 граммов мефедрона.