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Россиянина Легкодымова решили судить в Нью-Йорке за работу криптобиржи Bitzlato
Власти США решили перевести россиянина Легкодымова из Майами в Нью-Йорк для суда по делу о криптобирже Bitzlato
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Гражданина России Анатолия Легкодымова, которого власти США считают основателем гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato, переведут из Майами в Нью-Йорк, где будут разбираться обвинения против него, следует из материалов американского суда.
Задержанного россиянина обвиняют в том, что его услугами пользовались киберкриминальные структуры, в частности, занимающиеся вымогательством хакеры. Сообщается, что Легкодымов «отказался от слушаний по поводу перемещения». В связи с этим принято решение перевести его в Восточный округ Нью-Йорка, где рассмотрят возможность его освобождения под залог. Легкодымов также отказался от переводчика, передает РИА «Новости».
Сейчас он находится в Федеральном центре заключения в Майами. Россиянина в США считают виновным в причастности к теневым транзакциям с использованием незаконных средств на сумму более 700 млн долларов. По мнению США, Bitzlato обеспечивала расчеты на даркнет-площадке Hydra, где продавали наркотики, поддельные документы и краденую финансовую информацию. Американские власти полагают, что Легкодымов лично управлял деятельностью Bitzlato из Майами. Он обвиняется в организации денежных переводов без соответствующей лицензии.
Напомним, уже несколько лет находится в заключении россиянин Александр Винник, которого американские власти обвиняют в нарушении законодательства США и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.
Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России
Глава ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно приехал в Киев, чтобы предупредить президента Украины Владимира Зеленского о якобы «вычисленных планах» России, пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
Отмечается, что Зеленский и сотрудники украинской разведки обсуждали, насколько продолжительно Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада. Киевский режим заверили, что поддержка со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля-августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
При этом издание добавляет, что сам Киев не настолько уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.
Ранее киевский политолог рассказал о противоречиях в силовых структурах Украины, где Главное управление разведки Украины ориентируется на британскую MI6, а СБУ – на ЦРУ.
ЮАР объявила о военно-морских учениях с Россией и Китаем
ВС Южной Африки заявили о запланированных в феврале совместных военных учениях с Россией и Китаем
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Вооруженные силы Южной Африки объявили о планах провести в феврале совместные учения с Россией и Китаем у своего побережья, США отреагировали отрицательно, пишет New York Times.
Отмечается, что учения будут приурочены к годовщине начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. Запланировавшая совместные учения Южная Африка находится в числе трех десятков стран, которые воздержались при голосовании в ООН, где предлагалось осудить Россию за военные действия против Украины в 2022 году, передает The New York Times.
Как отметили в национальных силах обороны Южной Африки, предстоящие с 17 по 27 февраля учения близ прибрежных городов Дурбан и Ричардс-Бей, станут «средством укрепления и без того процветающих отношений между Южной Африкой, Россией и Китаем».
Штаты, в свою очередь, мгновенно выразили недовольство действиями Южной Африки, с которой десятилетиями поддерживали стратегическое партнерство.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в прошлом году Запад получил неприятный урок от бывших колоний – страны Африки устранились от антироссийских санкций. Кроме того, эксперты рассуждали, какие меры необходимо предпринять России в 2023 году, чтобы укрепить свои позиции на Черном континенте.
Вашингтон посоветовал Украине вывести силы из Артемовска
Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска
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По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, заявил американский чиновник высокого ранга.
Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование... хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
США признали «прогресс» российских войск под Артемовском и в Соледаре
Кирби признал достигнутый российскими войсками «прогресс» под Артемовском и в Соледаре
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации США Джон Кирби признал «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре, но попытался преуменьшить его значение.
Кирби подтвердил, что российские силы «достигли постепенного прогресса в обоих этих районах». При этом США продолжают считать не только Артемовск, но и Соледар «спорными». По версии Вашингтона, «прогресс» российских войск якобы достигнут «экстраординарной ценой», а в случае «успеха» «стратегическая динамика на поле боя» не претерпит существенных изменений. Как заявил Кирби, «это не приведет к тому, что украинцы станут проигрывать», передает ТАСС.
Напомним, наступление на позиции вооруженных сил Украины в Соледаре завершилось разгромом ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные в Соледаре потеряли тысячи человек. В частности, стало известно, что входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре. Тем временем немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
В США засомневались в способности ВСУ начать наступление даже с оружием НАТО
Офицер в отставке Дэвис заявил, что оружие НАТО не поможет Зеленскому в наступлении
Поставки тяжелого вооружения представителями Североатлантического альянса не помогут Киеву провести успешное военное наступление, заявил изданию 19fortyfive офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, киевский режим надеется, что новейшая военная помощь Запада позволит ВСУ изменить ход спецоперации и одержать победу в конфликте. При этом Дэвис подчеркнул, что кроме использования современного качественного оружия, есть множество других нюансов, создающих сильную боевую мощь, передает Ura.ru.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину.
Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
США захотели снять с себя ответственность за решение Украины атаковать Крым
Кирби заявил о самостоятельности Зеленского в принятии решений о возможных ударах по Крыму
Украинский президент Владимир Зеленский сам должен решать, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ее войска будут наносить удары, заявил координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби утверждает, что Крым является «частью Украины». По его словам, только от Зеленского и «его военачальников» зависит, «за какие части Украины» вооруженные силы страны «будут воевать, в каких вести боевые действия, по каким наносить удары», передает ТАСС.
Кроме того, Кирби заверил, что США будут помогать Украине «сколько потребуется». По его словам, он «не может обвести дату в календаре и сказать, когда эта поддержка больше не будет нужна». Кирби заявил, что Зеленский сам решит, «как должна выглядеть победа».
Напомним, Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России. В Пентагоне заявили о праве Украины «провести операцию» в Крыму. Российский сенатор Ольга Ковитиди считает, что Запад рискует развязать крупномасштабную войну.
Стало известно о гибели американского морпеха на Украине
Time сообщил о гибели участвовавшего в боях на стороне украинских войск американского морпеха Свифта
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На Украине погиб американский морской пехотинец Дэниел Свифт, который участвовал в боях на стороне украинских войск, сообщают СМИ со ссылкой на должностное лицо в ВМС США.
Утверждается, что оператор первого класса сил специального назначения ВМС США Свифт «ушел в самоволку» и считался дезертиром с 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.
По данным издания, Свифт погиб на этой неделе «в ходе атаки России на его подразделение». Сообщается, что он «скончался от ранений». Госдепартамент США ранее заявлял, что недавно на Украине скончался гражданин США, но тогда он не подтвердил, что речь идет о морпехе.
Напомним, попавший в плен украинский мобилизованный рассказал, что в Соледаре, который позднее был освобожден российскими войсками, находились наемники из США. Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в конце декабря сообщал о переброске Киевом иностранных наемников в Артемовск и Соледар.
США объявили о планах ввести отдельные лимиты цен на бензин и мазут из России
Минфин США сообщил о намерении ввести отдельные лимиты цен на разные категории российских нефтепродуктов
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Представители коалиции стран, которые поддержали лимит цен на сырую нефть из России, договорились о том, что на разные категории российских нефтепродуктов введут два отдельных потолка цен, сообщил минфин США.
По итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с иностранными коллегами ведомство сообщило, что «в дополнение к потолку цен на сырую нефть» введут еще два отдельных лимита. Первый будет касаться нефтепродуктов, которые продают «с надбавкой по отношению к сырой нефти», например, дизельного топлива или бензина. Второй лимит цен введут для нефтепродуктов, которые продают «со скидкой по отношению к сырой нефти», например, мазута, передает ТАСС.
В марте участники коалиции проведут оценку соответствия ценового потолка на российскую нефть текущим рыночным условиям с учетом «развития ситуации на глобальных рынках», передает РИА «Новости».
Как сказано в заявлении минфина США, переговоры продемонстрировали «единство участников коалиции, установившей потолок цен», в стремлении «привлекать Россию к ответственности за счет этой исторической политики».
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин ввел ответные меры на лимит цен на российскую нефть. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, указ касается действующих контрактов, если там есть ссылки на соответствующие ограничения. Сейчас потолок цен на нефть, которая перевозится морским путем, составляет 60 долларов за баррель.
В Кремле прокомментировали информацию о поставках оружия Киеву из Латинской Америки
В Москве тщательно проводят мониторинг с вероятными поставками новых боевых вооружений Киеву из стран Латинской Америки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в сложившейся мировой ситуации это не станет полным шоком или неожиданностью, однако, прежде всего Москва будет отталкиваться от правовых и юридических ограничений любых поставок в третьи страны, так как они связаны обязательствами получающих продукцию стран, передает РИА «Новости».
Так Песков прокомментировал сообщение СМИ о том, что США работают с девятью странами Латинской Америки касательно передачи Киеву находящегося на балансе их военного ведомства оружия из России, в обмен которому будет отдано американское.
Тем временем президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
В США назвали ЧВК «Вагнер» преступной организацией
Вашингтон намерен определить ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и ввести новые санкции против нее, сообщил координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Такую квалификацию ЧВК дало американское министерство финансов в соответствии с указом Белого дома и поправками к нему, сообщил Кирби, передает ТАСС.
На основании таких квалификаций планируется ввести дополнительные санкции против нее и систем ее поддержки на нескольких континентах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США планируют нейтрализовать ЧВК «Вагнер».
Россиянина в США обвинили в попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга
Власти США выписали ордер на арест россиянина Осипова по делу о попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга
Выписан ордер на арест россиянина Владислава Осипова, который, по версии американских властей, якобы пытался вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга, сообщил минюст США.
Власти США считают, что Осипов и гражданин Великобритании Ричард Мастерс хотели скрыть принадлежность яхты «Танго» Вексельбергу. Яхта оценивается в 90 млн долларов, передает РИА «Новости».
Осипова и Мастерса обвинили в заговоре с целью обмана американских властей, нарушении санкций и отмывании денег. Мастерс арестован в Испании, его ждет экстрадиция в США. У Осипова, про которого власти США заявили, что он занимал высокие должности в компаниях Вексельберга, есть гражданство Швейцарии.
Соответствующие исковые заявления были поданы в суд в федеральном округе Колумбия, передает ТАСС.
Напомним, весной испанская гражданская гвардия сообщила о том, что наложила арест на Балеарских островах на яхту Вексельберга. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США.
Антонов обвинил США и НАТО в ведении гибридной войны против России
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США и их союзники развязали против РФ на российской территории гибридную войну
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США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Глава российской дипмиссии в Вашингтоне заявил, что американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против РФ на российской же территории. Антонов также обратил внимание, что США одновременно наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК. Дипломат отметил, что таких денег «оборонка» США не видела даже в годы холодной войны, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул глава дипмиссии, Россия предупреждает США, что курс Вашингтона ведет мир к катастрофическому сценарию.
Антонов также опроверг утверждения о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их пустопорожними и безответственными. Он указал, что никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом.
Накануне Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России.
Пентагон анонсировал поставки Украине систем ПВО NASAMS
Пентагон анонсировал ПВО NASAMS и Avengers в новых поставках Украине
В новый пакет военной помощи Киеву включены системы противовоздушной обороны, заявило американское министерство обороны в пятницу.
В пакет включены новые системы ПВО – передвижные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и восемь систем ПВО Avengers, цитирует сообщение Пентагона РИА «Новости».
Также глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн в Германии заявил, что союзники Киева достигли новых договоренностей о поставках украинской стороне оружия.
По его словам, Швеция поставит 90 БМП и гаубицы Archer, Дания – 19 гаубиц, Латвия – системы Stinger, вертолеты и другое оборудование, Эстония – гаубицы калибра 155 мм.
Напомним, американский президент Джо Байден подписал меморандум о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов.
Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается»
Байден не ответил на вопрос о своем отношении к передаче Украине танков Leopard
Глава американского государства Джо Байден не стал прямо отвечать на вопрос, поддерживает ли он призыв Польши к тому, чтобы Германия и другие страны Запада передали Киеву танки Leopard.
Байден заявил, что Украина может рассчитывать на «всю помощь, в которой она нуждается». При этом он не стал отвечать на вопрос о том, почему бы Вашингтону не способствовать старту переговоров между Киевом и Москвой, передает ТАСС.
Напомним, в рамках встречи контактной группы по предоставлению военной помощи Киеву, состоявшейся на американской авиабазе Рамштайн в Германии, участникам не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.
Сенатор США «устал от бардака» в вопросе поставок танков Украине
Американские сенаторы Грэм, Блюменталь и Уайтхаус после встречи с Зеленским призвали дать Киеву танки западного образца
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В Киеве прошла встреча американских сенаторов Линдси Грэма, Ричарда Блюменталя и Шелдона Уайтхауса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-служба Грэма сообщила, что сенаторы после встречи призвали передать Украине танки западного образца.
Сенаторы, представляющие как Республиканскую, так и Демократическую партии США, заявили, что стремятся к «общей цели» – «освобождению» Украины от российских сил. Грэм заявил, что для этого вооруженным силам Украины требуются поставки танков. Он посетовал, что «устал от бардака вокруг того, кто и когда направит танки».
Грэм призвал Германию «направить танки на Украину». Кроме того, по мнению законодателя, действующая американская администрация также должна «направить танки» Киеву, чтобы «другие последовали примеру» США, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, контактная группа по предоставлению военной помощи Киеву не смогла договориться по вопросу поставок Украине танков Leopard немецкого производства. Сообщалось, что Берлин выражал готовность разрешить поставки Leopard только при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams, но власти Германии опровергли эту информацию.